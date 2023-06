Brand in Eitze: Festnahme noch während der Löscharbeiten

Teilen

Großeinsatz in Eitze mit rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. © Feuerwehr/Freitag/Voigt

Rund 100 Einsatzkräfte rückten aus zu einem Zimmerbrand in Eitze. Noch während der Löscharbeiten nahm die Polizei einen 26-Jährigen vorläufig fest.

Verden-Eitze – Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften war am Donnerstagnachmittag nach Eitze ausgerückt. Von dort, aus einem Mehrparteienhaus in der Straße Im dicken Ort, war ein Wohnungsbrand gemeldet worden.

Die Ursache für das Feuer sei noch unklar, schreibt die Polizei. Allerdings führten erste Ermittlungen noch während der Löscharbeiten zur vorläufigen Festnahme eines 26-Jährigen. Er könnte mit der Entstehung des Brandes in Verbindung stehen, so die vorsichtige Formulierung im Polizeibericht.

Bei der Feuerwehr war gegen 16.20 Uhr nach eigenen Angaben „eine unklare, aber doch brenzlige Meldung“ eingegangen. Demnach sollte es in einem Gebäude brennen, in dem sich noch Personen befanden.

Die ersten Kräfte vor Ort bestätigten die Angaben. Die beiden Betreffenden konnten jedoch zügig gerettet werden, weitere Bewohner hatten bereits eigenständig das Gebäude verlassen. Sie alle kamen zur Betreuung in die Obhut der Rettungsdienste. In die Klinik musste niemand. Sechs Rettungswagen mit zwei Notärzten waren aufgrund der unklaren Lage vor Ort.

Großeinsatz in Eitze mit rund 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. © Feuerwehr/Freitag/Voigt

Der eigentliche Brand in einem Schlafbereich konnte laut Feuerwehr zügig gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch bis in den frühen Abend hin. Unter anderem mussten Zwischendecken und Wände geöffnet und Brandgut ins Freie gebracht werden.

Spezialkräfte der Kreisfeuerwehr Verden nahmen Messungen im Gebäude vor. Aufgrund der Brandschäden ist das Obergeschoss bis auf Weiteres unbewohnbar.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Eitze, Scharnhorst und Verden sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale, des Deutschen Roten Kreuzes und der Polizei in das Geschehen eingebunden.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. Mehrere Wohnungen in dem Gebäude sind durch die entstandene Rußentwicklung vorerst nicht mehr bewohnbar.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Verden: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur genauen Brandursache, übernommen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Kaum eine Stunde nach Beendigung des Einsatzes in Eitze kam es zu einer weiteren Alarmierung der Ortsfeuerwehr Verden. Ein Heimrauchmelder hatte ausgelöst. Nach umfangreicher Erkundung konnte hier jedoch Entwarnung gegeben werden, handelte es sich doch um einen Fehlalarm.