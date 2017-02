Dampf auf dem Kessel

Verden - Der Kessel muss saniert werden – keine Frage. Gleichzeitig soll ein Gas-Blockheizkraftwerk integriert werden. Die Pläne für die Grundschule Jahnschule dulden keinen Aufschub. Folglich soll das Vorhaben noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. So sieht es der im Finanzausschuss vorgelegte Beschlussentwurf vor.

Nach einigen Sitzungen zu diesem Thema scheint nunmehr eine Lösung gefunden zu sein. Der von der Stadt beauftragte Experte der Firma Utec aus Bremen, Heinz Eggersglüß, erläuterte den Ausschussmitgliedern im Rathaus noch einmal Vor- und Nachteile aller infrage kommenden Varianten. Und kam letztendlich zu dem Schluss, nicht die billigste, dafür aber die im Sinne des Projektes beste Methode vorzuschlagen.

So fielen Fernwärmeleitungen ebenso unter den Tisch wie eine Solaranlage. Auch die Pelletnutzung wurde schließlich verworfen. Vielmehr wurde einer Lösung gefolgt, die keine einmaligen Aufwendungen zur Folge hat, dafür aber rund 77 500 Euro jährliche Folgekosten mit sich bringt. So wird mit der Tochtergesellschaft der Stadt Verden, den Stadtwerken, ein Contracting-Vertrag abgeschlossen, um die über 25 Jahr alte Kesselanlage wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Preise seien mit den Stadtwerken bereits verhandelt worden, sagte Eggersglüß. Einzelheiten müssten folgen. Der Experte brachte es auf den Punkt: „Die Stadtwerke bieten uns ein Rundum-sorglos-Paket.“ Auch Kämmerer Andreas Schreiber konnte dem Beschlussentwurf nur Positives abgewinnen. Er werde dazu beitragen, den Bereich Hochbau bei der Stadt Verden zu entlasten. Fachmann Eggersglüß sah in der Diskussion den Gasmarkt für die kommenden Jahre stabil, was sich für das geplante BHKW ebenfalls positiv auswirken werde. Dafür würden nach seiner Einschätzung die Strompreise deutlich teurer werden. Die Stadt brauche sich aber nicht um die Wartung des Kessels in der Jahnschule zu kümmern. Nach 15 Jahren müsse allerdings über eine Erneuerung des BHKWs nachgedacht werden.

Eine Bemerkung, die Ingo Neumann (SPD) nicht ruhen ließ. Er wollte wissen, was dann mit der Anlage geschehe: „Das Ende ist offen.“ Bürgermeister Lutz Brockmann machte den von allen Seiten akzeptierten Vorschlag, bis zum nächsten Verwaltungsausschuss zu klären, wie eine transparente Restwert-Regelung aussehen könnte. Ausschuss-Vorsitzender Wolf Hertz-Kleptow (CDU) sah nur positive Vorzeichen: „Wir verhandeln mit den Stadtwerken mit jemandem, der im Besitz der Stadt ist.“ Dem Beschlussentwurf stimmten bei einer Enthaltung alle Ausschussmitglieder zu.

Einen „dicken Brocken“ nahm sich der Ausschuss anschließend vor. Die Baumaßnahme Schwerpunktfeuerwehr Verden muss schließlich auch finanziert werden. So wird die Verwaltung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro beantragen. Durch die Umschuldung bestehender Darlehen können noch attraktive Tilgungsraten vereinbart werden. Die Entscheidung dazu folgte im Ausschuss einstimmig.

Die Finanzpolitiker mussten überdies gebildete Haushaltsreste von 7,8 Millionen Euro zur Kenntnis nehmen, die sich allerdings durch die geplante Wohnraumförderung und den Feuerwehrneubau relativieren. Kämmerer Schreiber zeigte wiederholt seine Bereitschaft, von den hohen Restsummen wegzukommen und die Haushalte möglichst langfristig zu entlasten. Auch dafür gab es Zustimmung. koy

