Hand in Hand für Flüchtlinge aus der Ukraine im Kreis Verden

Von: Ronald Klee

Verden – Als in der Neujahrsnacht die Stunde der Böller und Raketen schlug, dürfte zumindest in den Sammelunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge einigen nicht danach gewesen sein, freudig auf den Jahresbeginn anzustoßen. Kanonenschläge und andere Knaller werden viele eher an die verstörenden Erlebnisse erinnert haben, die sie aus ihren Wohnorten und Häusern vertrieben haben, erklärt Johanniter Andreas Laspe und auch Thomas Behrendt wäre ein stiller Jahreswechsel in der Nähe der Sammelunterkünfte lieber gewesen.

Der Sprecher vom Trägerverbund denkt an schwer traumatisierte Kinder, die auch ohne die kriegsähnliche Geräuschkulisse schon in Obhut genommen werden mussten. Bei einem Gespräch im Kreishaus mit der Verdener Aller-Zeitung schilderten Akteure der Flüchtlingsbetreuung das Bemühen, dass die Ankommenden sich willkommen und sicher fühlen.

„Etwa 1700 Personen aus der Ukraine sind mittlerweile im Kreisgebiet gemeldet“, berichtete Stefanie Kranz. Die Abteilungsleiterin im Fachdienst Soziales der Kreisverwaltung ist schon seit Jahren zuständig für die Unterbringung und soziale Betreuung von Flüchtlingen. Ständig ist sie auf der Suche nach Wohnnungen. „Wir halten es für besser, die Menschen so unterzubringen, als in Sammelunterkünften“, erklärt sie. Und das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun. Immerhin ist es die Kreiskasse, die alles erst einmal bezahlt. Die provisorischen Unterkünfte in Turn- oder Mehrzweckhallen erfordern ständige Betreuung und zusätzlich Sicherheitspersonal. „Insgesamt gesehnen“, so hatte Kreiskämmerer René Meinken ausgerechnet, „ist das die teuerste Art der Unterbringung.“

Favorit von Stefanie Kranz und den anderen sind eher die Wohnungen, weil sie mehr Privatsphäre und Selbstständigkeit der Familien ermöglichen und auch die Integration in die neue Umgebung erleichtern. In 225 Wohnungen konnten die Abteilungsleiterin und ihre Kollegen 1400 Geflüchtete unterbringen.

Die Helfer vom THW und anderen Organisationen hätten auch in den Turn- oder Mehrzweckhallen versucht, ein Mindestmaß an Privatsphäre zu schaffen. Aber das ist nun mal eingeschränkt möglich zwischen provisorischen Trennwänden ohne Türen. Dennoch bleibt es ein Anliegen der Betreuer der 334 Ukrainer in sechs Sammelunterkünften im Kreisgebiet. Für das DRK, das einige der Einheiten betreut, formuliert es Sprecher Dirk Westermann so: „Den geflüchteten Menschen, die durch ihr privates Schicksal ohnehin schwer belastet sind, ein möglichst selbstbestimmtes autonomes Leben im Provisorium zu ermöglichen und dabei die Versorgung trotz der schwierigen Umstände bestmöglich zu gestalten, ist dem DRK ein wichtiges Anliegen.“

Ganz einfach ist die Aufgabe allerdings nicht, auch wenn der stellvertretende Ortsbeauftragte der Johanniter Unfallhilfe (JUH), Martin Deter, sagt: „Wir machen das gerne.“ Dass eine solche Aufgabe trotz einer enormen Bereitschaft nicht mit ehrenamtlichen Kräften allein zu bewältigen ist, haben auch die Johanniter schnell bemerkt. Die Johanniter haben die Sammelunterkunft Sabatier in Verden mit 101 Bewohnern und die in Cluvenhagen mit 47 Bewohnern übernommen.

Andreas Laspe ist einer von zwei hauptamtlichen Objektbetreuern in ihren Diensten. Eigentlich ist er nicht ein Betreuer der Objekte, eigentlich ist er Betreuer der Menschen, die darin eine Unterkunft gefunden haben. Als so eine Art Mädchen für alles beschreibt er seinen Job. „Hilfe bei Behördengängen und Arztbesuchen, Löser von kleinen Problemen, Schlichter in Konflikten und auch derjenige, der schon mal einen Eindringling aufhalten muss.“ Die Liste ist lang für das, was Laspes Tag füllt.

Das Zusammenleben in den Unterkünften laufe im Großen und Ganzen ziemlich gut. Selbst die sprachlichen Barrieren ließen sich mit etwas Hilfe überwinden. „Man will verstanden werden“, ist seine Erklärung. „Der Zusammenhalt der Menschen ist groß. Die Bewohner helfen sich untereinander.“

„Alle haben einen gemeinsamen sprachlichen und kulturellen Hintergrund“, hat auch Stefanie Kranz eine Erklärung für diese Erfahrung. Andererseits, so führte Erste Kreisrätin Regina Tryta aus, würden gerade an den Punkten die strukturellen Probleme in der Bundesrepublik besonders deutlich, an denen die Flüchtlinge eigentlich selbstständig zurechtkommen sollten. Ein Beispiel ist die Suche nach ärztlicher Versorgung, die ohne Wissen um die Strukturen und mit Sprachbarriere umso größere Hürden werden.

Über solche praktische Hilfe hinaus bleiben komplexe Aufgaben für die sozialpädagogische Familienhilfe. Für Fokus und andere freie Träger, berichtete der Sprecher Thomas Behrendt von Angeboten für die doch stark traumatisierten Kinder, aber auch ihre Mütter, die die Zerstörung in ihrer zurückgelassenen Heimat nicht aus dem Kopf bekommen. Den dringenden Bedarf konnte Till–Phillip Teepe von den ambulanten Erziehungshilfen des Caritasverbands bestätigen. Die Zusammensetzung der Gruppen habe sich seit den Anfängen der Flucht im Frühjahr geändert, ergänzte Landkreissprecher Ulf Neumann. Waren es anfangs meist Frauen und Kinder, die ankamen, sind es mittlerweile mehr Väter, also ganze Familien.

Seit Oktober seien keine Flüchtlinge mehr gekommen, berichtete Stefanie Kranz. Das habe sich insgesamt positiv ausgewirkt, weil in die Unterkünfte Ruhe eingekehrt sei, aber auch unter den Helfern, die mal durchatmen konnten und nicht neue Situationen bewältigen mussten.

So wird es aber nicht bleiben. „500 weitere Personen hat uns das Land bereits angekündigt“, berichtete Stefanie Kranz. Die Arbeit wird also auch im neuen Jahr nicht nachlassen. Das ist schon mal klar. „Wir haben eine Halle bei den BBS in Dauelsen und noch eine weitere schon vorbereitet“, berichtet sie, dass Unterbringung schon mal gesichert ist. Martin Deter und Till-Phillip Teepe sind zudem zuversichtlich, dass Haupt- und ehrenamtliche Kräfte trotz ihres hohen Einsatzes auch die Ankunft weiterer Flüchtlinge in diesem Jahr bewältigen werden. „Der direkte Dank der Schützlinge in der täglichen Arbeit ist eine große Motivation“, sagte Deter.

