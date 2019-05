Fristlos gekündigt: Dr. Werner Schade nimmt im Exklusiv-Interview zu Vorwürfen Stellung

Kaltgestellt dürfte sich derzeit Dr. Werner Schade, ehemaliger Geschäftsführer und Zuchtleiter des Hannoveraner Verbandes, fühlen. Wie berichtet, hatte ihm der Verband außerordentlich fristlos gekündigt. Grund sollen laut Gesamtvorstand mehrere festgestellte Pflichtverletzungen Schades sein.

Verden - Von Katrin Preuss Und Volkmar Koy. Anlass also, den Betroffenen in einem exklusiven Interview zu den Vorwürfen und Hintergründen dieser ungewöhnlichen Personalentscheidung zu befragen.

Herr Dr. Schade, wie geht es Ihnen jetzt, nach der fristlosen Kündigung?

Ich bin, offen gesagt, entsetzt, dass die destruktiven Kräfte im Vorstand die Oberhand gewonnen haben. Mir persönlich ist es nach wie vor ein großes Rätsel, warum ich nach über 14 Jahren erfolgreicher Arbeit für den Hannoveraner Verband gehen soll. Ich kann nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass der Vorstand mir nach so langer Zusammenarbeit noch nicht einmal die Chance eingeräumt hat, zu den aus meiner Sicht haltlosen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Offenbar ging es dem Vorsitzenden und dem Vorstand zu keinem Zeitpunkt darum, die wahren Hintergründe der Vorgänge im Verband offenzulegen.

Sie haben 14 Jahre für den Verband gearbeitet. Was war die Grundlage für Ihren Erfolg?

Die Welt verändert sich rapide. Davon ist auch die traditionsbehaftete Pferdezucht erfasst worden. Strukturen und Märkte wandeln sich durch vorwärtsstrebende Technologie immer schneller. Ich habe stets daran gearbeitet, den Hannoveraner Verband als tragende Säule der Sportpferdezucht in diese Zukunft mit all ihren Herausforderungen zu führen, national wie international. Ich bin ein Mensch, der die Aufgaben, die ihm gestellt werden, mit großer Ausdauer und Kraft zu Ende bringt. Das ist mir mit meinem Team, das darf ich sicher bei aller gebotenen Zurückhaltung sagen, bislang sehr gut gelungen.

Sie sprechen von haltlosen Vorwürfen. Was sind denn die wahren Hintergründe Ihrer Kündigung?

Wenn man einen Verband in einem immer härter werdenden Konkurrenz-Wettbewerb gut aufstellen will, muss man auch bereit sein, alte Zöpfe abzuschneiden. Das gefällt sicher nicht jedem, der auf einmal lieb gewordene Gewohnheiten und Privilegien aufgeben soll. Es gibt Personen im und um den Vorstand herum, die eigentlich nichts ändern wollen, sondern die so weitermachen möchten, wie sie es von Alters her gewohnt sind. Denen ist dann sicher jemand wie ich, der dem Verband und damit allen Mitgliedern verpflichtet ist, ein Dorn im Auge. Also versuchen diese Akteure, mich mit allen Mitteln loszuwerden.

Vermutlich haben irgendwann Arbeitsrichter das Wort?

Ja, selbstverständlich, denn ich werde ganz gewiss die auf mehr als fragwürdige Weise zustande gekommene und tatsächlich unbegründete Kündigung nicht hinnehmen. Es bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als die Angelegenheit von einem Gericht klären zu lassen. Meine Anwältin geht wie ich davon aus, dass am Ende des unvermeidbaren Verfahrens die Kündigung hinfällig sein wird.

Mit welchen Zielen werden Sie eine juristische Auseinandersetzung führen? Wollen Sie sich in den Verband wieder einklagen?

Ich habe stets meine ganze Kraft und Erfahrung für den Hannoveraner Verband eingebracht. Das kann man nicht ohne Hingabe und Engagement. Und auch nicht ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, sich bis an ihre Grenzen und oft genug darüber hinaus für die Pferdezucht einzusetzen. Der Verband steht vor entscheidenden Schritten. Ja, ich würde meine Arbeit an der Lindhooper Straße liebend gern fortsetzen.

Offenbar liegen Sie mit einigen Vorstandsmitgliedern restlos im Clinch. Warum kommen Sie mit denen oder sogar dem Gesamtvorstand nicht klar?

Sie sollten diese Frage nicht mir, sondern jenen stellen, die seit einiger Zeit meine Arbeit für den Verband und die Mitglieder im Lande torpedieren und mich hinaus drängen wollen. Die juristische Aufarbeitung der Vorgänge wird den richtigen Sachverhalt und die tatsächlichen Interessen einzelner Vorstandsmitglieder und ihrer Berater aufzeigen.

Schon früher gab es Hinweise, einige Züchter wollten Sie loswerden. Hat das Iran-Geschäft etwas damit zu tun? Oder sind möglicherweise Reklamationen aus bestimmten Kreise n auch der Grund für den Kündigungsgang des Verbandes?

In die bisherigen rufschädigenden Bestrebungen reiht sich die jüngste Unterstellung einer sogenannten Pflichtverletzung ein, die ich begangen haben soll. Alle Versuche, aus dem Iran-Geschäft einen Kündigungsgrund zu konstruieren, sind gescheitert. Es geht jetzt anscheinend um einen Auktionskauf, bei dem ich mich unkorrekt verhalten haben soll. Die Wahrheit ist, dass ich einen kostenträchtigen vermeintlichen Reklamationsanspruch im Sinne des Verbandes verhindert und Schaden abgewendet habe. Ich habe also meine Pflicht erfüllt und nicht verletzt.

Auch Beschwerden einiger Züchter, der Verband sorge nicht mehr ausreichend für seine Mitglieder, stehen im Raum? Ziehen Sie sich diesen Stiefel an?

Solche Vorwürfe gibt es, seit der Verband existiert. Ich habe immer versucht, die berechtigten Interessen unserer Züchterinnen und Züchter zu wahren, schließlich ist der Hannoveraner Verband für sie eine wichtige Anlaufstelle zur Vermarktung ihrer Pferde. Etwas, das ich im Übrigen von Kindesbeinen an kenne, schließlich komme ich selbst aus einem Pferdezuchtbetrieb. Deshalb ziehe ich mir diesen Stiefel nicht an. Lassen Sie mich mit Blick auf die Situation im Verband und vor dem Hintergrund der jüngsten massiven Angriffe auf mich folgendes sagen: Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier krampfhaft ein Anlass gesucht wurde, mich loszuwerden. Ich kann nur mutmaßen, dass ich offenbar einigen Leuten bei der Verfolgung ihrer persönlichen Ziele im Wege stehe. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass auch andere Beteiligte beschädigt werden. Und am Ende der gute Ruf des Verbandes in Mitleidenschaft gezogen wird. Ganz zu schweigen von den Nachteilen, die der Stadt Verden entstehen.

Welche Folgen haben andere Beteiligte oder auch die Stadt Verden zu befürchten? Nennen Sie doch einmal Ross und Reiter.

Ich bin nach wie vor verpflichtet, auf das Wohlergehen des Verbandes zu achten. Dazu gehört auch, dass ich eine Verschwiegenheitspflicht habe, die ich einzuhalten gedenke. Nur eines ist doch ganz klar: Wirtschaftliche Beziehungen, wie sie der Hannoveraner Verband tagtäglich im In- und Ausland pflegt, betreffen in der Regel immer mehrere handelnde Menschen. Wenn in diesem Beziehungsgeflecht nach einem von ihnen mit Schmutz geworfen wird, trifft man mit hoher Sicherheit auch mindestens einen anderen. Die Mitglieder, die das Ganze nicht verstehen, die sich Sorgen um ihren Verband machen und die Öffentlichkeit werden berechtigterweise fordern, dass der Personenkreis benannt wird, der die Verantwortung an den unerfreulichen Vorgängen trägt.

Was die Stadt Verden angeht, so habe ich mit den Verantwortlichen hier vor Ort aus den Vereinen, die das Stadiongelände nutzen, aus der Verwaltung und aus der Politik verschiedene Ideen mit Blick auf einen „Sportpark Verden“ entwickelt und vorangetrieben. Die Möglichkeiten, die Verden hier hat, sind hervorragend. Dieses Projekt befindet sich in einer sensiblen Phase, weil es um die Bewilligung von Fördergeldern geht. Deshalb müssen alle an einem Strang ziehen, solche Vorgänge wie aktuell im Verband sind wenig hilfreich.