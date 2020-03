Angst vor Coronavirus in Verden: Desinfektionsmittel-Klau in der AWK

Der Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Jetzt gibt es zwei bestätigte Infizierungen im Landkreis Verden. Aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken, decken sich die Leute mit Desinfektionsmittel ein. Einige sind sogar bereit eine Straftat zu begehen, um an Sterilium, Desinfektionsmittel und Masken heranzukommen.

Verden - Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind überall in Deutschland die Desinfektionsmittel knapp. Die örtlichen Apotheken haben bereits damit begonnen, geringe Mengen Handdesinfektionsmittel auf Anfrage selbst herzustellen und die Angebote, die Suchende online finden, haben eine mehrwöchige Wartezeit bis zur Auslieferung. Darüber hinaus ist der Preis der nur noch rar verfügbaren Flaschen teilweise um ein Vielfaches gestiegen. Die Nachfrage wird durch die große Ansteckungsangst der Leute und die Furcht vor dem neuartigen Virus bestimmt. Die scheint teilweise so groß zu sein, dass einige dazu bereit sind, eine Straftat zu begehen, um an Sterilium, Desinfektionsmittel und Masken heranzukommen. „Ein absolutes Unding“, so Dr. Peter Ahrens, Chefarzt der Aller-Weser-Klinik in Verden.

„Ob aus dem Haupteingang, aus den Fluren oder den Toiletten, überall wurde das Desinfektionsmittel bei uns schon aus den Spendern entwendet“, berichtet Ahrens. Selbst Masken seien gestohlen worden. „Natürlich haben wir bereits Gegenmaßnahmen ergriffen“, so der Chefarzt. Die beweglichen Spender wurden in Sichtweite des Personals gestellt und sämtliche Vorräte, über die das Krankenhaus noch verfügt, weggeschlossen. „Nicht, dass hier wie bei der Universitätsklinik Münster eine ganze Palette geklaut wird.“

Glücklicherweise verschwinde nicht täglich aufs Neue Desinfektionsmittel. „Wir haben keinerlei Versorgungsprobleme und bei uns werden auch keine Panikbestellungen gemacht“, erklärt Ahrens weiter. Er spricht damit die Hamsterkäufe an, die wohl andere Krankenhäuser getätigt haben. „Wir sind für die nächsten Monate versorgt.“ Somit konnten auch die leergeräumten Spender ohne Probleme wieder aufgefüllt werden. „Wer sich an denen zu schaffen macht und Desinfektionsmittel klauen will, kann fest damit rechnen, dass wir Anzeige erstatten werden und er von der Polizei strafrechtlich verfolgt wird. Es ist und bleibt Diebstahl“, macht Ahrens deutlich, dass er keinerlei Verständnis für solch eine Aktion hat.

Doch nicht nur in Verden käme es zu dieser ungewöhnlichen Art von Diebstahl. „Andere Krankenhäuser, mit denen wir in Verbindung stehen, berichten von ganz ähnlichen Problemen“, erzählt Ahrens.

„Ich kann es nur immer wieder sagen: Es reicht vollkommen aus, wenn sich jeder vernünftig die Hände wäscht. Mit Seife 30 Sekunden lang unter warmem Wasser. Eigentlich sollte das jeder mal gelernt haben“, seufzt er. Diese Methode sei sogar wirksamer als Handdesinfektionsmittel.

Schließlich müsse man sich bewusst machen, dass es nicht damit getan sei, einmal die Hände mit dem desinfizierenden Mittel zu besprühen und flüchtig einzureiben. Ahrens: „Seit Jahren haben wir hier im Krankenhaus einen riesigen Schulungsaufwand, damit alle Arbeitskräfte lernen, sich richtig die Hände zu desinfizieren.“ Dafür gebe es sogar spezielle Kurse, die das Krankenhauspersonal besuche. „Es ist komplett idiotisch, diese absoluten Monsterpreise zu bezahlen, die gerade für Desinfektionsmittel gefordert werden. Man muss doch realistisch bleiben und Händewaschen tut’s auch.“