Landkreis Verden plant trotz Krisenlage viele Investitionen

Finanzen noch solide: Kreistagsgremien steigen in Haushaltsberatungen ein

Landkreis – Es ist der erste Haushaltsentwurf, den René Meinken als neuer Kämmerer des Landkreises vorlegt. Und als der Finanzausschuss des Kreistags am Dienstagabend in die Beratungen darüber einstieg, zeigte sich schnell, dass wie beim Vorgänger Holger Piplat keine großen Probleme zu bewältigen sind. Die Kreisverwaltung machte den Abgeordneten deutlich, dass die Krisenlage ihren Tribut fordert, Kosten und Personalbedarf erhöht. Die Einnahmen und der solide Umgang mit ihnen in den Vorjahren sorgen auf der anderen Seite dafür, dass bislang keine Engpässe den Finanzpolitikern Sorgenfalten in die Stirn treiben.

Steuerkraft wächst um 15 Prozent

Die Steuerschätzungen, die Grundlage für die Finanzplanung sind, erwarten ein Wachstum der Steuerkraft im Kreis von 15 Prozent. Und auch die Einnahme-Entwicklung in den Gemeinden lässt hoffen. Für dieses Jahr jedenfalls ergibt sich aus der Hochrechnung von René Meinken, dass die Mitgliedsgemeinden 110 Millionen Euro in die Kreisumlage einzahlen werden. Damit liegen die Beiträge um zehn Millionen Euro über dem Ansatz für das laufende Jahr.

Aus diesem vielversprechenden Grundstock und den weiteren Planungen für 2023 entwickelt der Kämmerer einen Etat-Entwurf, der Ausgaben von gut 323 Millionen Euro vorsieht. Bei den Einnahmen kommt er sogar auf ein noch höheres Ergebnis, sodass am Ende unter dem Strich ein Jahresergebnis von gut 1,1 Millionen Euro übrig bleiben soll. Dieses erwartete Ergebnis fällt denn doch um einiges kleiner aus, als im laufenden Jahr. Das erwartete Ergebnis 2022 beträgt immerhin fast sechs Millionen Euro.

30 neue Stellen gefordert

Corona-Folgen, Ukrainekrieg, Inflation, Flüchtlingsstrom und Energiekrise sind das schwierige Umfeld, in dem Kreistag und -verwaltung ihre Aufgaben im nächsten Jahr erfüllen müssen. Das sorgt nicht zuletzt für Mehrarbeit und so haben die verschiedenen Fachdienste im Kreishaus allein fast 30 neue Stellen beantragt. Und das in einer Situation des Fachkräftemangels, in der Personalchef Gunnar Keller ohnehin schon um die Besetzung von mindestens 40 Stellen kämpft.

Dass aber auch die finanziellen Belastungen wachsen, machten Landrat Bohlmann und sein Kämmerer deutlich. Dabei spielen explodierende Heizkosten eine große Rolle. Waren bislang Energiekosten für das Kreishaus, die Schulgebäude und andere Liegenschaften des Landkreises mit 1,8 Millionen angesetzt, so liegen die Ansätze für das kommende Jahr beim 2,5-fachen der Summe.

Strom und Heizung fallen natürlich auch bei den fünf Sammelunterkünften für die geflüchteten Menschen an. 2000 seien es bereits, 1400 allein aus der Ukraine. „2016 war die Zahl von 1500 Flüchtlingen geringer“, deutete Bohlmann die Dimensionen an. Und die sorgen trotz Erstattung aus Berlin für zusätzliche Kosten.

Sammelunterkunft die teuerste Unterbringung

„Sammelunterkünfte sind die teuerste Form der Unterbringung.“ Darauf machte René Meinken aufmerksam. Eine andere Bleibe könne die Verwaltung den Menschen aber nicht anbieten, weil Mietwohnungen auf dem Markt fehlen. Für die fünf Sammelunterkünfte, in denen 340 Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf gefunden haben, rechnet Bohlmann mit Kosten von drei Millionen Euro im nächsten Jahr. „Im September haben wir allein 245 000 Euro gezahlt“, sagte der Verwaltungschef.

Die Unterbringung wäre gerade bei den vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten eigentlich Sache der Gemeinden, weil sie durch Bundesregelung sofort dem Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II zugeordnet werden. „Wir haben das übernommen, auch um die Gemeinden zu entlasten“, sagte Bohlmann. Lob gab es dafür von dem Grünen Lennart Quiring, der im Umgang mit den Flüchtlingen auch ein Zeichen für die große Leistungsfähigkeit des Landkreises sah. Mit der Erstattung aus Berlin, so machte Bohlmann deutlich, habe das jedenfalls nur wenig zu tun. „Im Landkreis entstehen für jeden Flüchtling aus der Ukraine rund 700 Euro Bedarf pro Monat“, erklärte Bohlmann. Die Hartz-4-Sätze lägen aber bei 400 Euro pro Person, sodass pro Monat etwa 100 000 Euro aus der Kreiskasse zu zahlen seien. „Alles nur, weil der Bund nur die ‘angemessenen Mietkosten’ für eine Unterbringung in Wohnungen erstattet“, nannte Bohlmann den Hintergrund.

Mit der bereits vom Kreistag abgesegneten Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Kitas in den Gemeinden auf zehn Millionen Euro, werde das nicht die einzige Entlastung für die Mitglieder der kommunalen Familie bleiben. Auch eine höhere Kreisumlage schlägt der Kämmerer nicht vor. So üppig wie in diesem Jahr würden die Steuerquellen wohl nicht sprudeln, wenn sie davon ihren Beitrag zur Kreisfinanzierung überweisen müssen.

10 Millionen für die Kindertagestätten

Während Krieg und Flucht so direkt im Landkreis spürbar werden, ist die Welt im Kreisgebiet vielerorts aber noch einigermaßen in Ordnung. Wieder sorgen umfangreiche Investitionen in das Krankenhaus, Schulbau, Feuerwehrtechnische Zentrale, eine neue Rettungswache in Verden und diverse andere Projekte für umfangreiche Ausgaben. 38 Millionen Euro sind dafür im Haushaltsentwurf vorgesehen. Das positive Jahresergebnis, aber auch die gute Kassenlage und weiterhin abgebaute Schulden mit schrumpfenden Tilgungsleistungen halten auch dieses hohe Niveau finanzierbar, ohne dass der Landkreis neue Schulden machen muss.

So konnte denn auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Wilhelm Hogrefe, nicht umhin, den Entwurf auf den ersten Blick als solide zu beurteilen. „Er ist der Situation angemessen“, war sein Urteil. Positiv war auch der erste Eindruck, den das Zahlenwerk bei den anderen Fraktionen machte; zumindest soweit sie sich direkt dazu äußerten. „Die Liquidität ist gut. So kommen wir über die Runden“, stimmte Fraktionskollege Bodo Becker zu.

„Trotz aller Probleme ein guter Haushalt“, befand dann aber auch die Co-Fraktionschefin der Grünen, Karin Labinsky-Meyer. Eva Hibbeler (SPD) allerdings warnte schon mal, dass die Kostenlawine in der Krisenlage noch Fahrt aufnehmen könnte. „Da kommt noch deutlich mehr“, befürchtet sie und sieht keinen Spielraum für Wunschkonzerte aus der Politik. kle