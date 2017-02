Betrunkener Autofahrer dank Zeugen schnell gestoppt

Verden - Ein betrunkener Autofahrer konnte dank einiger Hinweise aus der Bevölkerung an der Weiterfahrt von der Polizei gestoppt werden. Nach kurzer Suche wurde das Fahrzeug am Montag gegen 16 Uhr angehalten.

Der Mann war gerade dabei, auf die Auotobahn 27 in Richtung Walsrode zu fahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 49 Jahre alte Mann aus Hildesheim wurde am Parkplatz Hamwiede überprüft. Die Beamten rochen den Alkohol und führten einen Alkoholtest durch. Der Wert lag bei 1,22 Promille. Mit dem Zug setzte der Betrunkene seine Reise fort, nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

