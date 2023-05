Verdener Institutionen machen das Grundgesetz erlebbar

Von: Katrin Preuß

Wollen das Grundgesetz am Dienstag mit Aktionen erlebbar machen: Die Vertreter von Stadtbibliothek, Omas gegen Rechts, Amnesty International, Polizei, Wabe, Fridays for Future sowie vom Fachbereich Integration und Inklusion der Stadt, dem Dokumentationszentrum Doz 20, dem SoVD und dem Verein Anita Augspurg. © Preuß

Am 23. Mai 1949 trat das Grundgesetz, die Verfassung Deutschlands, in Kraft. Auf den Tag genau 74 Jahre später laden diverse Verdener Einrichtungen und Organisationen dazu ein, diesen Tag und damit das Grundgesetz zu feiern. Von 11 bis 14 Uhr wird es auf dem Holzmarktgelände diverse Aktionen zum Thema geben. Initiiert hat die Veranstaltung das Netzwerk Unantastbar.

Verden – Gleichberechtigung, freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, der Schutz von Ehe und Familie, Versammlungsfreiheit – diese Rechte und einiges mehr sind im Grundgesetz festgeschrieben. Für viele seien die oftmals bürokratisch formulierten Gesetzestexte aber unverständlich, so Andreas Bortfeldt, Sprecher des Netzwerks Unantastbar. Daher haben es sich die Vereine und Institutionen für den kommenden Dienstag als Ziel gesetzt, das Grundgesetz erlebbar machen.

Den Vormittag und das Holzmarktgelände habe man dabei ganz bewusst gewählt, berichtet Axel Sonntag von Amnesty International in Verden. Die teilnehmenden Einrichtungen erhoffen sich davon, möglichst viele Bürger zu erreichen. Auch, um über sich und das eigene Wirken zu Informieren.

Das Integrationsteam der Polizei werde den Vormittag nutzen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, berichtet Polizeisprecher Helge Cassens. „Wir sehen uns in vorderster Front, wenn es darum geht, die Demokratie zu schützen“, sagt der Polizeihauptkommissar. Der Austausch mit den Menschen in all ihrer Vielfalt sei dabei besonders wichtig.

Die Stadtbibliothek beispielsweise wird die Besucher auf eine digitale Rally mitnehmen, die unter anderem über sogenannte Fake News informiert und dem Nutzer helfen soll, diese zu erkennen. An ihrem Stand fordern die Omas gegen Rechts dazu auf, die Artikel des Grundgesetzes in einer Art Ranking zu beurteilen. „Wir werten das dann hinterher aus“, kündigt „Oma“ Rosemarie Pfeiffer.

„Bewusst wollen wir an diesem Tag einmal für etwas eintreten“, sagt Andreas Bortfeldt. „Für Gesetze, die uns allen ein Leben in Freiheit, Demokratie und weitgehender Menschenwürde ermöglichen.“

Wer mag, kann das Grundgesetz nach dem Besuch sogar mit nach Hause nehmen. Die Organisatoren haben ausreichend Ausgaben bestellt.

Schulklassen können den Aktionstag nutzen, um sich im Rahmen von kurzen Führungen über das Grundgesetz und die teilnehmenden Vereine zu informieren. Lehrkräfte, die Interesse daran haben, werden gebeten, sich mit Andreas Bortfeldt in Verbindung setzen, per Telefon unter 0173/2162689, E-Mail andreas.bortfeldt@t-online.de. Aber auch kurzfristig eingeplante Besuche sind möglich.