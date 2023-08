Defekte Lifte: „Das passt nicht in diese Zeit“

+ © Preuß Der Blick von Gleis 2 und 3 in Verden in Richtung Holzmarkttunnel. Trotz der Länge des Bahnsteigs sei der Bau einer Rampe hier aus Platzgründen nicht möglich, so Bürgermeister Lutz Brockmann. © Preuß

Defekte Aufzüge am Verdener Bahnhof unterlaufen die Barrierefreiheit. Die Stadt fordert daher Alternativen zum Lift.

Verden – Einen Monat, nachdem die Verdener Rollstuhlfahrerin Heike Callies nachts auf Gleis 2 des Verdener Bahnhofs festsaß (wir berichteten), weil der Fahrstuhl nicht funktionierte, erhielt sie einen Brief von der Bahn. „Ich möchte mich im Namen der DB Station & Service AG, Bahnhofsmanagement Bremen, nochmals bei Ihnen für entstandene Unanehmlichkeiten entschuldigen“, heißt es dort von einem Mitarbeiter.

Dem Schreiben beigelegt war die Erstattung der Taxikosten. Denn um die 62-Jährige aus ihrer misslichen Lage zu befreien, hatte die Bahn schließlich einen Zug auf ihr Gleis umleiten können, der sie nach Dörverden brachte. Von dort ging es dann per Taxi nach Hause. Außerdem fügte die Bahn noch einen Reisegutschein über 20 Euro hinzu.

+ Technischer Defekt ausgeschlossen: Am Dörverdener Bahnhof sind die beiden Gleise auch für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren oder mit Kinderwagen jederzeit gut zu erreichen. Rampen machen’s möglich. © Preuß

Den Gutschein wird Heike Callies vermutlich ihrem Mann überlassen. Sie selber ist seit dem Vorfall Mitte Juni noch kein einziges Mal mit dem Zug gefahren, leidet bis heute an Schlafstörungen.

Und letztlich ist es mit einer Entschuldigung seitens der Deutschen Bahn auch nicht getan. Zumal nur einen knappen Monat nach Heide Callies erneut eine Rollstuhlfahrerin am Verdener Bahnhof vor einem defekten Fahrstuhl stand. Auch sie hatte sich zuvor bei der Mobilitätsservice-Zentrale (MSZ) rückversichert, dass sämtliche Lifte in Ordnung seien.

„Es ist wiederkehrend ein Problem“, stellt denn auch Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann fest. Im vergangenen Jahr sei er selber Zeuge eines solchen Vorfalls gewesen. Seinerzeit waren Brockmann und andere Mitglieder der Verdener SPD, darunter Jago Kusche, auf dem Weg nach Langwedel zu einer Wahlparty gewesen. Per Bahn.

Kusche wollte an diesem Abend seinen neuen elektrischen Rollstuhl testen, musste davon aber Abstand nehmen. Denn der Fahrstuhl, der ihn von Gleis 1 in die Unterführung bringen sollte, war kaputt. Der Bürgermeister nennt das „einen systematischen Mangel“. Barrierefreiheit sei das nicht, „und das passt einfach nicht in diese Zeit“.

+ Frommer Wunsch: Auch Vandalismus in den Aufzügen macht der Bahn zu schaffen. © Preuß, Katrin

Brockmann sieht die Deutsche Bahn hier in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen. So habe die Stadt Verden im Zuge des Streckenausbaus Rotenburg-Verden den Bau von zusätzlichen Aufzügen gefordert, „um Sicherheit zu haben“. Das jedoch habe die Bahn abgelehnt, berichtet Brockmann. Zwei Lifte seien nicht vorgeschrieben, habe das Unternehmen als Begründung angegeben.

Rampen, wie sie beispielsweise zu den beiden Gleisen am Dörverdener Bahnhof führen, „sind technisch sehr anspruchsvoll“, so der Bürgermeister weiter. Der Bau einer solchen Zuwegung von Gleis 2 und 3 in Verden Richtung Holzmarkttunnel sei nicht möglich, in Richtung Friedrichstraße wäre die Rampe sehr lang. „Ich finde die Idee trotzdem spannend“, sagt Brockmann, ist sich dabei jedoch sicher, dass eine Umsetzung frühestens in zehn Jahren erfolgt. „Aber bis dahin muss ja auch etwas passieren.“

Der Meinung sind auch Jago Kusche und Verdens Behindertenbeauftragter Lars Schmidtke. Die beiden Männer wandten sich daher an die hiesige Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im niedersächsischen Landtag ist. „Wir sind so verblieben, dass ich mich jetzt an die Landesnahverkehrsgesellschaft wende“, berichtet sie nach dem Gespräch mit den beiden Männern. Dort möchte Liebetruth in Erfahrung bringen, was der Dienstleistungsvertrag mit der Bahn in Sachen Barrierefreiheit beinhaltet.

Auch zur Deutschen Bahn werde sie Kontakt aufnehmen, um Informationen über die Ausfallzeiten von Fahrstühlen in den niedersächsischen Bahnhöfen zu erhalten, kündigt Liebetruth an. Noch können sie nicht sagen, wer an welcher Stellschraube drehen müsse, um den aktuellen, nicht zufriedenstellenden Zustand zu verändern. Aber „ich bin an dem Thema dran“, verspricht die Landtagsabgeordnete.

Die Zielvorstellung dabei sei klar: „Wir wollen barrierefreie Bahnhöfe“, so Dörte Liebetruth. Und das müsse für alle gelten. Zu jeder Zeit.