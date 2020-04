SERIE 30 Jahre Städtepartnerschaft Verden - Havelberg: Wie alles begann (2)

+ Hoch oben über dem Fluss: Der Havelberger Dom, wie ihn Michael Meyer sah. Das Bild entstand Mitte der 80er-Jahre. Foto: Meyer

Verden – „Bis in die 80er-Jahre war der Kontakt nach Verden abgerissen.“ Gewiss, im Elternhaus in Schollene im damaligen Landkreis Havelberg sei gelegentlich über den Cousin in der fernen Stadt jenseits des antiimperialistischen Schutzwalls gesprochen worden, sagt Michael Meyer, „aber dann verstummten die Erzählungen auch schnell wieder.“ Es habe ja nichts zu berichten gegeben. Nichts Neues. Man erfuhr nichts übereinander, nicht per Telefon, nicht per Brief. Der heute in Potsdam lebende Michael Meyer gilt neuen Recherchen zufolge als der Ideengeber der vor 30 Jahren gegründeten Städtepartnerschaft Verden - Havelberg.