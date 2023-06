Das Personal für die Wasserrettung in Verden

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten kann Vorsitzender Sebastian Reinbott zahlreiche Ehrengäste begrüßen. © Haubrock-Kriedel

100 Jahre für den Katastrophenschutz: DLRG Verden feiert Jubiläum mit Tag der offenen Tür.

Verden – Ihr erstes Jahrhundert hat sie nun auf dem Buckel, am 10. April 1923 wurde die DLRG Ortsgruppe Verden gegründet. Dieses Jubiläum feierte der Verein am Sonnabend mit einem Tag der offenen Tür an seinem Domizil am Lüneburger Weg. Alle Interessierten waren eingeladen, sich ein Bild von der Arbeit in Verden zu machen. Der Vorsitzende Sebastian Reinbott konnte dazu zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten begrüßen und blickte auf Meilensteine der Vereinsgeschichte zurück.

In den ersten Jahren nach der Gründung tat sich demnach in der Verdener Ortsgruppe der Deutschen Lebenrettungsgesellschaft noch nicht sehr viel. Aber 1947, so berichtete Reinbott, konnte der Verein schon 39 Grundscheine ausstellen. Am 31. Dezember 1948 hat die DLRG in Verden immerhin schon 26 Mitglieder. „Die Aufnahmegebühr betrug damals zwei Reichsmark, ebenso der Jahresbeitrag“, berichtete Reinbott.

Drei Jahre später zählte der Verein schon 46 Mitglieder, und konnte 986 geleistete Stunden Wachdienst belegen. 1953 gehörten dann auch ein Holzruderboot und eine Übungspuppe zur Stationsausstattung. „Im November des Jahres begannen die Vorarbeiten zur Errichtung einer Rettungsstation an der Aller“, berichtete Reinbott. Am 1. Juni 1958 war sie fertig und 1968 kam noch eine Wachstation am Stedeberger See hinzu. Allein 1971 konnten die Helfer des Vereins dort sechs Menschen vor dem Ertrinken gerettet.

„Am 4. Dezember 1985 siegte die DLRG Verden bei den Norddeutschen Vergleichskämpfen im Rettungsschwimmen in Verden“, zählte Reinbott auf. 2018 war sie bei den Bezirksmeisterschaften erfolgreich. Der Verein wuchs, bis 1988 auf 200 und bis zum Jahresende 2022 auf 711 Mitglieder. Die Hälfte davon seien Kinder. In den zehn Jahren von 1969 bis 1989 habe der Verein 1111 Rettungsschwimmer ausgebildet. Die Kombination von Breitensport und Rettung sei das, was die DLRG ausmache, betonte Reinbott.

Am 1. September 1996 kann die DLRG Verden ihr 400. Mitglied begrüßen und 2000 wurde das Motorrettungsboot Hoppetosse in Dienst gestellt. Das heutige Vereinsheim am Lüneburger Weg bezog die Ortsgruppe 2004. 2019 investierte der Landkreis Verden 50 000 Euro in eine neue Tauchausrüstung, und später kamen neue digitale Funkempfänger hinzu. Reinbott bedankte sich beim Landkreis für das „Top-Equipment“, ohne das die Arbeit nicht möglich sei.

Den spektakulären Einsatz am 6. April dieses Jahres ließ Reinbott nicht unerwähnt. Die DLRG-Kräfte retteten eine Frau aus der Weser. Sie trieb auf das Wehr in Intschede zu und konnte gerade noch gerettet werden.

Der Dank des Vorsitzenden ging auch an die DLRG Otterstedt, das THW Verden und die Kreisfeuerwehr für „hervorragende“ Zusammenarbeit. „Ich hoffe, dass wir auch weiterhin alle gut zusammenarbeiten“, so der erste Vorsitzende. Dem Verwell und den Stadtwerken Verden dankte Reinbott dafür, dass das Bad für Ausbildungszwecke genutzt werden darf.

Auch die zahlreichen Spender, ohne die vieles nicht möglich wäre sowie viele verdiente Vereinsmitglieder, die sich für den Schwimmunterricht engagieren, vergaß Reinbott nicht.

Der stellvertretende Landrat Lars-Henrik Haase überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. „Wir sind froh, sie als Teil des Katastrophenschutzes zu haben, sie stellen das gut ausgebildete Personal für die Wasserrettung zur Verfügung“, betonte er. Für Rat und Verwaltung der Stadt Verden sprach die stellvertretende Bürgermeisterin Anja König. Die Taucher der DLRG seien ein Alleinstellungsmerkmal in Verden, sagte sie. Als Mutter und Oma dankte sie für die Schwimmkurse: „Danke für die Bereitschaft, anderen Sicherheit zu geben.“

Lars Reinbott wünscht sich für die nächsten 100 Jahre weiterhin eine starke DLRG in Verden. „Ich hoffe, dass wir viele Nichtschwimmer zu Schwimmern machen und später für den Verein gewinnen“, sagte er.

Die ausgebildeten Retter demonstrieren die Erste-Hilfe-Maßnahmen an Übungspuppen. © Haubrock-Kriedel

Im Tauchcontainer wird die Arbeit unter Wasser gezeigt. © Haubrock-Kriedel