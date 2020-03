Corona räumt Regale leer: Apotheken ergreifen die Initiative

Der Restbestand: Diese Handdesinfektionsflaschen waren gestern die letzten, die es noch in der Apotheke am Rathaus gab.

Verden - „Trotz einer großen Bestellung, die wir vor ein paar Tagen gemacht haben, sind wir seit Freitagmittag ausverkauft. Wir haben weder Masken noch Desinfektionsmittel“, berichtet eine Mitarbeiterin der Rats-Apotheke am Dom.

Schon seit Wochen verleitet die Angst vor dem Coronavirus viele Leute dazu auf Vorrat zu kaufen. Dabei räumen sie aber nicht nur die Regale in den Supermärkten leer und decken sich mit Nudeln und Konserven ein, auch bei den örtlichen Apotheken kommt es mittlerweile zu Engpässen. Um diesen Herr zu werden, haben sich einige Apotheker dazu entschlossen, nun selbst aktiv zu werden und nach einer der zwei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Rezepturen Desinfektionsmittel herzustellen.

„Auch bei uns sind die Masken komplett ausverkauft, sowohl die vom Typ F-P-P-Typ-2 als auch die vom F-P-P-3. Das sind die einzigen, mithilfe derer ein Eigenschutz vor dem Virus gewährleistet werden kann“, erklärt Carsten Dörr, Leiter der Apotheke am Rathaus. Mit Blick in die gut besuchte Apotheke deutet er dann auf fünf Flaschen vor ihm. „Das sind unsere Restbestände, alles, was wir jetzt noch an einen Einzelkunden an Handdesinfektionsmitteln verkaufen könnten.“ Die Nachfrage nach der keimreduzierenden Flüssigkeit ist so groß, dass sie das Angebot, dass es aktuell auf dem Markt gibt, ausschöpft und überfordert. Mittel können entweder gar nicht mehr oder nur noch zu einem vielfachen des ursprünglichen Preises beim Hersteller bestellt werden.

+ Carsten Dörr mit einer Flasche des selbsthergestellten Mittels in seiner linken Hand. © Hustedt

„Darum stellen wir das Mittel ab heute selber her“, so Dörr gestern auf Nachfrage. „Das heißt aber nicht, dass wir den bestehenden Bedarf decken können. Das Handdesinfektionsmittel kann nur auf individuelle Nachfrage gemacht werden“, mahnt der Apotheker unmittelbar danach. Auch gebe es einige der Inhaltsstoffe, die man zur Herstellung benötige, fast gar nicht mehr, was zusätzlich die Produktion erschwere. „Wir managen die Krise und versuchen so lange es geht eine Alternative anzubieten“, so Dörr.

Dem schließt sich Henning Wittboldt-Müller, Leiter der Hirsch-Apotheke, an. Er hat auch gestern damit begonnen, nach den Vorgaben der WHO Handdesinfektionsmittel herzustellen. „Aber die Flaschen, die man zum Abfüllen braucht, zu bekommen, war schon sehr schwer.“ Außerdem bemängelt er, dass die Apotheken die Desinfektionslösung nicht auf Vorrat herstellen dürfen. „Das hat mit einer EU-Richtlinie zu tun. Um mehr als nur auf Nachfrage anfertigen zu dürfen, braucht man eine Biozid-Genehmigung, von denen eine einzige über 10 000 Euro kostet. Außerdem gibt es keine Sammelerlaubnis.“

Aus dieser Kritik heraus, die Wittboldt-Müller mit vielen seiner Kollegen teilt, schrieb er eine E-Mail an die Apothekerkammer. Darin bat er sie, dass „sie sich bitte dafür einsetzt, dass wir Apotheken eine Sammelgenehmigung für die Herstellung von Kleinmengen zum Verkauf vor Ort erhalten“. Nur wenige Stunden später erhielt er per Anruf eine Rückmeldung: „Mir wurde gesagt, dass man sich der vielen Engpässe bewusst ist und versuchen wird, den Ländern die Erlaubnis zu geben, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.“

Wie lange es dauern würde, bis ein solcher Beschluss da ist, könne aber noch nicht gesagt werden. „Ich glaube nicht, dass das Coronavirus jemals komplett aus Europa verschwinden wird, das ist ja bis heute noch nicht bei der Grippe der Fall. Das ist jetzt aber nicht die Zeit um Panik zu machen, so schlimm ist das Ganze nicht. Wir müssen eben nur vorbereitet sein.“