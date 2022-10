Hundekot auf Grünflächen: „Das macht mich total wütend“

Von: Erika Wennhold

Teilen

Ein Tütenspender von vielen in der Stadt. Dieser steht gleich am Eingang zum Allerpark. © Wennhold

Hundekot am Wegesrand, auf Grünflächen oder Spielplätzen ist in Verden ein Problem. Dabei gibt es in der Stadt genügend Möglichkeiten, sich mit Hundekotbeuteln zu versorgen.

Verden – Große, kleine, mittlere, putzige, agile oder angsteinflößende Hunde haben eines gemeinsam: Sie sind Lieblinge und die besten Freunde des Menschen. Nur schade, dass sie kein Klo benutzen. Hundekot am Wegesrand, auf Grünflächen oder Spielplätzen ist nicht nur in den Großstädten ein echtes Problem. In Verden finden sich immer wieder Spuren.

Petar Babovic, selber Hundehalter, ist jeden Tag mit seinem kleinen Liebling unterwegs und ärgert sich: „Am Bollwerk ist es besonders schlimm, aber auch auf dem Domplatz sehe ich regelmäßig Haufen, die einfach liegen gelassen werden. Das macht mich total wütend.“ Babovic hat inzwischen einen Blick dafür, weiß, wo Hundehalter sich unbeobachtet fühlen und die Finger nicht schmutzig machen wollen. Dafür hat er überhaupt kein Verständnis: „Wer die Haufen nicht wegmachen mag, soll sich keinen Hund anschaffen.“

Da ist er rigoros und kann sich über die Gleichgültigkeit so mancher Hundehalter fürchterlich aufregen: „Es gibt ja noch Steigerungen. Die ganz Cleveren haben einen Beutel dabei, sammeln auf und schmeißen das Ganze dann hinter die nächste Hecke. Das ist ja noch schlimmer, weil der Hundedreck dann schön konserviert wird.“ Genügend Möglichkeiten, sich mit solchen Tüten zu versorgen, gibt es seiner Meinung nach in der Stadt. „Man hat aber normalerweise welche dabei.“ Es müsste stattdessen noch mehr Schilder geben, die ausdrücklich darauf hinweisen, dass Hundehalter die Haufen wegmachen müssen, findet er und nennt als Beispiel das Schild an der Grünfläche vor der Johanniskirche. Auch hier lassen es Herrchen und Frauchen offensichtlich zu, dass ihre Vierbeiner auf der Rasenfläche ihr Geschäft verrichten. Auch, wenn sie die Hinterlassenschaften aufsammeln, möchte die Kirchengemeinde das nicht. Auf dem Schild am Rand der Rasenfläche heißt es dazu: „Dieser Ort ist ein alter Friedhof und keine Hundetoilette.“

Weder bei Philipp Rohlfing, Fachbereich Sicherheit und Ordnung, noch bei Rainer Kamermann, Straßen und Stadtgrün, sind auffällig viele Beschwerden in Sachen Hundekot auf öffentlichen Flächen eingegangen. Die Stadt habe auch kein Bußgeld für solche Fälle, sollten sie denn überhaupt nachweisbar sein, festgesetzt. Kamermann bittet alle Hundehalter darum, beim Gassigehen einen Beutel dabeizuhaben oder sich an den Spendern zu bedienen. Das täten auch viele, der Verbrauch in der Stadt befinde sich jährlich im sechsstelligen Bereich. Kamermann hat grundsätzlich Verständnis für Menschen mit Hund, die sich gerne zwischen Allerpark, Bollwerk und Allerpromenade mit ihren Hunden aufhalten. „Dafür sind unsere Grünanlagen da, dass Menschen hier spazieren gehen, und wenn sie einen haben, dann eben auch mit Hund.“

Wer glaubt, er zahle schließlich Hundesteuer und könne dafür erwarten, dass die Stadt Hundehaufen entfernt, täuscht sich gewaltig. Ramona Harries, zuständig im Rathaus unter anderem für die Hundesteuer, winkt ab: „Für Hundesteuer gibt es keine Gegenleistung. Das ist genauso wie bei der Grund- oder der Kfz-Steuer.“ Außerdem seien die Einnahmen über die Hundesteuer so gering, dass damit keine Straßenreinigung unterhalten werden könne. Sie rechnet vor: „Pro Hund sind das ja nur zwei Euro im Monat.“

Mit 24 Euro pro Jahr ist die Stadt Hundehaltern gegenüber gnädig, vergleicht man mit Bremen, wo 150 Euro pro Jahr und Hund gezahlt werden müssen. Leistet man sich in Verden einen zweiten oder dritten Hund, klettert die Steuer auf 72 beziehungsweise 96 Euro.

Beim Spaziergang durch den Allerpark fällt auf, dass Hundebesitzer den Beutel zücken oder schon in der Hand halten. Eine Spaziergängerin mit Hund darauf angesprochen, weiß es aber besser: „Am Abend, wenn es keiner sieht, machen das nicht mehr alle so.“