Ein Verdener in Malawi: Julian Knapheide berichtet

Schnappschuss während der Vorbereitungen auf das nächste Treffen der Umwelt-AG, die Julian Knapheide gemeinsam mit einer Lehrerin leitet. Ein Punkt auf der Tagesordnung: die Entwicklung einer grünen Schulstrategie. © J. Knapheide

Der Verdener Julian Knapheide berichtet von seinem Freiwilligendienst in Malawi. Dieser eröffnete ihm auch einen neuen Blick aufs Wollen und Brauchen.

Malawi/Verden – Malawi in Südostafrika, etwa 20 Millionen Einwohner. Einer von ihnen, wenn auch auf Zeit, ist Julian Knapheide aus Verden-Walle. Der 25-Jährige absolviert noch bis Mitte August einen Freiwilligendienst in Malawi. Wer seinen Bericht darüber liest. merkt schnell, dass ihm das eine Herzensangelegenheit ist. Und es zeigt, wie sehr der Blick über den Tellerrand neue Perspektiven öffnet.

„Ich betrete das erste Mal afrikanischen Boden – malawischen Boden, um genau zu sein. Der afrikanische Kontinent ist größer als Europa und Kanada zusammen, so würde es schließlich auch einen Unterschied machen, ob ich in Trontheim oder Athen aus dem Flugzeug steige!

Ein Drittel der Landfläche von Malawi ist von einem Süßwassersee bedeckt, der für seinen Artenreichtum, vor allem von Buntbarschen, bekannt ist – ein Paradies für die hiesigen AnglerInnen und SchnorchlerInnen.

Während Telefonaten kommt häufig die Frage, ob ich mich im Dschungel befinde, da die Hintergrundkulisse darauf hindeute. Tatsächlich eher nicht. Malawi ist außerhalb der Regenzeit von Dezember bis März ein eher trockenes und heißes Land. Durch den hohen Bevölkerungsanstieg in den letzten Jahren und den damit einhergehenden Bedarfsanstieg für Holzkohle zum Kochen, steigt die Abholzrate seit Jahren rapide an, was die Ausbreitung von Sandfeldern begünstigt. Je nach dem, wie viel jemand vom Land, der Kultur und den Leuten wahrnimmt oder wahrnehmen will, kann man/frau dieses Land als Idylle begreifen oder eben auch nicht. Dies trifft allerdings auf viele Urlaubsorte zu.

Ich bin Julian und habe am Domgymnasium Verden mein Abitur im naturwissenschaftlichen Profil abgelegt. Nach einem Work & Travel in Neuseeland habe ich in Wernigerode Wirtschaftspsychologie studiert. Innerhalb des Studiums habe ich mich für ein Auslandssemester in Japan entschieden.

Gerne lebe ich im Ausland und lerne mir bis dato fremde Kulturen näher kennen. Mir fällt es leicht, mit den Menschen vor Ort Verbindungen zu knüpfen, Geschichten zu erleben und sich gegenseitig auszutauschen. Mir ging es schon immer darum, Bande zu knüpfen und einen gemeinsamen Grundstein zu legen.

Am liebsten hätte ich bereits nach dem Abschluss der Schule einen Freiwilligendienst gemacht, allerdings habe ich mich damals zeitlich nicht früh genug beworben. Nun arbeite ich als Freiwilliger im Projekt „Cool Projects“, welches von der „Cool Runnings“-Guesthouse-Besitzerin Samantha „Sam“ Ludick in Senga Bay geleitet wird.

Als ich Sam das erste Mal getroffen habe, habe ich sie als Wirbelwind wahrgenommen. Sie hat ihren Kopf wirklich überall. Wow! Ikonisch hat sie ihr langes Haar mit einem Bleistift zu einem Dutt gedreht und ist überaus gut vernetzt.

Ihren Herzensprojekten geht sie auf einem zweiten Grundstück nach, in der Community als „Tom’s Bar“ bekannt. Neben der Local-Bar, die zum interkulturellen Austausch einlädt, steht hier auch das Haus der Freiwilligen, welches teilweise aus Glasflaschen gebaut worden ist. Ihr Leitprinzip lautet: „With the people for the people“ („Mit den Menschen für die Menschen“), mit dem sie sich als Guesthouse-Besitzerin und Umweltschützerin in der sozialen Verantwortung sieht, ihr Business-Wissen weiterzugeben. Sie stellt den Boden bereit, auf dem sich die Community anhand von Upcycling/Recycling-Projekten ausprobieren kann. Das Empowerment der lokalen Community steht hierbei im Mittelpunkt, denn „one humans waste is another humans wealth“ (Anm. „Des einen Abfall ist des anderen Vermögen“):

Die lokale Youth Group kümmert sich um Upcycling- und Recycling-Projekte, wie Gläser, Pellets aus Erdnussschalen, Kompost, „Glass bottle building“ und Schmuck, sowie dessen Verkauf und generiert sich über diesen Weg ein Einkommen.

Für die Zukunft planen wir, durch Recycling-Workshops bei den Lodges deren Abfallmenge zu reduzieren. Um diesen Workshop nachhaltiger zu gestalten, arbeiten wir derzeit zusätzlich daran, das Upcycling der Youth Group um den ersten Schritt des Waste Managements zu ergänzen: den getrennten Abfall der Lodges abzuholen und für die Weiterverarbeitung vorzubereiten.

So schaffen wir dringend benötigte Arbeitsplätze und vermeiden Dumping, das illegale Abladen von Müll außerhalb dafür vorgesehener Flächen. Wobei wir derzeit in Malawi noch das Problem haben, dass es kein geregeltes Abfallsystem hat und die Flächen eine gemischte Abfallkippe bedeuten.

Als Freiwillige führen wir den „Swop Shop“, der davon lebt, dass die Community Plastik, Plastikflaschen und Glasflaschen sammelt, dafür Punkte erhält und diese im Shop für Schulmaterial, Kleidung, Spiele, Sportkleidung und Süßigkeiten eintauscht. Dies fördert den Umweltgedanken und gerade bei Kindern das Rechnen und Wirtschaften. Weiterhin unterstützen wir Umwelt-AGs an umliegenden Schulen und klären über die Konsequenzen von Dumping auf, insbesondere die Schäden für Umwelt, Tieren und Menschen. Ferner ist Sam Schirmherrin der lokalen Community Police, weshalb wir bei dessen Administration mithelfen.

Ein weiteres Projekt, welches mir sehr am Herzen liegt, unterstützt die Einführung von Menstruationstassen. Hier in Malawi führen Frauen teilweise ein hartes Leben, weil hier keine hygienische Versorgung während der monatlichen Periode gewährleistet wird. Es fehlt das Geld, um sich entsprechende Produkte zu kaufen. Während Binden beispielsweise auch nicht nachhaltig wären, bleibt die Option der Menstruationstasse, die bei regelmäßiger Reinigung zehn Jahre benutzt werden kann.

Mädchen fehlen während ihrer Tage in der Schule, später – falls sie studieren– in der Universität oder auf der Arbeit. Stattdessen bleiben sie zu Hause, um sich vor der Öffentlichkeit zu „verstecken“, weil die Periode hierzulande ein großes Tabuthema ist. Menstruationstassen können hier maßgeblich zur Lösung dieses Problems beitragen.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Anbieter von Freiwilligendiensten. Neben den bezahlten Freiwilligendiensten von AIFS (American Institute For Foreign Study) werden Freiwilligendienste von „kulturweit“ und „weltwärts“ von der Bundesregierung mit dem Ziel finanziert, jungen Heranwachsenden die Chance zu ermöglichen, über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Bei „weltwärts“ werden 75 Prozent vom Staat übernommen, während die Entsendeorganisation den Rest übernimmt und deshalb auf Spenden angewiesen ist. „Weltwärts“ stellt das Budget von 75 Prozent bereit.

Der Freiwilligendienst wird von einem Vorbereitungs-, einem Zwischenseminar im Gast- oder Nachbarland und einem Nachbereitungsseminar begleitet. Das Taschengeld beläuft sich auf 100 Euro im Monat. Dazu gibt es ergänzendes Essengeld, welches von Gastland zu Gastland variiert. Die Zeit im Gastland beläuft sich meistens auf sechs bis zwölf Monate. Dabei besteht die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Zeitpunkten zu bewerben. Für die höchste Auswahl an Projekten bietet sich allerdings eine frühe Bewerbung an: ungefähr ein Jahr im Voraus.

Zurück zur eingange erwähnten Idylle – auch wenn ich das Wort „Idylle“ nicht als treffend empfinde, weil es mir zu sehr die vermeintliche westliche Überlegenheit darstellt und die Urlaubssicht in den Vordergrund hebt. Persönlich hängt dies stets von der eigenen Perspektive ab, mit welcher Einstellung ich komme, was ich sehe und sehen will. Wir dürfen uns aber auch manchmal einfach zurücklehnen und durchatmen. Da hilft der See sicherlich mit seinem Sandstrand.

Trotzdem möchte ich auf diese Weise keineswegs die Schuldschiene fahren! Diese Aussage soll bloß ausdrücken, dass wir immer – auch in Deutschland, in Südeuropa – durch eine Brille auf unsere Umgebung schauen. Ich bin tiefer in die Kultur vorgedrungen und habe gleichzeitig nur an der Oberfläche gekratzt. Bin ich dadurch besser? Keineswegs! Allerdings kann ich die Konsequenzen meiner Handlungen mittlerweile besser einschätzen.

Die Flaschen, die im „Swop Shop“ abgegeben werden, verarbeitet die Local Youth Group zu Gläsern, um sie an Lodges zu verkaufen. © J. Knapheide

Als junger und auch als herangereifter Mensch ist der Freiwilligendienst ein schmalerer Grat als bei einem Auslandsstudium, beim Reisen oder als ArbeitnehmerIn. Auch wenn ich mich immer noch in gewissem Maße im Kreis der Expats – ständig im Ausland lebende Personen –, bewege, lebe ich viel ländlicher. Ich lerne die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, immer besser kennen. Ich verstehe ihre Bedürfnisse und Erwartungen. Ich sehe aber auch, womit sie sich schwertun, wo ihnen die Antriebslust fehlt und wo die gut gemeinten Investitionen aus dem Ausland Schaden anrichten, weil sie eine Kultur des Nehmens erschaffen: Es wird schon jemand vorbeikommen, dem ich leidtue. Damit bleiben den Menschen ihre Talente verborgen.

Den Menschen vor Ort muss nicht der westliche Lebensstil beigebracht werden. Dieser ist vor Ort wenig nachhaltig. Er hält nur so lange an, wie das Geld fließt. Die Menschen hier benötigen keinen Geldpatron, sondern ein Gehör für ihre eigenen Ideen.

Wir beuten uns gegenseitig aus, um auch etwas vom Haufen zu bekommen. Wir nehmen das in Kauf, um unsere Privilegien und unser gewohntes Leben zu erhalten. Brauchen wir (dafür) allerdings so viel? Ich bezweifele es. Eine persönliche Bedeutungstrennung zwischen „wollen“ und „brauchen“ ist sicherlich sinnvoll, wenn auch sehr beschwerlich.

Lasst uns öfter unsere Werte des persönlichen Umgangs im Umgang mit unseren Mitmenschen auf der Welt leben. Auch wenn ihre Realitäten unserer aktuellen so fern sind, bestehen aufeinander wirkende Einflüsse. Wir können was bewegen!

Die Teilnehmerinnen des ersten Menstruationstassen-Workshops in Senga Bay, Salima District, in Zusammenarbeit mit Ufulu. Die Organisation setzt sich ein für Mädchen und Frauen und deren Bewältigung der Periode. Weil Hygieneartikel fehlen und die Menstruation in Malawi ein Tabuthema ist, bleiben die Frauen während ihrer Tage oft der Schule, der Uni oder der Arbeit fern. © J. Knapheide

Ich kann und möchte die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht ertragen. Ich habe geweint, das Kopfkissen zerknüllt und innerlich geschrien. Hat es etwas verändert? Nein! Kann ich etwas verändern, wenn ich die Augen verschließe? Nein! Ist der Freiwilligendienst dafür da, etwas zu verändern? Nein! Warum mache ich dieses Programm dann? Das nur vor westlichen Privilegien strotzt?

Ich lerne diese Ungerechtigkeit für mich selbst kennen. Ich kann mich verändern und Leuten davon berichten. Ich kann Menschen Gehör verschaffen. Nicht meine eigene Stimme erheben, aber andere sprechen lassen.

Als Freiwilliger vor Ort habe ich die Möglichkeit, Geld in Initiativen zu investieren, in denen es nicht in der Administration und in Form von „Taschengeldern“ versickert. Beispielsweise bedarf es lediglich zwölf Euro, um ein(e) Frau/Mädchen zu einem Workshop einzuladen, der sie über die Menstruation aufklärt, die Verwendung der Menstruationstasse übt sowie ein Tool-Set für die Reinigung bereitstellt. Dies schafft mehr Lebens-, Bildungs- und Entscheidungsfreiheiten für Frauen.

Bildung führt zu kleineren Haushaltsgrößen, minimiert das Bevölkerungswachstum auch in ländlicheren Gebieten. So führt es am Ende auch zu mehr Wohlstand, weil das Essen eben nicht mehr durch sieben Personen im Haushalt geteilt werden muss. Die Schulen wären weniger stark ausgelastet und die Zahl der Kinderehen geht damit zurück.

Zusätzlich suchen wir nach einer Förderung zur Umsetzung des Waste Managements in Zusammenarbeit mit den Lodges. Finanzielle Unterstützung brauchen wir zum Beispiel für den Kauf eines Glashäckslers (circa 1000 Euro plus eventueller Einfuhrgebühren), mit dessen Hilfe wir Glassand mahlen für die Herstellung von Biosteinen zum Bau von Schulen und Häusern.

Eine Plastik-Heißpresse würde uns beim Bau von Plastikplatten unterstützen, mit denen wir Schultische oder andere Möbel kreieren können. Derzeit haben wir nur die Ressourcen vor Ort, aber nicht die notwendigen Recyclingmaschinen, die zur Weiterverarbeitung notwendig werden.“

Unterstützung willkommen Gekennzeichnete Spenden nimmt Julian Knapheide über seine PayPal-Adresse (j.m.knapheide@web.de) sowie über das Bankkonto (Julian Knapheide // DE32 2915 2670 0020 2042 51) entgegen. „Bei Fragen und Ideen freue ich mich jederzeit über eine Nachricht über Whatsapp: +49 157 87958212“, fügt der Verdener hinzu. Jederzeit ist auch ein Video-Call verfügbar, wenn jemand das Projekt vor Ort sehen und kennenlernen möchte. Neben „weltwärts“-Freiwilligen nimmt Cool Runnings immer wieder Kurzfreiwillige an, da es auch viele kleinere Projekte gibt. „Falls Sie also Lust haben, Cool Projects vor Ort kennenzulernen und auch selbst mitzugestalten, melden Sie sich gerne! Sam freut sich auf Sie!“