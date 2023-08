Das Leben und Wirken der Johanna Rothschild

+ © KRA Hermann Deuter (r.) und Jochen Benner stellten das Programm des Doz20 vor, das mit einem Film beginnt und mit einem Stadtgang zur Pogromnacht endet. © KRA

Die erschütternden Facetten jüdischen Lebens vor 90 Jahren in Verden bilden das Gerippe für das Herbstprogramm des Doz20

Verden – Sie führte mit ihrem Ehemann ein Schuhgeschäft unweit des Domes an der Großen Straße. Sie bewies Standhaftigkeit in der Nazi-Zeit. Die Verdenerin Johanna Rothschild steht gewissermaßen Pate für das Halbjahres-Programm des Doz20, das am 5. September startet und auf den 85. Jahrestag der Reichspogromnacht mit der brennenden Synagoge auch in Verden zuläuft. Ein Film, besondere Vorträge, Stadtrundgänge und das Verlegen weiterer Stolpersteine mit Gunter Demnick stehen auf dem Programm, das Hermann Deuter und Jochen Benner am Donnerstag vorstellten.

Johanna Rothschild also, irgendwie hat alles ein wenig auch mit ihr zu tun, was geboten wird. Ihre Tochter war in Kindertagen emigriert, war in den USA gestrandet, wie einige weitere Kinder aus der Allerstadt. In Fortsetzung der vielbeachteten Serien des Doz20 über das jüdische Leben in Verden ist am 5. September ein Streifen über ein emigriertes Kind zu sehen, über den Sohn einer armen polnischen Jüdin, über den Schriftsteller Walter Kaufmann. 1924 geboren, wächst der zur Adoption freigegebene Kaufmann bei einer wohlhabenden jüdischen Familie in Duisburg auf. Als Jugendlicher flieht er mit einem Kindertransport vor den Nazis nach England, landet in Australien, lebt mit australischem Pass in der DDR, begleitet unter anderem die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Regisseurin Karin Kapers, unterstützt von Dirk Szuszies, haben historische Filmsequenzen und Bilder zusammengetragen und lassen den im vergangenen April 97-jährig verstorbenen Kaufmann vor allem selbst sprechen. Zu sehen ist der Film „Walter Kaufmann, welch ein Leben!“ um 19.30 Uhr im Cine-City.

Ein wenig erinnert der Streifen an die Verdenerin Johanna Rothschild, die mit ihrem Ehemann Leopold im Nachkriegsjahr Antworten auf wesentliche Fragen suchte. Das Schuhgeschäft gab es nicht mehr. Jetzt also zu ihrer Tochter ziehen? In die USA übersiedeln? Sie haben es versucht, zwei Jahre haben sie es versucht, ehe sie 1948 an die Aller zurückkehrten, sich ihrer Wurzeln besannen und ein Schuhgeschäft eröffneten, das sieben Jahre Bestand hatte. Die Eheleute sind die beiden letzten Personen, die auf dem jüdischen Friedhof bestattet wurden.

Würdigung widerfährt Johanna Rothschild in diesem Jahr aber auch noch aus einem zweiten Grund. Eigentlich christlich erzogen, führte sie eine Ehe nach jüdischen Riten. Das Besondere daran: Als die Nazis sie aufforderten, ihren Ehepartner zu verlassen, und den Druck verstärkten, da hielt sie stand. Aus diesem Grunde gehörte sie zu den 29 Personen, denen in diesem Jahr ein Stolperstein gewidmet wird. Am 24. Oktober ist es soweit.

Vorher und nachher plant das Doz20 weitere Veranstaltungen vorrangig zu Gewaltherrschaft und Nazi-Terror. Am 21. September berichtet Dr. Peter Schultze, ein ausgewiesener Kenner des jüdischen Lebens in Hannover, um 19 Uhr im Domherrenhaus über die Ereignisse im Frühjahr 1933, als zunächst zwei Reichsbannerleute am Lister Turm ermordet wurden, und einige Tage später SS und SA das Gewerkschaftshaus stürmten. Schultze bringt den Jüdischen Kalender 2023 mit, in dem auf zwei Seiten Verdener Ereignisse dargestellt sind.

Es folgt ein Stadtrundgang zur Verdener Arbeiterbewegung, zu dem Hermann Deuter einlädt. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Am 18. Oktober präsentiert Andrea Lutter ab 19 Uhr im Rathaus alte Ansichten Verdens. An diesem Tage wird auch der Verden-Kalender 2024 vorgestellt. Nach der Stolpersteinverlegung mit Abendveranstaltung im Rathaus am 24. Oktober bildet ein Stadtgang zur Reichspogromnacht am 9. November mit Hermann Deuter den Abschluss des Doz-Halbjahresprogramms.