Das Urpferd 2.0 setzt sich in Verden in Bewegung

Das Programm beinhaltet eine interaktive Animation. © Deutsches Pferdemuesum

Die neue Sonderausstellung „Urpferd 2.0 – Eine Reise zum Beginn unserer Welt“ nimmt die Besucher des Deutschen Pferdemuseums mit auf einen spannenden Ausflug in die Erdgeschichte.

Verden – Das Eozän, vor etwa 34 bis 56 Millionen Jahren, erzählt vom Neuanfang, einer Periode, in der unsere heutige Tier- und Pflanzenwelt entstanden ist. Es ist auch die Zeit der Urpferde, der frühen Verwandten unserer heutigen Pferde.Die multimediale Ausstellung gewährt Einblicke in die vielfältige Lebenswelt dieser Zeit: die Anordnung der Kontinente, die Klima- und Umweltbedingungen, die Vegetation und die Tierwelt. Dabei bekommen die Gäste nicht nur einen optischen Eindruck von dem tropischen Dschungel und seinen Bewohnern, der sich vor 48 Millionen Jahren durch Deutschland zog, sondern auch einen akustischen. Denn das Museum der Natur Hamburg hat für die Ausstellung die Geräusche des Regenwalds im Eozän rekonstruiert.

Highlight der Sonderschau ist das Originalfossil eines 48 Millionen Jahre alten Urpferdhengstes, der in der „Grube Messel“ bei Darmstadt gefunden wurde. Mit Hilfe hochauflösender Computertomographien und 3D-Animationen sind Modelle und virtuelle Rekonstruktionen entstanden, die den Museumsgästen zeigen, wie diese Urpferde ausgesehen und sich bewegt haben könnten.

Die zum Unesco-Weltnaturerbe erklärte Grube Messel gilt als „Schatzgrube der Evolution“ und lässt über ihre Fossilienfunde das vielfältige Ökosystem vor 48 Millionen Jahren wieder aufleben. Für Forschende ist dieses Fenster in die Vergangenheit von großer Relevanz, denn anhand fossiler Funde lassen sich Rückschlüsse auf die Entwicklung des Klimas und die Anpassung der Fauna ziehen, die auch bei der Beurteilung heutiger Klimaveränderungen helfen können.

Im Juni startet das umfangreiche Beiprogramm zur Ausstellung mit Führungen, spannenden Vortragsangeboten von hochkarätigen Referenten, Exkursionen in Naturschutzgebiete und einem Familienaktionstag.

Los geht es am Freitag, 9. Juni, mit einer geführten Exkursion in heimische Naturschutzgebiete (wir berichteten). Diplom Biologin Heike Vullmer nimmt Interessierte mit auf einen gemütlichen Abendspaziergang in die Allerniederung nahe der Maulohe in Verden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 04231/807140.

Am Dienstag, 13. Juni, startet das öffentliche Führungsangebot zur Ausstellung. Unter dem Titel „Reise in Deutschlands tropische Vergangenheit“ nimmt Christine Rüppell, wissenschaftliche Leiterin des DPM, die Gäste mit in die Zeit des Urpferdes, eine der spannendsten Epochen der Erdgeschichte, und zeigt zugleich welche Aktualität ihre Erforschung für uns heute hat. Die ersten Führungstermine sind immer um 16 Uhr an den Dienstagen, 13., 20. Juni (um 11 Uhr) und 27. Juni, sowie an den Donnerstagen, 22. Juni und 27. Juli, sowie am Dienstag, 18. Juli. Erwachene zahlen dafür 8 Euro inklusive Museumseintritt.

Das Führungsangebot für Familien nimmt im Juli Fahrt auf. Unter dem Titel „Alles Dschungel um Verden?“ begeben sich Groß und Klein gemeinsam mit Museumspädagogin Maren Lippitz in die Zeit vor 50 Millionen Jahren und entdecken die außergewöhnlichen Tiere und Pflanzen damals. Die ersten Termine für dieses Angebot sind: 11. Juli, 11 Uhr, 20. Juni, 14 Uhr, 29. Juli, 14 Uhr, 3. August, 11 Uhr, 18. August, 11 und 14 Uhr. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 3 Euro inklusive Museumseintritt. Anmeldungen für das Führungsprogramm werden ebenfalls an der Museumskasse unter Telefon 04231/807140 entgegengenommen.

Der Paläontologe am Hessischen Landesmuseum Darmstadt und verantwortliche Grabungsleiter Prof. Dr Torsten Wappler stellt am Donnerstag, 22. Juni, in seinem Vortrag die „Grube Messel“ vor. Der Wissenschaftler verrät, was die weltbekannte Ausgrabungsstätte zu bieten hat. Dabei beschreibt er auch, wie die Ablagerungen dort Aufschluss darüber geben, wie Ökosysteme unter klimatischen Bedingungen funktionierten, wie sie die Erde in den nächsten 200 Jahren erleben könnte. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person inklusive Museumsbesuch, Mitglieder zahlen 8 Euro. Einen Sitzplatz können sich Interessierte unter der Nummer 04231/807140 reservieren.

Am Sonntag, 2. Juli, veranstaltet das Deutsche Pferdemuseum einen Familienaktionstag. Von 13 bis 17 Uhr bietet das Museumsteam viele Aktionen an und lädt zum Spielen, Stöbern, Staunen, Malen, Entdecken und Rätseln ein. Das Programm am Aktionstag ist im Museumseintritt (Erwachsene fünf Euro und Kinder ab fünf Jahren zwei Euro) enthalten.