Demonstranten skandieren: „Keine Abschiebung für Moussa“

Von: Heinrich Kracke

Gegen die Abschiebung eines Ivorers protestierten gestern rund 30 Menschen vor dem Kreishaus in Verden. © Kracke

30 Demonstranten setzten sich gestern für einen Ivorer vor dem Kreishaus in Verden ein. Die Chancen, die Abschiebung noch zu verhindern, stehen schlecht.

Verden – Sie hatten Kind und Kinderwagen und einige Plakate mitgebracht. Und sie skandierten: „Keine Abschiebung für Moussa“. Knapp drei Dutzend Menschen mit Herkunft aus der Elfenbeinküste demonstrierten am Freitag vor dem Kreishaus in Verden. Die Polizei hatte sich mit einer hohen Anzahl Einsatzkräfte auf die Aktion eingestellt. Am Ende konnte Entwarnung gegeben werden .„Alles friedlich verlaufen.“

Eingesetzt hatten sich die Menschen für einen Ivorer, der aktuell im nördlichen Landkreis Verden lebt. Tatsächlich stehe eine Abschiebung an, heißt es aus dem Kreishaus. Nicht das erste Mal, dass Menschen aus der Region in ihr Herkunftsland in Westafrika zurückgebracht wurden. Schon vor einem Jahr traf es einen Ivorer, damals im südlichen Landkreis wohnhaft. Auch seinerzeit kam es zu einer Demo.

Die Polizei hatte für den aktuellen Fall mit einem hohen Kräfte-Aufgebot reagiert. Eine Einheit der Bereitschaftspolizei Hannover war mit mehreren Mannschafts-Transportwagen an den Ort des Geschehens beordert worden. Wie es hieß, wolle man auch für den Fall einer Eskalation gerüstet sein. Unklar offenbar zunächst, ob auch Personenkreise aus der linken Bremer Szene zu der Versammlung stoßen würden. Bremer Beamte in zivil hielten die Lage jedenfalls im Blick. Auffälligkeiten seien nicht festgestellt worden.

Der betroffene Ivorer befindet sich nach Informationen dieser Zeitung bereits in Abschiebehaft in Hannover. Er sei vor acht Jahren nach Deutschland gekommen, berichtet ein Weggefährte, er habe sich weitgehend integriert und eine Arbeit aufgenommen. Inzwischen ist sein Asylantrag abgelehnt. Wie es aus der Ausländerbehörde heißt, habe gestern das Verwaltungsgericht dazu auch den Eilantrag abgelehnt.

Eine Möglichkeit zu einem dauerhaften Aufenthalt besteht für Menschen von der Elfenbeinküste dennoch im Rahmen der Chancenaufenthaltserlaubnis. Allerdings sind dafür eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Unter anderem müssen die Personen unabhängig vom Sozialamt leben können, sie müssen über ausgeprägte Deutschkenntnisse verfügen oder alternativ den Integrationstest bestehen, und ihre Identität muss nachgewiesen werden. Dafür haben sie 18 Monate Zeit. Ein allerdings häufig schwieriges Verfahren. „Schon einen gültigen Pass zu erlangen, kann für manchen Ivorer zum ernsthaften Problem werden“, berichtet ein Flüchtlingshelfer.

Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht ist allerdings Straffreiheit. Und auch das kann manchmal schwierig werden. Berichtet wird von einem Ivorer der Region, der im vergangenen Jahr ein Neun-Euro-Ticket gelöst hatte, und damit erstmal auf Tour ging. Dass er sich bei seiner Fahrt in einen ICE und dann auch noch in die erste Klasse verirrt hatte, war ihm gar nicht richtig aufgefallen. Das zuständige Gericht reagierte schmerzbefreit. 900 Euro Strafe. Ferner hatte er damit gegen die Auflagen verstoßen und wurde abgeschoben. kra

Ganze Familien waren zur Demonstration gekommen. © Kracke