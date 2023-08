Neue Ausstellung in Verden: Das Leben feiern

Von: Erika Wennhold

Die Künstlerin Belinda di Keck in ihrem Atelier. Hier bereitet sie ihre nächste Ausstellung vor. © wennhold

Zu Besuch im Atelier von Belinda di Keck: Dort bereitet die Verdener Künstlerin gerade ihre nächste Ausstellung vor.

Verden – Geht man die leicht schäbig wirkende Rampe hinauf, um das Musikhaus Hartig zu besuchen, ist die Überraschung groß, wird die Tür geöffnet: Hier spürt man sofort, dass sich eine Welt öffnet, die erfüllt ist von Musik, Kreativität und Kunst. Ein langer Flur führt vorbei an Räumen, in denen Instrumente gespielt werden, Musikschüler erste Töne auf ihren Instrumenten probieren. Im Flur begegnen sich Menschen, die sich herzlich begrüßen, um hinter der nächsten Tür in einem Übungsraum zu verschwinden. Am Ende des Ganges führt eine Treppe hinauf in einen ruhigeren Gebäudeteil. Es riecht nach Farbe, und hinter einer Tür wird es bunt. Es ist das Refugium der Verdener Künstlerin Belinda di Keck.

Bilder in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Themen, aber immer kräftigen Farben, hängen an den Wänden, in der Mitte steht ein großer Tisch, umrahmt von einem Sammelsurium an Stühlen. An den Wänden bieten Regalböden Platz für Farbtuben und Flaschen. Der Raum misst eine Höhe, die den Einzug einer Galerie ermöglichte, als hier noch eine Fabrik „irgendwas abgefüllt hat“, wie Belinda di Keck erzählt. „Im Gebäude nebenan gab es mal eine Brauerei.“

Das ist lange her, und als di Keck zusammen mit Axel Hartig das leer stehende Gebäude entdeckte, war klar, dass sie es für ihre Zwecke umbauen würden. „Im Jahr 2006 haben wird angefangen und im Juni 2010 eröffnet.“ Die Künstlerin war gerade erst von der kanarischen Insel La Palma nach Verden gezogen. „Dort habe ich länger gelebt, als ich jetzt hier bin.“ Der Liebe wegen war sie gekommen. Das Atelier und die Musikschule sind das gemeinsame Projekt von di Keck und Hartig, der nur ein paar Schritte weiter, Obere Straße 7, schon damals ein Musikhaus betrieb. Dort gibt es bis heute ein reichhaltiges Sortiment an spielbereiten Musikinstrumenten samt Zubehör und passender Beratung.

Vernissage am Sonntag, 3. September

Wenn Belinda di Keck nicht gerade wegen einer Ausstellung unterwegs ist, dann findet man sie neben Hartig im Musikhaus, das es so in der näheren Umgebung kein zweites Mal gibt. Dennoch musste auf zusätzliches Personal verzichtet werden. „Den Trend, im Internet zu bestellen, spüren auch wir sehr deutlich.“ Die Öffnungszeiten sind deshalb eingeschränkt worden, was der Künstlerin aber wieder mehr Raum für das Malen lässt. Oben auf der Empore in ihrem Atelier ist auf diese Weise der Göttinnenraum entstanden, den di Keck nach einer Krebserkrankung eingerichtet hat und der von Frauengruppen wie auch von Schulklassen besucht wird. Er ist religionsübergreifend eingerichtet. Zu sehen sind Göttinnen-Bilder antiker Gesellschaften, die von der Künstlerin auch in einem Buch mit Mandalas zum Ausmalen angeboten werden. „Es geht um Freude, Liebe, Dankbarkeit und Leichtigkeit. Die Liebe für sich selbst und die Liebe zum Leben“, erklärt die Künstlerin.

Hier, in der Oberen Straße 5A, bereitet di Keck ihre nächste Ausstellung vor. Sie soll am Sonntag, 3. September, 11 Uhr, eröffnet werden und hat den Titel „Das Leben feiern“. Gezeigt werden Kunstwerke aus verschiedenen Serien, aber auch neue Arbeiten. Die Themen sind, Seelenflug, Sonnenbilder, Juni- und Göttinnenbilder. Für die Vernissage bittet di Keck um Anmeldungen unter Telefon 0170/7831625 oder info@belindadikeck.com. Danach kann man die Ausstellung bis zum 13. Oktober montags, 10 bis 13 Uhr, dienstags, 13 bis 16 Uhr, und auf Anfrage besuchen.

Von Beruf ist Belinda di Keck Holzbildhauerin. Diese Ausbildung hat sie bis zur Gesellenprüfung verfolgt. Danach hat sie an der Akademie der Kunst in Karlsruhe Bildhauerei studiert, in Berlin, London und La Palma gelebt. Auf der kanarischen Insel blieb sie 18 Jahre lang. Zwei bis drei Ausstellung pro Jahr stellt di Keck zusammen und zeigt sie unter anderem im Ehmken Hoff, im Müller- oder Domherrenhaus, aber auch in Stuttgart, wo es das älteste Frauenkulturzentrum Deutschlands gibt oder in Schneverdingen in der Galerie „Rotes Sofa“. Zusammen mit anderen Frauen bestückte sie außerdem erfolgreich eine internationale Ausstellung in Kalifornien (USA).