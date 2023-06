Special Olympics: Armenische Delegation im Verdener Rathaus empfangen

+ © Haubrock-Kriedel Der Leiter der armenischen Delegation, Artak Stepanyan, trug sich als Erster in das goldene © Haubrock-Kriedel

Am Sonnabend ist es endlich soweit, dann starten die Special Olympics in Berlin. Als Host Town begrüßt Verden für einige Tage die Delegation aus Armenien in der Stadt. Montag trafen die Athleten mit ihren Begleitern in der Allerstadt ein, am Dienstag wurden sie im Rathaus offiziell empfangen und trugen sich in das goldene Buch der Stadt ein.

Anschließend wurde die olympische Fackel entzündet und der Zug bewegte sich in den Allerpark, wo alle gemeinsam ein fröhliches inklusives Fest feierten.

Bürgermeister Lutz Brockmann begrüßte die armenischen Gäste herzlich im Namen der Stadt. „Inklusion ist wichtig, wir müssen jeden Menschen annehmen und fördern. Das ist für eine glückliche Stadt genauso wichtig wie der Sport“, betonte er. Deshalb habe Verden sich auch sofort beworben, als sich die Möglichkeit bot, Gastgeberstadt zu werden.

Die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth hieß die Gäste im Namen des Landtags willkommen und überbrachte auch die Grüße von Sportministerin Daniela Behrens. Sport sei in Niedersachsen sehr wichtig, ebenso wichtig sei, dass alle daran teilhaben könnten. Das Land Niedersachsen unterstütze daher seit Jahren die Special Olympics. Liebetruth wünschte allen Teilnehmern eine gute Zeit in Verden und viel Erfolg in Berlin.

Dank für die Gastfreundschaft

Oliver Senger, Vizepräsident von Special Olympics Niedersachsen, sprach von einem „besonderen olympischen Tag für die Stadt Verden“. Sein Dank galt allen Helfenden und Organisierenden, die dieses Special-Olympics-Programm in Verden erst möglich gemacht hätten. „Dank dieser gemeinsamen Initiative ist Verden ein aktiver Teil der Inklusionsbewegung“, sagte Senger. Verden habe die Möglichkeiten und Chancen der Inklusion früh erkannt und sich schon zeitig beworben. Nun sei Verden mit 23 anderen Städten Host Town und habe damit Geschichte geschrieben. „Vor Ort ist etwas Besonderes entstanden, das verändert Verden“, zeigte sich Senger überzeugt. Mit dem Schwung der Weltspiele werde man die Inklusion im Sport weiter vorantreiben. „Deutschland wird und muss sich verändern, damit Inklusion zur Selbstverständlichkeit im gesellschaftlichen Miteinander wird“, schloss Senger.

„Spannende Tage liegen hinter ihnen und aufregende Tage werden noch kommen“, wandte sich Birgit Ritz, Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Verden, an die Sportler aus Armenien. Sport verbinde Länder, Menschen und Kulturen, das habe man auch bei der Planung Verdens als Host Town gemerkt. „Wenn man bei solch einem Event dabei ist, bei dem sich Sportler aus aller Welt treffen, kann man stolz sein“, so Birgit Ritz.

Auch Marcus Neumann, Vorsitzender des Kreissportbund Verden (KSB), nannte es eine „gute Idee“, dass Verden sich als Host Town beworben habe. Das sei eine gute Sache, die Inklusion im Kreis Verden bekannt zu machen und voranzubringen. Verden sei in Sachen Inklusion und Sport gut aufgestellt.

Der Leiter der armenischen Delegation, Artak Stepanyan, bedankte sich für die Gastfreundschaft, alle hätten sich schon bei der Ankunft in Verden willkommen gefühlt. Er stellte die Athleten vor, unter denen sich mehrere Medaillengewinner und sogar ein dreifacher Weltmeister befinden.

Stepanyan trug sich als Erster in das goldene Buch der Stadt ein, dann folgten die anderen Gäste.

Auf dem Podest vor dem Rathaus entzündete der Bürgermeister dann die olympische Fackel. Emilia und Laura durften sie als erste tragen und reckten sie stolz in die Höhe.

Der Zug bewegte sich dann durch die Fußgängerzone in Richtung Allerpark. Dort gab es ein fröhliches inklusives Fest mit vielen Spielen, Speisen und Getränken. Die Band Hau drauf der Lebenshilfe sorgte mit flotter Musik für gute Laune.