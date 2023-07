Denkort auf dem Domfriedhof: Ein Verdener Mahnmal und die Sichtweisen

Von: Heinrich Kracke

Irgendwie doch schön gelegen: Der kommende Platz auf dem Domfriedhof, auf den das Mahnmal vom Johanniswall umziehen soll. Allerdings wird es nicht einfach nur versetzt, es entsteht als zeitgemäßer Denkort neu. © Kracke

„Ehrenmal neben dem Komposthaufen“ lautete eine der Leserzuschriften. „Ein Platz in der Ecke und zu wenig zentral“, hieß es in der vorangegangenen politischen Diskussion. Und auch als der Stadtrat das endgültige Okay für den Umzug des Ehrenmals vom Johanniswall auf den Domfriedhof gab, ein einstimmiger Beschluss quer durch alle Fraktionen, ein erwartetes Bekenntnis, da meldete sich das Problem noch einmal kurz zurück.

Verden – Bürgermeister Lutz Brockmann sprach es an. Ein Foto in der Verdener Aller-Zeitung habe die eigentlich abgeschlossene Diskussion noch einmal neu entfacht, befand das Stadtoberhaupt, ein Bild, auf dem eben Mülltonnen zu sehen waren, dort, wo künftig das Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einen Platz findet. Alles allerdings eine Frage der Sichtweise, wie so einiges bei diesem Projekt, das bei aller Sensibilität dennoch Veränderungen erlegen ist.

Die Mülltonnen also. „Sie kommen natürlich weg“, sagt Brockmann. Den Platz werde man nach der Umgestaltung nicht wiedererkennen. Es gebe keinen zweiten Ort, der so ideal die Bedingungen an einen Gedenkort erfülle. Zentral zwischen drei Schulen gelegen, den beiden Gymnasien und dem Verdener Campus, darüber hinaus zum Rosengarten geöffnet, und dennoch ruhig gelegen, das seien perfekte Parameter. Deutlich besser jedenfalls als der jetzige Ort am Johanniswall. „Der Verkehrslärm stört, das Mahnmal wird wenig wahrgenommen.“

Kein ganz billiger Umzug allerdings, den die Stadtverwaltung für das kommende Jahr anberaumt hat. Die Planungskosten sind mit 20 000 Euro kalkuliert, die Herstellungskosten mit 90 000 Euro, der Rückbau am Johanniswall mit 30 000 Euro. Alles ebenfalls schon mit dem Ratsbeschluss abgesegnet.

Nicht nur die Optik des Denkmals wird sich mit dem Platzwechsel wandeln, auch dessen Bedeutung wird künftig eine andere sein. Unter anderem deshalb, weil sich die Sichtweise veränderte. „Das Denkmal geht vom Kommunikativen in die Erinnerungskultur über“, befand Lukas Reipert (CDU) in der öffentlichen Debatte. Es berücksichtige in seiner kommenden Ausführung, dass immer weniger Zeitzeugen von den tragischen Ereignissen zu berichten wüssten und an dessen Stelle das Gedenken trete, ein würdiges Gedenken. Tatsächlich soll das neue Mahnmal als zeitgemäßer Denkort einen Bildungsauftrag erfüllen. Persönliche Lebensschicksale der im Totengedenken definierten Opfergruppen würden dargestellt.

Das Mahnmal vom Johanniswall soll keineswegs nur einfach umziehen. Laut Ratsbeschluss sei auf dem Domfriedhof an eine moderne Formensprache gedacht, die den kommenden Denkort auszeichne. Das historische Kunstwerk, inzwischen seit runden 100 Jahren an einer der am stärksten befahrenen Straßen Verdens gelegen, sei inklusive der Bodenplatte von 1952 wenn möglich in die Gestaltung des neuen Mahnmals zu integrieren. Wohlgemerkt: Wenn möglich. Zwingend sei der Umzug des Kunstwerkes an den kommenden Denkort nicht. Das Schicksal der Erinnerungstafeln für die Kriegstoten der vier Verdener Regimenter ist indes nicht mehr mit einem „wenn möglich“ gekennzeichnet. Die Tafeln seien nicht mehr dem kommenden Mahnmal zuzuordnen, sie fänden ihren neuen Platz nahe dem Kriegsgräberfeld, heißt es in der beschlossenen Version.

Die Verdener Politik begrüßt die Vorgehensweise. „Inhaltlich und auch als Ort der Erinnerungskultur passt alles gut zusammen“, befand etwa Janina Tesloff (Grüne). „Der Workshop mit allen Beteiligten hat gute Ergebnisse hervorgebracht, die jetzt in einen zentralen Denkort münden“, sagte Claudia Wehrstedt (SPD). „Seit zehn Jahren suchen wir einen passenden Standort. Mit der jetzigen Lösung findet das Thema ein gutes Ende“, meinte Carsten Hauschild (SPD).