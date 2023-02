Die Aller kehrt in den Altarm zurück: Grüne erleben den Beginn der AllerVielfalt

Von: Ronald Klee

Bis zum Anschluss des Altarms ist es nicht mehr weit. Die Grünen machten sich mit den Fachleuten ein Bild vor Ort. © Klee

Verden – Zwei, vielleicht drei Wochen wird es noch dauern, dann hat die Aller ihren Altarm zurück. Dieses erste Projekt der AllerVielfalt steht vor dem Abschluss und die Grünen-Fraktion im Kreistag machte sich mit Gummistiefel und Regenjacke auf in die Allerwiesen. Thomas Arkenau und Sylke Bischoff vom Projekt-Büro und Leonie Wersig von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) erklärten das Vorhaben.

Dabei gaben sie auch einen Einblick in den aktuellen Stand der Planung für die Renaturierung des Flusslaufs und reagierten auf Kritik von diversen Interessengruppen.

Noch rotieren die Lastfahrzeuge in den Allerwiesen, um den Boden abzufahren, den die Bagger aus dem künftigen Aller-Nebenarm holen. Ein fester Damm am oberen und unteren Ende des Bypasses trennt noch den Hauptfluss ab. „Vor 250 Jahren war dies einmal der Hauptstrom“, wusste Sylke Bischoff aus alten Kupferstichen. Die Verdener hätten den Fluss umgeleitet, um die Schifffahrt näher an der Stadt zu ermöglichen.

„Bundeswasserstraße ist die Aller immer noch“, erklärte Leonie Wersig. Jetzt allerdings habe gewerbliche Schifffahrt keine Bedeutung mehr und es müsse darum gehen, die Bedingungen für die Freizeitschifffahrt zu erhalten. Der neue Nebenarm soll deshalb auch bewusst nicht soviel Wasser aufnehmen können, dass er dem Hauptlauf zuviel des knapper werdenden Gutes entnehmen kann. Das künftige Flussbett werde denn auf das Niveau „Mittelwasser“ plus fünf Zentimeter angelegt. So wollen die Wasserbauer erreichen, dass die 350 Meter Altarm zumindest etwa die Hälfte des Jahres Wasser führen, aber die Aller nicht zu flach fällt.

Nächstes Vorhaben im Projektbüro, so erklärte Sylke Bischoff, werde die Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplans sein. Dr. Elisabeth Böse machte deutlich, dass bei der Renaturierung nicht zuviel Fläche in der Flussaue aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausfallen dürfe: „Bewirtschaftung muss noch möglich sein“, forderte sie eine Erwerbsgrundlage für die Landwirte. Böse dachte dabei an extensive Nutzungen wie Weidehaltung von Vieh. Nabu-Vertreterin Sylke Bischoff sah darin keinen Konflikt. Sie konnte sich sogar hier und da extensive Ackerwirtschaft vorstellen.

Frank-Peter Seemann dachte gleich mal einen Schritt weiter und sprach die Verhandlungen an, die Projektleiter Thomas Arkenau mit den Landwirten darüber führen muss. Er sah finanzielle Anreize als Ausgleich für Einschränkungen bei der Bewirtschaftung als das Mittel der Wahl an. Mittlerweile, so berichtete Arkenau, gebe es auch mehr Fördermöglichkeiten.

Das von den Sportfischern befürchtete Massaker an der Flussfauna beim Rückbau der Buhnen sei nicht zu befürchten. „Natürlich sind die Steinschüttungen am Flussufer nicht“, stellte Leonie Wersig klar. Das EU-Recht fordere schon mit der Wasserrahmenrichtlinie lebende Ufer. Diesem Leitbild folgten die naturnahen Ufer als lebende Verbindung zwischen Fluss und Aue. Der Eingriff werde sich auf die Bewohner im Wasser auswirken, bestätigte die WSV-Vertreterin. Zugleich gab sie aber auch zu bedenken, dass die Bewohner zwischen den Steinen zu einem guten Teil eingewanderte Arten seien, sogenannte Neozoen. Mit dem naturnahen Ufer könnten auch dessen natürliche Bewohner zurückkehren, mehr Biodiversität also. Derzeit sei die Planung zum Rückbau allerdings noch nicht weit gediehen. Sicher zeigte sich Wersig, dass nur ein Teil der Buhnen und Steinschüttungen beseitigt werden sollen. „Von 45 Kilometern Ufer etwa 20 bis 25“, gab sie einen Anhaltspunkt. Das werde allerdings mit einer Modellberechnung zu den Auswirkungen vorbereitet.

Nur noch ein Damm trennt den Altarm vom Hauptstrom der Aller. © Klee