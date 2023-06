Dauelser in Verden am schnellsten: Nur 61 Sekunden

Teilen

Alle Sieger und Platzierten im Anschluss an die Ehrung auf einen Blick. © Feuerwehr/Köhler

Der Verdener Stadtfeuerwehrtag verlief mit einer Vielzahl guter Leistungen in Eitze. Bei den Kindern lag Walle vorn.

Verden – In spannenden Wettbewerben stellten am Wochenende die acht Verdener Ortsfeuerwehren ihr Können und ihre Leistungsfähigkeit in verschiedenen Wertungsgruppen beim Stadtfeuerwehrtag auf dem Eitzer Sportplatz unter Beweis: Die Kinderfeuerwehren mussten einer Pressemitteilung der Feuerwehr zufolge bei zwei spielerischen Übungen Geschicklichkeit und Sportlichkeit unter Beweis stellen, während die Jugendfeuerwehren eine Löschübung und einen Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Aufgaben möglichst schnell und fehlerfrei absolvierten. Die Einsatzabteilungen traten in zwei Altersgruppen im K.-o.-System gegeneinander an, um einen Löschangriff möglichst schnell und fehlerfrei aufzubauen.

Ortsbürgermeisterin Anja König sowie Stadtbrandmeister Peter Schmidt zeigten sich mit den erzielten Ergebnissen der Ortsfeuerwehren zufrieden: Es kann zwar nicht jeder den ersten Platz belegen, doch die gezeigten Leistungen sind hervorragend. Einen großen Dank sprachen beide zudem der Ortsfeuerwehr Eitze als Ausrichter des Stadtfeuerwehrtages aus, die das Event lange vorbereitet und so für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatte.

Siegreich zeigten sich letztlich die Kinderfeuerwehr Walle (2:08 Minuten Gesamtzeit). Auf den Plätzen folgten die beiden Teams von Verden/Hönisch/Hutbergen, Scharnhorst, Dauelsen und Eitze. Bei den Jugendfeuerwehren kam Verden (1355 Punkte) auf Platz eins vor Walle, Dauelsen Tinker, Eitze, Scharnhorst, Hönisch-Hutbergen, Eissel und Dauelsen Bell.

Den Wettbewerb der Einsatzabteilung U40 dominierte Dauelsen (61 Sekunden, fehlerfrei) vor Walle, Eissel, Hönisch-Hutbergen, Scharnhorst, Eitze und Döhlbergen-Rieda. Bei der Einsatzabteilung Ü40 lag Eissel (76 Sekunden, fehlerfrei) vorn vor Hönisch-Hutbergen, Eitze und Scharnhorst.

Trotz sommerlicher Temperaturen durchweg gute Leistungen, die es beim Stadtfeuerwehrtag zu bejubeln gab. © Feuerwehr/Köhler