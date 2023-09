Des Marschbauern Statement

Von: Katrin Preuß

Teilen

Fürbitte am Giebel: Die Zeilen stammen aus einem Lied des Pfarrers Hartmann Schenck. © Preuss

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals am 10. September kann in Verden-Hutbergen auch ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen besichtigt werden.

Verden/Hutbergen – Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 10. September, gewähren bundesweit mehr als 6 000 Objekte in mehr als 2 000 Orten besondere Ein- und Ausblicke. In Verden sind des immerhin elf Gebäude, die besucht werden können, in der Hauptsache Kirchen, fußläufig beim Gang durch die Innenstadt zu erreichen. (Siehe Infokasten.)

Ein wenig abseits der Strecke, in der Thedinghauser Straße 24 in Groß Hutbergen, also gut geeignet als Ziel für eine kleine Fahrradtour, liegt das Haus von Christel Dunker. Er und seine Familie beteiligen sich erstmals am Tag des offenen Denkmals. Das stattliche Gebäude ist dann zwar nur von außen zu betrachten. Doch auch da gibt es vieles zu entdecken. Und was das Auge des Betrachters nicht sofort erspäht, darauf macht der Hausherr dann gerne aufmerksam.

Der Hutberger Christel Dunker vor dem Gebäude, das sein Urgroßvater Christoph vor knapp 150 Jahren im neugotischen Stil errichten ließ. Am Sonntag, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, steht der Hausbesitzer für Auskünfte gerne bereit. © Preuß

Dunker ist in dem Haus aufgewachsen. Sein Urgroßvater hat es 1874 errichten und mit allerlei Verzierungen ausstatten lassen. „Die haben schon was dargestellt“, sagt Christel Dunker über seine offenbar wohlsituierten Vorfahren Christoph und Doris Dunker, deren Namen in den Sandstein über dem einstigen Dielentor graviert sind. Die Marschbauern wollten zeigen, was sie haben. „Ein Statement“ nennt Dunker das Gebäude im neugotischen Stil.

Nur hochwertiges Material verwendet

Spitzbogenfenster im ersten Stock, von Rundbogensteinen eingefasst, Teile des Giebels ein Stück zurückgenommen, sodass kleine Nischen entstehen, an jeder der vier Ecken Pfeiler, die wie kleine Türmchen wirken, grün glasierter Backstein, heute kaum mehr zu bekommen, an den Fensterbänken, fein säuberlich gemauerte Friese mit unterschiedlichen Mustern. Alles unter der Verwendung von hochwertigem Material, wie Steinmetze heute noch bestätigen. Ja, der Bauherr hat sich vor knapp 150 Jahren wahrlich nicht lumpen lassen.

Ende der 50er-Jahre entstand diese Aufnahme. Damals wurde der Hof noch bewirtschaftet. © Preuß

15 mal 30 Meter misst der einstige Hof, den sein jetziger Besitzer bereits mit 18 Jahren vom Vater erbte – und den er zunächst auch noch weiter bewirtschaftete. Zu Beginn der 80er-Jahre machte Christel Dunker, um sein Zuhause erhalten zu können, aus dem landwirtschaftlichen ein Wohngebäude für sechs Parteien. Knapp zehn Jahre später wurde das Haus unter Denkmalschutz gestellt. Das macht die Instandhaltung nicht leichter.

Wie Türmchen wirken diese Pfeiler an jeder Ecke des Gebäudes. © Preuß

Die Behörde war es auch, die bei dem Hutberger jetzt anfragte, ob er nicht am Tag des offenen Denkmals teilnehmen wolle. Christel Dunker wollte und freut sich nun auf interessierte Besucher.

Manch einer wird sicher schon beim Franz Bauern, so der einstige Spitzname des Hofes, vorbeigefahren sein, ohne dessen Schönheit wahrgenommen zu haben. Dunker kennt das. Auch er habe als junger Mann die Besonderheiten seines Zuhauses nicht als solche erkannt, berichtet er. Heute aber sagt der 72-Jährige stolz: „Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, was ich habe.“

Der Tag des offenen Denkmals am 10. September: Angebote in Verden Die „Besondere Stadtführung“ als „Denk-Mal-Tour“,. 15 Uhr, Treffpunkt Lugenstein (Findling/ Fußgängerzone), die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Reservierung unter Telefon 04231/12345.

Altes Schulhaus Dauelsen, Schulstraße 10, geöffnet von 10 bis 17 Uhr, mit Ausstellung „Dorfschule vor 100 Jahren“, Bilderausstellung regionaler Künstler und Selbstgebackenes aus dem „Verdener Backbuch“. Um 14.30 Uhr tritt der Verdener Shanty Chor auf.

St. Andreas-Kirche, Andreasstraße: 11 bis 17 Uhr, offene Kirche; 10 Uhr, Kindergottesdienst im Küsterhaus; 16 Uhr, Kirchenführung.

Eitzer Mühle, Eitzer Mühle 2: von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr offene Mühle.

Kirche der Zionsgemeinde Verden, Anita-Augspurg-Platz 11: 12 bis-17.30 Uhr offene Kirche. Bei Kaffee und Tee geben Gemeindemitglieder Information über Geschichte, Bau, umfangreiche Sanierung und Restaurierung der Kirche.

Kleinbahn Verden-Walsrode, Bahnhof Verden, Gleis 5: 11 bis 14.10 Uhr und 14.30 bis 17.10 Uhr, Fahrt von Verden nach Stemmen und zurück; Besichtigung der historischen Wassermühle Stemmen, Bus-Shuttle zur Weiterfahrt mit der Böhmetalbahn.

Dom St. Maria & Cäcilia zu Verden: 11 bis 17 Uhr, offene Kirche mit Führungen zum Bau des Domes und seine Bauphasen, auch für Kinder.

Deutsches Pferdemuseum, Holzmarkt 9: 10 bis 17 Uhr, Eintritt fünf, ermäßigt zwei Euro; 14 und 16 Uhr, Führungen zur Geschichte der Holzmarktkaserne mit Besichtigung des Offizierskasinos; 13.15 und 15.15 Uhr, Vorführung des historischen Kurzfilms „Nordseewellen“ von Wilhelm Tiedemann aus den 1950er-/1960er-Jahren. Der Film zeigt Eindrücke vom ländlichen Leben in Niedersachsen und Bremen.

Propsteikirche St. Josef: 11 bis 17.30 Uhr offene Kirche.

St. Johannis-Kirche: 9 bis 17 Uhr, offene Kirche.

Historisches Museum Domherrenhaus: 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr, offenes Museum.

Ehemaliges landwirtschaftliches Wohn-/ Wirtschaftsgebäude Groß Hutbergen, Thedinghauser Straße 24: Besuchszeiten vom 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.