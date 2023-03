Der Syndikatshof in Verden: Neue Rolle für ein altes Bauwerk

Von: Ronald Klee

Das Baudenkmal der Weserrenaissance erhält eine neue Aufgabe. © Klee

Verden – Der Syndikatshof hat in seiner langen Geschichte für die Verdener viele, sehr unterschiedliche Rollen eingenommen. Was einst als Kloster, Residenz, städtische Einrichtung und Geschäftssitz diente, bereitet sich auf eine neue Rolle vor. Als Sitz eines Demokratie-Labors könnte das geschichtsträchtige Gebäude eine neue, überregionale Bedeutung erlangen.

So jedenfalls sah es die Leiterin der Abteilung Bildung und Begegnung der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Katrin Unger, als sie dem Kulturausschuss des Stadtrats die Kurzfassung für ein pädagogisch-didaktisches Profil vorstellte, das nach der Sanierung in dem Baudenkmal umgesetzt werden könnte.

Mit dem Nutzungskonzept im Hinterkopf hatten die Ratsfrauen und -herren schon vor eineinhalb Jahren in Workshops an dem Profil gefeilt. Expertinnen des Instituts für Didaktik der Demokratie der Leibniz Universität Hannover und der niedersächsischen Gedenkstätte Bergen-Belsen waren an der Erarbeitung mit Mitgliedern verschiedener Verdener Vereine, Lehrkräften und Leitungen der Schulen aus Stadt und Landkreis, Mitgliedern der städtischen Verwaltung und des Rates sowie weiterer Kulturinstitutionen aus Stadt und Kreisgebiet beteiligt.

Die grobe Richtung hatte der Rat 2018 mit seinem Konzeptbeschluss vorgegeben, in dem auch das räumliche Angebot des historischen Gebäudes berücksichtigt wurde. Danach sollte in dem sanierten Kleinod der Weserrenaissance mit dem Stadtarchiv künftig Erinnerungskultur gepflegt und ein außerschulischer Lernort der Demokratiebildung etabliert werden. Immer dabei die Absicht, dass die investierten Millionen in dem Gebäude einen Ort der Begegnung schaffen. Kosten von 3,5 Millionen Euro erwartet die Stadtverwaltung. Eine Bundesförderung von 1,58 Millionen Euro ist bereits zugesagt.

Nach der Sanierung soll der Syndikatshof Lernort und forschendes Archiv werden. © Klee, Ronald

„Das forschende Lernen im Demokratie-Labor basiert vor allem auf der Auseinandersetzung mit Biografien“, berichtete Katrin Unger dem Ausschuss. Ihre Aufgabe war es in der Sitzung, eine Kurzversion des Konzeptes vorzustellen, das in den Workshops vorbereitet und das Prof. Dr. Detlef Schmiechen-Ackermann, Direktor des Instituts für Didaktik der Demokratie, seine wissenschaftlichen Mitarbeiterin Abelina Junge und Katrin Unger erarbeitet haben.

Die Experten haben mittlerweile eine recht konkrete Vorstellung davon, wie die Arbeit aussehen kann: „Das Demokratie-Labor ist zugleich ein pädagogisch arbeitender Lernort und eine Art ,forschendes Archiv’.“

Die Besucher würden im Empfangsbereich zunächst mithilfe technischer Medien auf das Thema „Demokratie“ eingestimmt und auf die Methode des forschenden Lernens vorbereitet. Im zweiten Schritt, so Unger, würden sie mit biografischen Fallbeispielen konfrontiert: „Fotos von und knappe Schlagworte zu Bürgerinnen und Bürgern, die eine große Bandbreite von persönlichen Lebensentwürfen, Lebenswegen und Schicksalen aufzeigen.“

Der pädagogische Ansatz überzeugte die Ratsmitglieder. Besonders attraktiv werteten Stimmen aus mehreren Fraktionen das Prinzip, dass sich das Konzept mit dem Schatz von Informationen und geleisteter Arbeit weiterentwickeln und wachsen soll.

Schüler, aber auch interessierte Verden oder Touristen sollen den Weg in das Demokratie-Labor finden, ist die Idee der Experten. Die Lage in der Stadt begünstigt diese Offenheit gegenüber möglichen Nutzergruppen. So halten die Fachleute es für denkbar, dass durch Projektarbeit in den Schulen weitere Biografien erarbeitet und anschließend in der Einrichtung präsentiert werden.

Ohne eine erzählende Darstellung mit einer fertigen Deutung vorzugeben, soll nach dem Vorschlag der Experten ein Forschungs- und Reflexionsprozess über Demokratie gestern und heute sowie über die eigene Rolle in diesem politischen System angeregt werden. Für die Vermittlung der Inhalte sieht das Profil das moderne Arsenal technischer Hilfsmittel wie Web-Apps und computergestützte Anwendungen vor.

Als thematisch breit aufgestellter und methodisch innovativer Lernort habe die künftige Verdener Einrichtung das Potenzial, zu einer auch auf nationaler Ebene wahrgenommenen Institution zu werden, war die Einschätzung von Katrin Unger.

Sie und ihre beiden Kollegen machten darüber hinaus aber auch den Vorschlag, als Ergänzung zu dem Angebot, das sich als erweiterte Ausstellung darstellt, einen „Trainingsplatz“ für die Demokratie-Stärkung zu schaffen, der an der Lebenswelt von Jugendlichen ansetzt.

Über das ganze umfangreiche pädagogisch-didaktische Profil zu befinden, fand die Mehrheit des Ausschusses die Zeit allerdings denn doch noch nicht reif. Um es in der Fraktion beraten zu können, fand sich eine Mehrheit im Gremium, die es dem Verwaltungsausschuss überlassen wollte, dem Rat eine Empfehlung für seine Entscheidung zu überlassen. kle