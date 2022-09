Verdener Flohmarkt: „Das war nix, echt enttäuschend“

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Nachdem der Domplatz vernässt war, zogen die Schnäppchenjäger in den Allerpark um. © Bruns

Nach erneut geteiltem Verdener Flohmarkt hat es Kritik gegeben. „Zu viele Profis“, hieß es unter anderem. Ferner blieben rund 20 Plätze leer.

Verden – Nicht mehr hinter Gittern, aber auf zwei Orte verteilt war zum zweiten Mal in Folge der Verdener Herbstflohmarkt. Was im letzten Jahr den Corona-Maßnahmen geschuldet war, sollte in diesem Jahr den Geschäftsleuten in der Fußgängerzone dienen und den Parteien, die dort mit ihren Infoständen Wahlkampf betreiben wollten. So erklärte es vor Ort Patrick Düsselbach, Marktmeister der Stadtverwaltung.

Über Jahrzehnte erstreckte sich der Flohmarkt über Teile des Walls, von der Ostertorstraße bis zum Kreisel vor der Allerbrücke und die gesamte Große Straße. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltungsfläche deutlich reduziert. Auf den sonst auch schon eingebundenen Norderstädischen Markt sowie den Platz zwischen Dom und Andreaskirche. Wegen der dort vernässten Rasenfläche nach dem Starkregen am Freitag wurde die Trödelmeile kurzfristig vom Dom in den Allerpark verlegt.

Auf Grund der begrenzten Verkaufsfläche mussten sich Verkäufer im Vorfeld anmelden. Das wollte auch Sanija Meholi, doch mangels freier Plätze sei das nicht möglich gewesen. Nun ärgerte sie sich, denn wie auch Düsselbach bestätigte, waren 20 von angemeldeten 200 Verkäufern nicht gekommen. Es wäre somit noch Platz für weitere Stände gewesen.

„Flohmarkt in Verden ist immer toll“, findet Herbert Kamp. Regelmäßig bietet er dort vor allem Bücher an. Durch das Prinzip der vorherigen Anmeldung hat man einen Platz sicher, aber dadurch seien es zu viele Profis, so seine Meinung. Er kritisierte die räumliche Trennung und findet politische Stände in direkter Nähe zum Flohmarkt-Treiben unangemessen.

Viktoria Kudinov war aus Eystrup gekommen. Durch die vorherige Anmeldung habe sie einen Platz sicher gehabt und habe nicht so früh kommen müssen. 10 Uhr hatte die Stadt als Beginn festgelegt. Zwei Freundinnen, die seit Jahren immer gemeinsam verkaufen, konnten dem neuen Konzept nichts abgewinnen. „Die Stadt macht den Flohmarkt kaputt“, das hätten sie an diesem Morgen häufiger gehört.

Für eine Frau, die sich im Rollstuhl über das buckelige Pflaster quälte, war der Flohmarkt kein Spaß. Da die Stände im Allerpark wenigstens entlang der dortigen Wege aufgebaut waren, konnte sie dort hoffentlich noch etwas stöbern. Aber kein Vergleich zu dem früher weitestgehend barrierefreien Verdener Flohmarkt.

Kritik wurde noch am selben Tag im Internet bei Facebook geäußert. „Das war nix. Echt enttäuschend“, die Verlegung sei eine „schlechte Entscheidung“ gewesen“, „wir haben den Besuch abgebrochen“ war dort zu lesen. Es gab aber auch eine interessante Anregung: den Flohmarkt in alter Form zu veranstalten, jedoch an einem Sonntag.