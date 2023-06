Wie letztes Jahr soll‘s werden auf der Domweih Verden

Von: Florian Adolph

Renato Krakor arbeitet mit Sohn Simon an der Ballonfahrt. Dabei: Carlo Heitkamp, Betreiber von „Die Mühle“ (v.l.). © Florian Adolph

Die Schausteller hoffen auf gutes Wetter, guten Umsatz und viele Besucher. Aber auch auf sie wirkt sich die Energiekrise aus.

Verden – Es hämmert, rumpelt und kracht auf der Großen Straße und dem Johanniswall. Echte Verdener wissen, was das bedeutet: Der Aufbau der Domweih befindet sich in vollem Gange.

Die Schausteller hoffen auf ein Fest, das dem im letzten Jahr in nichts nachsteht. So auch Carlo Heitkamp, Betreiber von „Die Mühle“. „Zwei Jahre Pandemie haben schon sehr stark an einem genagt“, sagt er. Deswegen hofft er auf „gutes Wetter, gute Besucherzahlen und starken Umsatz“. Der Aufbau seiner „Mühle“ ist bereits fast abgeschlossen. Gut ist es gelaufen, abgesehen von einem beschädigten Wasserhahn. „Aber kleine Probleme kommen immer wieder mal vor“, nimmt es Heitmann gelassen.

Eine Neuheit

Er weist dann auch gleich auf eine Neuheit hin – die „Ballonfahrt“ sei zum ersten Mal überhaupt vertreten, auf der Domweih. Es handle sich dabei um ein Familien-Karussell, das neun Meter hochgehe, für eine gemütliche Fahrt. Die Attraktion gehöre seinem Schwager Peter Heitkamp. Dessen Schwiegersohn Renato Krakor ist bereits schwer mit dem Aufbau beschäftigt. Dabei hilft ihm sein Sohn Simon. „Die ,Ballonfahrt‘ ist für Jung und Alt, groß und klein“, erzählt Krakor.

Auch in der Großen Straße schreitet der Aufbau voran. © Florian Adolph

Höhere Strompreise auf den Festplätzen

Jerome Harder, Besitzer des Kinderkarussells „Highway-Rallye No. 2“ war schön öfter bei der Domweih dabei und ist guter Dinge, dass es so laufen wird wie letztes Jahr. Das Wetter sei gut und er sei auch gut mit seiner Attraktion in die Stadt reingekommen, berichtet er.

„Der Fahrpreis ist stabil geblieben. Er hat sich nicht geändert“, sagt Harder. Keine Selbstverständlichkeit in Zeiten der Energiekrise. „Wir haben natürlich höhere Strompreise auf den Festplätzen. Auf Dauer könnte es also schwierig für uns werden. Wir wissen aber noch nicht, wie hoch die Kosten für uns in Verden werden.“

Teurere Rohstoffe für die Fressbuden

Auch das kulinarische Angebot ist davon betroffen. So sagt Olaf Böker, dem ein „Löwen-Brezel-Stand“ gehört: „Ja klar, meine Rohstoffe, wie Mehl und Hefe, sind alle teurer geworden.“ Auch die Kosten für Diesel – für die fahrbaren Stände – und die Reparaturen seien gestiegen.

Beim Aufbau: Löwen-Brezel-Besitzer Olaf Böker. © Florian Adolph

Auf die Frage, ob er deswegen seine Preise anziehen musste, entgegnet er: „Letztes Jahr auf dem Freimarkt haben wir die Preise etwas angehoben. Seitdem sind sie aber stabil.“ Nochmal erhöhen möchte er nicht: „So ein Volksfest soll schließlich ein Volksfest für die ganze Familie bleiben. Da muss ich halt härter kalkulieren.“

Dafür, wie der Aufbau läuft, hat Bökel allerdings nur Lob übrig: „Hier geht es Hand in Hand, der Erste fährt rein, dann der Nächste. Wir nehmen alle Rücksicht aufeinander, sonst würde hier gar nichts gehen.“