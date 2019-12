Für Demokratie und Menschenrechte

Netzwerk Unantastbar! stellt sich vor / Neue Mitglieder willkommen

+ Die Mitglieder des neuen Netzwerkes Unantastbar! stellten sich am Tag der Menschenrechte der Öffentlichkeit vor. Foto: haubrock-kriedel

Verden – Das im Sommer neu gegründete Netzwerk Unantastbar! stellte sich am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, mit einer ersten gemeinsamen Aktion, unter anderem mit einem Infostand direkt vor dem Weihnachtsmarkt, der Öffentlichkeit vor. Neun zivilgesellschaftliche Gruppen, Wabe, DGB, DOZ 20, Amnesty International Verden, Fridays for Future Verden, Forum Zukunft Dörverden, Ankommen in Thedinghausen, der Verein Drübberholz und der Arbeitskreis Frauenorte Cato Bontjes van Beek haben sich zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie sich für Frieden, Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit sowie Demokratie und Menschenrechte im Landkreis Verden einsetzen. Obwohl noch nicht offiziell Mitglied, waren auch die „Omas gegen Rechts“ am Infostand vertreten.