Deutsch-deutsches Theater

Mauerbau, über 40 Jahre deutsch-deutsche Grenze, das Ende der DDR und die Wiedervereinigung, davon erzählt das Theaterstück „Berlin Berlin“, das am 1. November, 20 Uhr, in der Stadthalle Verden auf dem Programm steht. Die Verdenerinnen Rotraut Scholz und Brunhilde Arnold-Brinkmann verbinden mit der Inszenierung ein Stück Kindheit und viele Erinnerungen.

VON MARKUS WIENKEN

Verden – 30 Jahre Mauerfall – die Bilder der Wiedervereinigung Deutschlands dürften vielen Menschen bis heute im Gedächtnis geblieben sein. Das ist bei Rotraut Scholz und Brunhilde Arnold- Brinkmann nicht anders. „Wie gebannt haben wir damals die Nachrichten verfolgt“, so Scholz in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Das war schon sehr emotional“, pflichtet ihr Arnold- Brinkmann bei.

Es braucht eigentlich nur ein paar Stichpunkte, um mit den beiden Frauen in die deutsch-deutsche Geschichte einzutauchen. Geboren in den 1950er-Jahren sind sie im Kindesalter mit ihren Familien aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen. Mal mehr, mal weniger rücken die damaligen Erinnerungen in den Alltag. Die beiden Freundinnen reden viel darüber, reisen auch heute noch häufig nach Berlin – und sahen dort gemeinsam im Frühjahr das Theaterstück „Berlin Berlin“. Die Vorstellung des Jugendensembles „Strahl“ hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. „Bei uns liefen die gleichen Bilder im Kopf ab“, berichtet Rotraut Scholz, ihre Freundin nickt zustimmend. „Die Story entwickelt sich am Beispiel zweier junger Menschen, die als Geschwister, ohne voneinander zu wissen, im Osten und Westen Berlins aufwachsen, bis diese Trennung durch die Öffnung der Mauer beendet wird“, verrät Scholz. „Dabei stehen gleich drei Generationen, Oma, Eltern und Kinder, im Mittelpunkt der Handlung.“

Und genau da ging das Kopfkino bei den beiden Frauen so richtig los. „Das ist doch unsere Geschichte“, war sich das Duo schnell einig und zeigte sich fast schon betroffen von der „persönlichen Nähe“ der Szenen.

Rotraut Scholz lebte mit ihrer Familie im Raum Thüringen als im Jahre 1957, noch vor dem Bau der Mauer, die Entscheidung fiel, dem Osten den Rücken zu kehren. „Meine Mutter unterrichtetet in Staatsbürgerkunde. Dass sie in dieser Position zugleich engen Kontakt zu ihrem Vater, der im Westen lebte, hielt, war den Offiziellen in der DDR offensichtlich ein Dorn im Auge“, erzählt Rotraut Scholz. Da sich die Mutter weigerte, die Verbindung abzubrechen, drohten zunehmend berufliche und persönliche Einschränkungen. „Mit meinem älteren Bruder sind meine Eltern dann in den Westen gereist, ich sollte später nachkommen“, so Scholz.

Es dauerte dann noch ein Vierteljahr, ehe die damals Einjährige von Verwandten zur Familie in die Bundesrepublik gebracht wurde. „Fast hätte es nicht mehr geklappt, da die Grenze zunehmend schärfer kontrolliert wurde“, weiß die 63-Jährige aus Erzählungen.

Im Westen lebte Familie Scholz zunächst in Bremen, ehe sie dann in Verden eine Heimat fand. „Trotz Ausreise blieb natürlich der Kontakt zu den Verwandten im Osten“, erzählt Scholz. Pakete wurden geschickt, Dauerthema waren die unterschiedlichen politischen Systeme hüben und drüben. Regelmäßig gab es Besuche und die damit verbundenen Kontrollen an der innerdeutschen Grenze. „Für uns Kinder, aber auch für die Erwachsenen stets beklemmend, wenn wir unter den strengen Augen der Volkspolizei von West nach Ost wechselten“, so die persönlichen Erfahrungen.

Ähnliche Begegnungen machte Brunhilde Arnold-Brinkmann. Sie war sieben Jahre alt, als ihre Eltern beschlossen, die Koffer zu packen und Wernigerode im Jahr 1958 zu verlassen. „Der politische Druck und zunehmende Repressalien vor allen gegen Intellektuelle waren der Hauptgrund“, erinnert sich die Verdenerin. Ihr Vater war Arzt und sah nur wenig Möglichkeiten, sich in dem Arbeiter- und Bauernstaat zu verwirklichen und frei zu bewegen. „Viel geredet wurde allerdings über den Verlust der Heimat und die damit verbundenen Trennungen von den engsten Familienangehörigen nicht“, so Arnold-Brinkmann. „Das war damals nicht üblich.“ In Erinnerung sind ihr aber noch die Ängste um den damals 20-jährigen Bruder, der bei Beginn des Mauerbaus im Jahre 1961 in West-Berlin weilte. „Meine Eltern waren sehr besorgt, dass er auf der Rückreise Probleme bekommen würde, aber er hat es dann doch geschafft.“ Der enge Kontakte zu den Verwandten nach „drüben“ sei, trotz Flucht, über die Jahrzehnte geblieben. „Und als die Mauer fiel, das war für uns alle schon unglaublich, kaum zu fassen.“, erinnerte sich die 68-Jährige an das historische Ereignis.

Das Theaterstück „Berlin Berlin – von Mauern und Menschen“, da sind sich die beiden Gesprächspartnerinnen einig, lässt die Geschichte noch einmal lebendig werden. Rotraut Scholz, selbst Mitglied im Theaterbeirat Verden, der das Stück in die Stadthalle nach Verden holte, freut sich ganz besonders auf die Aufführung. „Sehr empfehlenswert und ein Erlebnis für die ganze Familie“, so ihr Urteil.

Karten im Vorverkauf für das Theaterstück gibt es bei der Tourist-Information Verden, im Rathaus sowie bei der Verdener Aller-Zeitung. Die Stadt Verden hat für ihre Theaterabo-Reihe ein „Spontanes Teen-Ticket“ eingeführt. Restkarten werden an der Abendkasse am Aufführungstag ab 19.30 Uhr für Gäste zwischen 16 und 25 Jahren zum Sonderpreis von fünf Euro abgegeben. Es gibt keinen Anspruch auf Verfügbarkeit, Reservierungen sind nicht möglich. Diese Aktion gilt nur für die Veranstaltungen der Stadt Verden.