Der Mapper kennt den Weg: Touristiker und Kartenexperten arbeiten im Kreis Verden zusammen

Von: Markus Wienken

Teilen

Auf Tour: Mapper Thomas Froitzheim unterwegs mit dem Rennrad. © -

Da steht der Radler nun, vor einem Gartenzaun, den schweren Rucksack auf dem Rücken und abseits der Zivilisation. Sein Navi zeigt ihm an, was die Gartenpforte versperrt, er radelt – eigentlich – auf dem Weserradweg. Aber er kommt nicht weiter. „Nicht die Regel, aber passiert“, sagt Thomas Froitzheim. Er ist Mapper. Wo andere resignieren, da greift der Mapper ein, wird aktiv. Gegen den Gartenzaun ist nichts zu machen, aber die Daten zu korrigieren, den Irrtum aus der Welt zu schaffen? „Kein Problem“, sagt Froitzheim. Und macht sich an die Arbeit.

Landkreis – Mit Karten, Daten und Navigation kennt sich Froitzheim, der in Verden wohnt, aus. Früher radelte der Sportler auf seinem Bike fast 35 000 Kilometer – jährlich. Ganz soviel sind es heute nicht mehr, aber immerhin, die 10 000er-Marke knackt er noch, radelt, wenn es die Zeit zulässt. Und nicht nur er. Weltweit gibt es neun Millionen sogenannte Streetmapper, etliche davon auch im Landkreis Verden.

Die Arbeit ist ehrenamtlich

Nicht mit Karte, Stift und Maßband, der Mapper ist auf seinem Rad oder zu Fuß vielmehr mit dem Handy unterwegs, vergleicht das, was er auf dem kleinen Bildschirm sieht, mit dem, war er vor sich und abseits der Straßen wahrnimmt. Froitzheim dazu: „Mapper sind Aktive, die die weltweite freie Karte OpenStreetMap erstellen und betreuen.“ Und der Experte holt noch ein wenig weiter aus, damit auch der Laie versteht, was genau gemeint ist: „Neben Google Maps ist OpenStreetMap inzwischen zur wichtigsten digitalen Karte geworden und gerade für Outdoor-Sportler wie Radfahrer und Wanderer unverzichtbar. Wer sich beispielsweise mithilfe der Apps wie komoot oder Outdooractive führen lässt, wird im Hintergrund über OpenStreetMap geleitet. Und dieses weltweite Werk wird von engagierten Radlern und Wanderern ehrenamtlich betreut, mit Daten versorgt, ähnlich wie Wikipedia.“

Und, ebenfalls wie bei Wikipedia, kann eigentlich jeder, der sich berufen fühlt, dem etwas auffällt, einen Eintrag oder eine Korrektur einpflegen. Meistens bleibt es allerdings in den Händen der „Mapper“, die bestens vernetzt sind und regelmäßig miteinander kommunizieren. „Vom Gully bis zum Baum, ob Bäckerei oder Wolkenkratzer, wir haben Experten bei uns in den Reihen, die jede noch so kleine oder auch große Auffälligkeit einbringen“, so Froitzheim.

Eine Flut an Daten

Und eben nicht nur das. „Wer sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt, der kann schon mit ein paar einfachen Internetanwendungen klären, ob die jeweilige Route mit der Darstellung in OpenStreetMap übereinstimmt“, erklärt Froitzheim.

Eine Flut an Daten, die auf diesem Wege in OpenStreetMap landet, und durchaus auch mal für Verwirrung sorgen könnte. Aber auch da greift der Mapper ein. „Missbrauch bis hin zu Falschmeldungen, die Community hat da ein Auge drauf und greift korrigierend ein“, macht Froitzheim deutlich. Wo möglicherweise Daten gelöscht werden, auch das gibt es, kann mit einem „Back-up“ alles wieder auf den Istzustand gebracht oder auch dann sogar noch verbessert werden.

Die Mittelweser-Touristik findet es gut

Das Engagement, der unermüdliche und ehrenamtliche Einsatz der Mapper ist der Reisebranche, den Touristikern, natürlich nicht verborgen geblieben. Die Mittelweser-Touristik mit Hauptsitz Sitz in Nienburg, allen voran Geschäftsführer Martin Fahrland, will solch ein „Potenzial“ nicht ungenutzt lassen. „Wir haben den Dialog gesucht und gefunden“, freut sich Fahrland. „Das, was die Mapper auf ihren Touren sehen, können wir in Eigenarbeit kaum leisten, wollen aber gerne davon profitieren“, sagt Fahrland. „Touristiker und Mapper, das passt. Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Die Nienburger Regionaltouristiker der MWT pflegen im Internet für 17 Kommunen aus vier Landkreisen insgesamt 148 Rad- und Wandertouren. Der Kirchen-Radweg und die Liebestour im Landkreis Verden, die Dino-Tour in Rehburg-Loccum, den Grafen-Ring in Hoya, die Storchen-Route in Petershagen oder auch den Löns-Wanderweg in Brokeloh können zur Nutzung auf Smartphones und GPS-Geräten von der Internetseite der MWT heruntergeladen werden. Und nicht immer fehlerfrei.

So konnten Mapper und Touristiker in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Verden bereits den Verlauf des Weser-Radwegs nördlich von Verden korrigieren. „Bei komoot und anderen Anwendungen wird auf dem Bildschirm jetzt der aktuelle Verlauf angezeigt“, so Froitzheim.

eine falsche Route kann skurrile Folgen haben

Die Hilfe kommt in den Kommunen und Städten gut an. Angelika Revermann, Leiterin der Verdener Tourist-Info, weiß aus Gesprächen, was eine „falsche“ Route im Netz für skurrile Folgen haben kann: „Wanderer, auch Radfahrer querten regelmäßig über das Grundstück eines Gartenbesitzers, hier bei uns in der Region, offensichtlich fehlgeleitet durch eine falsche Angabe auf OpenStreetMap.“ Dem verzweifelten Mann konnte, auch dank der Mapper, geholfen werden. Nun bleiben die „Eindringlinge“ weg. Revermann, die mit der Verdener Tourist-Info ab dem neuen Jahr ebenfalls Mitglied der Mittelweser-Touristik sein wird, ist ebenfalls sicher: „Touristiker und Mapper, das passt. „Es ist eine riesige Menge an Daten, die da aus allen Richtungen zusammenlaufen. Von einem solchen Schwarmwissen kann unsere Branche, können Radfahrer und Wanderer nur profitieren.“

Die Kontakte zwischen Mappern und Touristikern sind geknüpft. Nach einem ersten Treffen in Verden sollen weitere folgen. „Ein innovatives Projekt“, sieht MWT-Geschäftsführer auf den Weg gebracht. „Mit Thomas Froitzheim haben wir zudem einen Fachmann an der Seite, der in Verden wohnt und gemeinsam mit uns großes Interesse daran hat, die digitalen Wege in der Mittelweser-Region für Einheimische und Gäste noch genauer darzustellen. Von dieser Qualitätssteigerung profitieren alle.“

Weitere Infos sind online unter der Adresse www.mittelweser-tourismus.de zu finden.