Verdener Krematorium an der Kapazitätsgrenze

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Der Neubau eines Foyers (Hintergrund) ist just realisiert, da plant Krematoriums-Vorstand Willy Hilling (Bild) bereits die nächste Erweiterung. © Kracke

Verden – Der Klingelknopf muss noch installiert werden, die Gartenlandschaft drumherum braucht noch den endgültigen Schliff. Aber sonst hat das jüngste Projekt bei den Feuerbestattungen Verden am Waldfriedhof deutliche Konturen angenommen. Das neue Foyer ist dezent-gediegen eingerichtet, Trauernde können in kleinerer oder größerer Runde Platz nehmen und müssen nicht mehr wie früher vor der Tür warten. Noch ehe das jüngste Projekt allerdings richtig eingeweiht ist, steht schon das nächste Vorhaben an. Zum zweiten Mal in seiner 18-jährigen Geschichte soll das Krematorium im Verdener Osten erweitert werden. Eine dritte Einäscherungslinie ist geplant. „Die Kosten liegen im Millionenbereich“, sagt Vorstand Willy Hilling.

Das Engagement macht Sinn. Ein ganz normaler Vormittag auf der beschaulichen Anlage unter mächtigen Baumkronen am Rande des Verdener Stadtwaldes. Ein erstes Bestattungsinstitut ist vorgefahren, das Fahrzeug eines nächsten gesellt sich dazu. Und keiner der Fahrer erweckt den Anschein, als habe er seinen Wagen zum ersten Mal über die separate Zufahrt gesteuert. Der Eindruck täuscht nicht. „Die Zahlen gehen nach oben“, sagt Hilling. Im ersten Jahr nach dem Betriebsstart, im Jahr 2006, wurden 1200 Einäscherungen gezählt. 80 Prozent der Verstorbenen wurden einer Erdbestattung, nur 20 Prozent einer Feuerbestattung zugeführt. 16 Jahre später haben sich die Verhältnisse umgedreht, so Hilling. Vergangenes Jahr wurden seinen Angaben zufolge mehr als 7000 Einäscherungen ausgeführt, 80 Prozent der Verstorbenen haben zu Lebzeiten diese Form des Abschieds gewählt. Der Raum Verden liegt dabei sogar über dem Bundesschnitt, der mit 75 Prozent angegeben wird.

Ein Ende der Zuwächse sei nicht abzusehen. Zur Jahrtausendwende wurden in Deutschland rund 800 000 Verstorbene gezählt, zwei Jahrzehnte später war die Millionengrenze überschritten, dies allerdings noch in dem Glauben, die Opfer der Pandemie hätten zur starken Steigerung beigetragen. „Aber im Jahr 2022 wuchs die Zahl nochmals um rund 40 000“, so Hilling. Und die stärksten Bevölkerungs-Jahrgänge kommen erst noch in zehn bis zwanzig Jahren.

Das Krematorium Verden steuere indes schon viel früher auf seine Kapazitätsgrenze zu. „Mit unseren aktuell zwei Einäscherungslinien ist bei rund 7500 das jährliche Leistungspotenzial ausgeschöpft. Aktuell liegen wir noch um rund 300 darunter“, so Hilling. Grund genug für ihn, das komplizierte Bauleitverfahren ein zweites Mal anzuschieben. „Bei unserer Genehmigung vor 20 Jahren wurden alle Träger öffentlicher Belange gehört. Jetzt planen wir sozusagen einen Anbau von vielleicht 20 Metern Länge, und es sind erneut alle Seiten zu hören.“ Er wundere sich schon, dass etwa der Kampfmittelräumdienst, das Landesamt für Bergbau oder die Landesbehörde für Straßenbau nochmals um Stellungnahme gebeten werde. „Zum Glück haben wir jetzt diese Hürden abgearbeitet.“ Im Sommer werde die Baugenehmigung beantragt, im Herbst solle die Ausschreibung erfolgen. „Wir gehen davon aus, bis dahin dürften sich die Baupreise auf einem etwas günstigeren Niveau stabilisiert haben.“

Aber es sind nicht nur die Baupreise, die ihn zwicken. Die Energiekosten sind ein nächstes ernstzunehmendes Thema. „Als die Bundesregierung vergangenes Jahr die erste Gaswarnstufe ausgerufen hatte, haben wir für den Notfall einen Flüssiggas-Tank in Erwägung gezogen. Letztendlich sind wir drumherumgekommen.“ Für Engpässe ist der Betrieb dennoch gerüstet. Holzscheite liegen für den Fall des Falles bereit.

Gleichzeitig habe sich die Energiebilanz über die Jahre positiv entwickelt. „Zum Start damals mussten wir bei 1200 Einäscherungen den Ofen immer wieder hoch, und dann herunterfahren. Das bedeutete einen hohen Gasverbrauch.

Inzwischen stehen allenfalls noch die regelmäßigen Wartungen und Emissionsmessungen an, die zu einem zwischenzeitlichen Herunterfahren führen“, so Hilling. Der spezifische Gasverbrauch sei von anfangs 50 auf jetzt noch 2,7 Kubikmeter gesunken.

Das Krematorium soll nach Osten (r.) wachsen. Im Sommer ist mit dem Bauantrag zu rechnen. © Privat