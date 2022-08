Künstler aus dem Verdener Fischerviertel laden zum kulturellen Spaziergang ein

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Das „Fischernetz Kultur“ freut sich auf viele Besucher (v.l.): Hanne Schaufert, Gaby Müller, Rotraud Scholz, Christian Leinweber, Arne von Brill, Andrea Strüver (DHH) und Katharina Leinweber. © haubrock-kriedel

Das historische Fischerviertel gehört zu den malerischsten Ecken in Verden. Doch auch kulturell hat dieser Stadtteil einiges zu bieten. Die kreativen Köpfe Hanne Schaufert, Arne von Brill, Rotraud Scholz sowie Katharina und Christian Leinweber möchten dieses sichtbarer machen und haben sich zum „Fischernetz Kultur“ zusammengeschlossen. Am Freitag, 2. September, von 16 bis 21 Uhr, öffnen sie ihre Ateliers und Werkstätten für das Publikum. Bei einem individuellen kulturellen Spaziergang durch das Fischerviertel gibt es die Gelegenheit, die Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen und einen Einblick in ihre Arbeit zu bekommen.

Verden – Die Idee, sich im Fischernetz Kultur zu vernetzen, sei bei den täglichen Begegnungen entstanden, erklärt Arne von Brill. „Wir sind Nachbarn und in diesem Viertel trifft man sich jeden Tag, lernt die Leute kennen und erfährt, was sie machen.“ Aus diesen Begegnungen sei der Gedanke gewachsen, die kulturelle Seite des Viertels gemeinsam zu zeigen und sichtbarer zu werden.

Der kulturelle Spaziergang mit Fotografie, Keramik, Malerei, Collagen und Musik ist zunächst ein Versuchsballon und soll zeigen, wie die Idee bei den Verdenern ankommt. Doch das Programm kann sich sehen und hören lassen: Am Bollwerk öffnet Hanne Schaufert ihre Keramikwerkstatt und informiert über Aufbau- und Gusstechniken mit Ton. „Meine Werke zeigen überwiegend menschliche Körper mit mehr oder weniger Abstraktion. Einen weiteren Schwerpunkt habe ich mir mit der Gestaltung von Gartenobjekten geschaffen“, sagt die Künstlerin. Der Fotograf Arne von Brill, spätestens seit seinem Projekt „Verdener Gesichter“ in der Stadt bekannt, zeigt in der großen Fischerstraße 33 eine kleine Werkschau aus Mallorca-Bildern und Fotos aus dem Landkreis. Dazu gibt eine Kostprobe seiner Musik.

Von Marionetten über Keramik und Fotos bis Collagen

Ist das Wetter gut, trainiert gleich um die Ecke im Garten der Zirkus Allerlei. „...an Fäden“ heißt das Marionetten-Foto-Projekt von Rotraud Scholz. In der Kirchstraße 4 gibt sie nicht nur Einblicke in den schöpferischen Herstellungsprozess ihrer Marionetten, sondern stellt auch ihre gemeinsam mit dem Fotografen Uwe Jostingmeier an unterschiedlichsten Orten vorgenommenen Inszenierungen der Figuren vor.

Katharina und Christian Leinweber geben der Öffentlichkeit erstmals Einblick in ihre Studiogalerie im Eckhaus Mühlentor/Strukturstraße. Dort wird es Fotocollagen von Katharina Leinweber und abstrakte Malerei von Christian Leinweber zu sehen geben. Katharina Leinweber setzt bei ihren Collagen Motive zu einem Bild zusammen, die oft zeitlich und räumlich weit voneinander getrennt sind. Aus diesem spielerischen Umgang mit der Realität entstehen Werke, die oft geradezu surreal wirken und eine poetische Wirkung entfalten. „Malerei hat mir schon immer beim Nachdenken geholfen. Dabei hat mich vorrangig das Unterschwellige, das Doppelbödige und das Vielschichtige, die Uneindeutigkeit der Wirklichkeit interessiert“, sagt Christian Leinweber. Seine in den vergangenen Jahren entstandenen Collagen sieht er als Ergänzung der Malerei. Einige von Leinwebers Collagen sind auch in der Geschäftsstelle des Nabu im Ackerbürgerhaus gleich nebenan ausgestellt. Dort informiert auch der Nabu über seine Arbeit. Ebenso wie das Historische Museum Domherrenhaus, das seine Öffnungszeit bis 19 Uhr erweitert. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik im Innenhof mit dem Mojo Jazz Trio, für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Gaby Müller vom Domherrenhaus findet, dass solche Veranstaltungen bislang gefehlt haben, und erhofft sich vom Fischernetz Kultur neue Impulse. „Die Grundidee ist, das Fischerviertel mit seiner Kultur in den Mittelpunkt zu stellen. Das Viertel ist herrlich pittoresk, aber es passierte bislang wenig“, sagt sie. Die Ateliers bleiben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. „Wir sind gespannt und freuen uns auf schöne Gespräche“, so Katharina Leinweber.

Die Organisatoren hoffen, dass sich noch weitere Künstlerinnen und Künstler dem „Fischernetz Kultur“ anschließen werden.