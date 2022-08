Als erster am Fischerhuder Tatort

Tatortsicherung vor dem Haus, in dem die Toten gefunden wurden. © dpa

Verden/Fischerhude – Unerwartete Einsichten über das Geschehen bei den tödlichen Schüssen am 28. Dezember 2021 in Fischerhude, ermöglichte die überraschende Aussage des 65 Jahre alten Cousins eines der Opfer im Prozess am Verdener Landgericht. Unbemerkt von der Polizei, so berichtete der Mann, sei er in der Mordnacht in das Fischerhuder Fachwerkhaus gelangt, in dem unmittelbar zuvor zwei Menschen erschossen worden waren. Er wollte nach seiner 73 Jahre alten Cousine sehen, sagte der Zeuge gestern in der Verhandlung aus. Weil einer ihrer vier Hunde im Schlafzimmer bellte, habe er hinein gesehen und die Frau tot in ihrem Bett gefunden. Neben ihr lag der bellende Hund.

Zwei Hunde sollen weggelaufen sein, als der ebenfalls 65 Jahre alte Angeklagte das Grundstück betreten hatte. „Immer wenn die ausgebrochen sind, sind die zu mir gekommen“, schilderte der Zeuge, was ihn veranlasst hatte, sich zur Cousine aufzumachen. Er wohne 200 Meter entfernt und habe nach dem Auftauchen der Hunde seine Cousine telefonisch nicht erreichen können.

„Dann bin ich irgendwann rüber mit den Hunden“, berichtete der 65-Jährige, Polizei und Krankenwagen seien schon vor Orte gewesen. An der Pforte habe er geklingelt. „Aber es hat sich keiner gemeldet. Auf einmal standen da Polizisten und fragten, ob ich da wohne.“

„Ich wurde weggeschickt“, sagte der Zeuge. Was passiert war, habe er nicht gewusst. Von zu Hause habe er den überlebenden Sohn auf dessen Gestüt in Wehldorf angerufen. „Der hat gesagt: Guck nach Mama.“ Dem Wunsch sei er gefolgt, obwohl er zuvor vom Platz verwiesen worden war. Als er zum zweiten Mal am Haus ankam, habe er „keine Polizei gesehen“. Er habe die „Chance“ ergriffen, und sei zur Haustür gegangen. „Die war offen.“

Drinnen habe er nach seiner Cousine gerufen. „Weil ich keine Antwort bekommen habe, wollte ich zum hinteren Teil des Hauses gehen.“ Dort hätte er vermutlich den anderen, ebenfalls erschossenen Sohn seiner Cousine gefunden. Doch ein bellender Hund brachte ihn von seinem Vorhaben ab. Er folgte dem Geräusch ins Schlafzimmer der Cousine. „Ich dachte, sie schläft. Sie sah ganz friedlich aus“, schilderte der Mann, was er da vorfand. Durch Rütteln am Bein habe er sie wecken wollen. Dann erst habe er eine Wunde am Kinn gesehen. Immer noch glaubte er an festen Schlaf. Das ganze Blut habe er erst entdeckt, als er die Bettdecke anhob, die bis über die Schultern gezogen war.

„Sie war noch warm, muss gerade erst gestorben sein“, berichtete der Zeuge dem Gericht. Geschockt war er und habe keinen Puls fühlen können. „Ich bin raus, habe um Hilfe gerufen. Dann kamen Polizisten auf mich zugestürmt.“ Die hätten ihn so behandelt, dass er sich wie ein Verbrecher gefühlt habe. „Ich habe nicht verstanden, warum die nicht gleich reingegangen sind. Vielleicht hätte man sie noch retten können.“

Laut Anklage allerdings war die Frau sofort tot und ihr Sohn nach Minuten. „Es sieht so aus, dass der Zeuge die erste Tatortbegehung gemacht hat“, merkte der Vorsitzende Richter Nikolai Sauer bei der Befragung eines Kriminaloberkommissars an. Wie er unbemerkt ins Haus gelangen konnte, blieb offen.

Erst drei Stunden nach der ersten Meldung des Schusswechsels, gegen 19.30 Uhr, habe ein Bremer Spezialeinsatzkommando das Fachwerkhaus betreten. Laut einem Polizeisprecher sei zu befürchten gewesen, dass der oder die Täter noch im Haus waren.

Der Notarzt schilderte im Anschluss, dass er geschützt von Verdener Polizeibeamten, die mit Maschinenpistolen, kugelsicheren Westen und ballistischen Helmen ausgestattet waren, in ein Nachbarhaus zu einer angeschossenen Frau gebracht worden sei. Weil nicht bekannt war, wo sich der Täter befand, war die Frau zur Erstversorgung auf einen Parkplatz an einem Sportplatz gefahren worden.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.