Yared Dibaba in Verden: „Das Wattenmeer riechen können“

Von: Katrin Preuß

Legerer Look statt der von Sport und Schau gewohnte Smoking: Am 7. Mai sind Yared Dibaba und die Schlickrutscher in der Verdener Stadthalle zu Gast. © Oliver Vonberg

Yared Dibaba tritt mit seiner Band Schlickrutscher am 7. Mai in der Verdener Stadthalle auf. Der Musiker macht unter dem Titel „Kuddelmuddel“ Lust auf moderne Klänge und Plattdeutsch.

Verden – Yared Dibaba in Verden? Für Sport-und-Schau-Fans nichts Ungewöhnliches, schließlich moderiert der Hamburger die beliebte Gala bereits seit 2005.

Nun aber tauscht Dibaba den Smoking gegen den legeren Look, die Niedersachsen- gegen die Stadthalle. Und er wird nicht allein nach Verden kommen, sondern mit Band. „Schlickrutscher“ heißen die musikalischen Mannen, die Yared Dibaba am Sonntag, 7. Mai, dabei unterstützen werden, in der Halle am Holzmarkt ein vergnügliches „Kuddelmuddel“ zu veranstalten. Natürlich op platt.

Aber keine Bange. Man muss das Niederdeutsche nicht perfekt parlieren können. „Was wir machen, ist verständlich auch für die Menschen, die kein Plattdeutsch können“, sagt Dibaba im Gespräch mit dieser Zeitung.

Als Musiker sei es zwar nicht sein gesetztes Ziel gewesen, „dass verschiedene Generationen da mitgehen können“, sagt er. Die Begeisterung darüber, dass Lieder wie „Ick schnack die platt“ oder „Een Moin langt“ Jung und Alt nun doch miteinander verbinden, ist Dibaba aber deutlich anzumerken.

„Alter, das ist ja richtig coole Mucke“, zitiert er vergnügt das junge Publikum. „Und die Älteren freuen sich: Endlich kann ich mal wieder meine Knochen bewegen“, fügt Yared Dibaba keck hinzu. Und so spiegelt „Kuddelmuddel“, der Name der aktuellen Tour und des Albums, sich auf wunderbare Weise im Publikum wieder.

„Kuddelmuddel“, das meint für Yared Dibaba nichts Schlechtes, meint nicht das heillose Chaos. Es ist für ihn die plattdeutsche Variante von Vielfalt, neudeutsch Diversität. Und gegen die ist schließlich nichts einzuwenden. Im Gegenteil. „Je unterschiedlicher die Menschen, desto schöner ist das Kuddelmuddel“, sagt er.

Die Herkunft, ob vom Land oder aus der Stadt, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, – „Vielfalt bezieht sich auf so viele unterschiedliche Dinge“, fasst der Sänger, Sprecher, Moderator, Schauspieler und Musiker zusammen. Er möchte den Menschen Lust auf Vielfalt machen. Um dann darüber Schubladen aufzubrechen die Kurve zu kriegen zu dem, was verbindet. Musik zum Beispiel.

Da darf es dann auch gerne ein bisschen was von allem sein. Er verstehe sich als Grenzgänger, sagt der Hamburger über sich. Soll meinen: Gegensätzliches zusammenzubringen, das reizt ihn besonders. Hip-Hop, Funk und Soul und dazu plattdeutsche Texte? Das funktioniert – sogar richtig gut. Und ohne dass dabei die Shantys inklusive Klang des Schifferklaviers zu kurz kommen. „Die Leute müssen das Wattenmeer dabei riechen können“, sagt er.

Eine ordentliche Prise davon kann Yared Dibaba, nun wieder als Moderator, bei seinem aktuellen Projekt schnuppern. Für die Fortführung von „Yared kommt rum“ dreht er in diesem Monat neue Folgen im Norden. Um weiter zu ergründen, was es ausmacht, auf dem Land zu leben, was das Leben auf dem Dorf so besonders macht.

Auch hier dreht es sich also um Kuddelmuddel, um eine Vielfalt, wie sie Yared Dibaba ja selber auch repräsentiert mit seinem bunten Lebenslauf.

Geboren in Äthiopien, kam er im Alter von vier Jahren zum ersten Mal nach Deutschland. Sein Vater hatte einen Studienplatz in Osnabrück bekommen. 1976 ging die Familie zurück nach Äthiopien. Als dort ein Bürgerkrieg ausbrach, flüchteten der kleine Yared, sein Bruder und die Eltern. In Falkenburg in der Nähe von Ganderkesee finden die vier ein neues Zuhause. Hier wächst Dibaba auf – und lernt dabei auch Plattdeutsch. Es wird zu seiner zweiten Muttersprache.

Yared Dibaba macht sein Abitur. Daran schließt sich eine kaufmännische Ausbildung im Rohkaffeehandel in Bremen an. Dem koffeinhaltigen Getränk widmet er auf seinem Album „Land in Sicht“ das einzige Lied auf Hochdeutsch. „Kaffee! Es geht nicht ohne“, heißt es da. Ein gesungener Stoßseufzer, in den sicher so mancher am Morgen einstimmen kann. Aber erst nach dem ersten Kaffee, versteht sich.

In Bremen besuchte Yared Dibaba auch die Schauspielschule. Doch aus der erhofften Filmkarriere wird nichts. Die Kamera zeigt dem charmanten Wahl-Hamburger ihre Liebe auf andere Weise. Indem sie ihn als Moderator ins rechte Licht rückt.

Nach 9Live, Vox und RTL ist vor allem der NDR die berufliche Heimat von Dibaba. Und ebenso wie bei seiner Musik nutzt er auch im TV gerne jede Gelegenheit, op platt zu schnacken.

So umtriebig der 54-Jährige ist, so schnell könne er auch entspannen, sagt er. „Ich kann auch bräsig aufs Wasser gucken“, verrät er. Die kostbarste Zeit sei ihm jedoch die mit der Familie, fügt er hinzu.

Ob er denn mit den beiden Söhnen auch mal Platt spricht. Da muss Yared Dibaba dann doch passen. Oromo ist die Sprache seiner äthiopischen Heimat. Ehefrau Fernanda de Sousa Dibaba stammt aus Portugal. Zu Hause wird Deutsch gesprochen. Das Plattdeutsche nun noch als vierte Sprache zu etablieren, das sei dann doch ein bisschen zu viel.

Der Musiker Yared Dibaba ist gemeinsam mit den Schlickrutschern am Sonntag, 7. Mai, 18 Uhr, in der Stadthalle Verden zu erleben. „Kuddelmuddel“ heißt das Programm mit plattdeutschen Liedern im neuen Gewand. Im Vorprogramm ist Knipp Gumbo zu erleben. Der Bremer Musiker serviert dem Publikum „Rock ‘n’ Roll un sowat – auf Platt un Hoochdüütsch!“. Karten für das Konzert gibt es exklusiv in der Tourist-Information im Verdener Rathaus. Unter Telefon 04231/12345 können sie dort auch vorbestellt werden.