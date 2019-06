Dialekt-Liebhaber

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. Bereits sechs Mal hat Bruno Mösch (75) seit dem Jahr 2000 beim plattdeutschen Schreibwettbewerb des NDR „Vertell doch mal“ teilgenommen. Immer waren seine Geschichten unter den besten 25, die in einem Buch veröffentlicht wurden. In diesem Jahr kam es sogar noch besser: Seine Geschichte „Wenn Herr Müller anröppt“, schaffte es unter mehr als 1 000 Einsendungen auf den vierten Platz. Mösch darf sich nicht nur über einen Scheck über 700 Euro freuen, sondern war mit Ehefrau Brigitte auch zu einer Gala ins Hamburger Ohnsorg-Theater eingeladen, wo Schauspieler des Hauses die fünf besten Geschichten auf die Bühne brachten.

In jedem Jahr steht der Wettbewerb unter einem anderen Motto. Diesmal hieß es „As ‘n Droom“ (Wie ein Traum). Natürlich fiel Mösch auch dazu wieder eine lustige Geschichte ein, die die Jury überzeugte: Norbert Bröselmann steckt mitten in den Vorbereitungen zu seinem 75. Geburtstag. Doch einen Tag vorher bekommt er einen Anruf von Herrn Müller, der beim Amt für Denkmalschutz angestellt ist. Müller kündigt dem angehenden Geburtstagskind mehrere Besichtigungen seines Hauses an. Delegationen aus Holland, China und Russland wollen gerade an Bröselmanns Geburtstag vorbeikommen. Die Russen bringen sogar ein Balalaika-Orchester mit und wollen Kasatschok tanzen. Herr Müller verspricht außerdem ein Fernsehteam. Bröselmann wird zunehmend verzweifelter, möchte er doch eigentlich nur seinen Geburtstag mit seinen Gästen feiern. Doch plötzlich wird er von seiner Frau, die im Schlafzimmer steht, geweckt. Sie erkundigt sich, ob er das Telefonklingeln gar nicht höre. Es war also alles nur ein Traum.

„Mit dem vierten Preis habe ich gar nicht gerechnet“, freut sich der Malermeister im Ruhestand über seinen Erfolg. Dabei sei er von Haus aus eigentlich gar kein Plattschnakker, verrät er. „Schon als Kind habe ich mich allerdings für Dialekte interessiert. In der Nachkriegszeit kauften im Tante Emma Laden in unserer Nähe viele Kunden aus Ostpreußen und Schlesien ein. Da habe ich immer interessiert zugehört“, berichtet Mösch.

Während seiner Lehre als Maler habe er viel auf dem Land gearbeitet. Frühstück und Mittag wurde immer gemeinsam mit der Landwirtsfamilie eingenommen. „Auch da habe ich immer gut aufgepasst, der warme Klang des Plattdeutschen gefiel mir“, erzählt der Verdener. Daraufhin habe er sich das Plattdeutsche selbst angeeignet und viel plattdeutsche Literatur gelesen. Das Schreiben habe ihm schon immer Spaß gemacht. „Schon in der Schule habe ich gern Aufsätze geschrieben, die Fantasie war da“, erinnert sich Bruno Mösch.

In der Maler- und Lackiererinnung war er 17 jahrelang Schriftführer und hat auch immer wieder Artikel für die Verdener Aller-Zeitung verfasst, sowohl auf Hoch- als auch auf Plattdeutsch. „Richtig los ging es dann, als ich in Rente war, da hatte ich Zeit“, schmunzelt der 75-Jährige. So schreibt er seine plattdeutschen Geschichten auch für den Boten aus Niedersachsen. Zudem liest er seine Geschichten auch gern bei Seniorenveranstaltungen oder Vereinen vor. „Die Leute freuen sich sehr und mir macht es viel Spaß“, so Mösch. Mit dem Schreiben möchte er auf jeden Fall weitermachen, an Ideen mangelt es ihm nicht. „Die Geschichten fallen mir an den ungewöhnlichsten Orten ein, zum Beispiel auf der Toilette“, verrät er. Allerdings müsse er seine Einfälle sofort aufschreiben, sonst seien sie wieder vergessen. So hat Ehefrau Brigitte bei Unternehmungen auch immer Block und Kugelschreiber in ihrer Handtasche.