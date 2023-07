Pastor Holger Hermann: Demnächst mit ganzer Kraft für die BBS

+ © Haubrock-Kriedel Pastor Holger Hermann verlässt die Gemeinde St. Nikolai zum ersten November. © Haubrock-Kriedel

Pastor Holger Hermann verlässt die Gemeinde St. Nikolai zum ersten November. Er wird ab dann ausschließlich als Berufsschulpastor an den BBS Dauelsen tätig sein.

Verden – Das dürfte für viele eine Überraschung sein. Holger Hermann verabschiedet sich nach gut fünf Jahren als Pastor aus St. Nikolai. Ab dem ersten November wird er ausschließlich als Berufsschulpastor an den Berufsbildenden Schulen Dauelsen tätig sein. Bislang hat er je eine halbe Stelle in St. Nikolai und an den BBS inne.

„Vor einem halben Jahr hätte ich das selbst noch nicht gedacht“, sagt Pastor Hermann im Gespräch mit dieser Zeitung. Persönliche Gründe hätten ihn zu dieser Entscheidung gebracht, die ihm nicht leicht gefallen sei. „Eine Operation hat mir meine eigenen Grenzen aufgezeigt. Während der Genesung hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Ich werde älter und die Herausforderung mit zwei halben Stellen ist immer schwieriger zu bewältigen“, so der 63-Jährige. Als dann an den BBS eine volle Stelle frei wurde, habe er die Chance ergriffen.

„Es war eine spannende Zeit in St. Nikolai mit dieser relativ jungen Gemeinde. Es hat mir hier sehr gut gefallen“, betont Hermann. Die Menschen seien alle sehr offen und begeisterungsfähig für neue Ideen. „Vom Kirchenvorstand und den Ehrenamtlichen habe ich mich immer unterstützt gefühlt“, betont Hermann. Sehr gut gefallen habe ihm auch die enge Verbindung und Zusammenarbeit mit der Kita. Gern denkt er zurück an die Andachten, die gemeinsam mit den Kindern und Erzieherinnen gefeiert wurden.

Große Begeisterung empfinde er nach wie vor für die Idee, die Kirchengemeinde gemeinsam mit der Stadt als Gemeinwesen zu entwickeln. „Die Öffnung des Gemeindezentrums und seine Nutzungsmöglichkeiten sind bei den Menschen im Stadtteil angekommen“, so Hermann. Stolz ist er auch auf die mit dem Team von St. Nikolai entwickelte Stadtteilzeitung, die Themen aus dem Stadtteil aufgreift und weit über einen gewöhnlichen Gemeindebrief hinausgeht.

„St. Nikolai ist anders, das war schon immer die Botschaft“, sagt Holger Hermann. Die fröhliche, rotnasige Figur „Niko“ symbolisiere dieses. „Die Figur ist mittlerweile ikonisch geworden und die Menschen haben sich auf die Symbolik eingelassen“, freut sich Hermann.

Vermissen werde er die Gottesdienste in St. Nikolai, die er immer im weißen Talar gefeiert hat, weil er sich darin wohler fühlt. „St. Nikolai ist eben anders. So haben wir für die Gottesdienste eine Popliturgie gestrickt. Das Gemeindezentrum wird nicht genutzt wie eine Kirche, daher fällt es leichter, die Gottesdienste anders und moderner zu gestalten.“

Auch wenn er „mit einer Träne im Knopfloch“ geht, freut sich Pastor Hermann durchaus darauf, seine ganze Kraft an den BBS einsetzen zu können. Dort wird er neben dem Unterricht auch als Seelsorger für Schüler und Lehrer tätig sein. „Die Arbeit mit jungen Leuten liegt mir“, sagt Hermann. Seine erste Stelle als Pastor war Anfang der 90er-Jahre ebenfalls die eines Berufsschulpastors. „Nach dem ersten theologischen Examen 1986 in Osnabrück war ich bis 1989 an der Universität Osnabrück Assistent für die Lehrerausbildung und habe die Fachpraktika begleitet. Später habe ich noch ein Sondervikariat für Berufsschulen gemacht und war zehn Jahre Berufsschulpastor an den BBS Nienburg“, erzählt er. „Die Arbeit mit den Schülern ist wichtig. An einer Berufsschule ist das ganze gesellschaftliche Spektrum vertreten. Ich habe festgestellt, dass bei den jungen Menschen die Sehnsucht nach Orientierung groß ist“, weiß der Pastor.

Die Stelle in St. Nikolai wird demnächst neu ausgeschrieben. „Das Projekt Gemeinwesenarbeit ist in St. Nikolai jetzt gut etabliert und kann weiterentwickelt werden. Es gibt hier viele Gestaltungsmöglichkeiten und viele Möglichkeiten für meinen Nachfolger“, sagt Holger Hermann.