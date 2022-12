Verdenerin Almut Lüpkes gibt in Indonesien und Uganda ihr Wissen weiter

In Uganda unterstützte Almut Lüpkes bei der Vermarktung von Körben aus Bananenstauden oder Kunststoff. © Claus Oellerking

Einen bemerkenswerten Erfahrungsschatz sammelte Almut Lüpkes auf ihren Reisen etwa nach Uganda und Indonesien. Gleichzeitig gab sie ihre Erfahrungen weiter. Und das alles ehrenamtlich und unbezahlt.

Verden - „VerA war für mich der Einstieg beim Senior Experten Service. Die weite Welt kam erst später dazu“, lacht Almut Lüpkes (73). Die ehemalige Schulleiterin der BBS Verden ist Pädagogin aus Leidenschaft und kann es auch im Ruhestand nicht lassen, junge Menschen beim Lernen zu unterstützen.

VerA steht für „Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“. Das Mentorenprogramm des Senior Experten Service (SES) arbeitet seit rund zehn Jahren erfolgreich daran, junge Menschen in der beruflichen Ausbildung zu unterstützen: Bundesweit wurde bisher mehr als 18 000 jungen Menschen geholfen, sicher durch die Ausbildung zu kommen.

Unterwegs mit dem Mentorenprogramm des Senior Experten Service

„Es gibt schon ein paar Besonderheiten bei VerA.“, erklärt Lüpkes. „So sollte die Initiative für eine Unterstützung von den Lernenden ausgehen. Das zeigt schon mal ein gewisses ernsthaftes Interesse. Die Hilfe ist kostenlos für die Auszubildenden. Gearbeitet wird immer nach dem 1:1-Prinzip. Individueller geht es nicht, und darin liegt wohl auch das Erfolgsrezept von VerA. Auch wenn es nicht immer klappt, führen immerhin 75 Prozent der Begleitungen zum Ziel! Und es ist ein tolles Ereignis, wenn ein junger Mensch dann trotz einiger Schwierigkeiten am Ende das Abschlusszeugnis oder den Gesellenbrief in der Hand hält.“

In Niedersachsen kümmern sich in Verden, Nienburg, Oldenburg, Emden, Stade, Lüneburg und anderen Städten Regionalkoordinatoren von VerA darum, dass ehrenamtliche Profis aus Schule und Betrieben im Ruhestand möglichst gut zu den Anliegen und Ausbildungen der Hilfesuchenden passen.

Viele Jahre Erfahrung im Schulwesen

Während ihrer Laufbahn hat Almut Lüpkes als Lehrerin an verschiedenen Berufsbildenden Schulen unterrichtet, war Mitglied in Prüfungskommissionen der Kammern, hat an der Neuordnung von Berufsbildern und bei der Erarbeitung von Lehrplänen mitgewirkt. In ihrer Funktion als Leiterin der BBS Verden mit etwa 3 000 Schülerinnen und Schülern und einer entsprechenden Anzahl von Lehrkräften und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich die Aufgabenschwerpunkte geändert.

„Personalführung, Ausbildung von Lehrkräften, Budgetverantwortung und vor allem die Unterrichts- und Qualitätsentwicklung an meiner Schule haben mich einige Jahre sehr beschäftigt. Dabei habe ich unter anderem gelernt, dass an Schulen eigentlich nichts mal so „schnell, schnell“ passiert. Für wirkliche Veränderungen braucht es ein Ziel, viel Geduld, die richtigen Partner, verlässliche und unterstützende Verwaltungen und Bildungspolitiker. Große Schulen sind wie große Tanker. Man muss sie behutsam und weitsichtig steuern und mit einem sehr langen Bremsweg rechnen“, schmunzelt Lüpkes über ihre Erinnerungen.

Zuerst mit dem Ehemann nach Brasilien

2011 geht sie in den Ruhestand. Zunächst begleitet sie ihren Ehemann nach Brasilien, der dort eine Weile arbeitet. „In der Zeit ist mir aufgefallen, dass ich auch in einem Land, das ich nicht kannte und dessen Sprache ich nicht konnte, doch erstaunlich gut zurechtkomme. Ich habe in Gesprächen festgestellt, dass die Herausforderungen, vor denen dort die Schulen stehen, unseren ähnlich sind. Eine planvolle, solide berufliche Bildung, die von Unternehmen und Schulen gemeinsam geleistet wird, eine Duale Ausbildung, wie wir sie kennen, gibt es in Brasilen, wie in vielen Ländern, nicht. Viele arbeitslose junge Menschen hingegen schon“, fasst sie ihre Beobachtungen zusammen und meldet sich nach ihrer Rückkehr beim SES.

Erster Einsatz in Indonesien

Für Auslandseinsätze sucht der SES fortlaufend Fachkräfte aus verschieden Bereichen. Gesundheitsberufe, Handwerker und Berufsbildner sind besonders gefragt. Lüpkes sieht hier für sich eine gute Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Erfahrungen weiterzugeben und zugleich Menschen, Arbeits- und Lebensweisen in anderen Regionen der Welt kennenzulernen.

„Die erste Anfrage kam aus Makassar in Indonesien. Eine Berufsschule suchte eine Expertin für die Curriculumentwicklung. Der SES half bei der Beschaffung des Visums, übernahm die Kosten für den Flug und notwendige Impfungen. Die Berufsschule dort stellte Kost und Logis. Mein Einsatz sollte sechs Wochen dauern. Ich hatte die Koffer gepackt und plötzlich, am Tag vor der Abreise, hieß es Halt!“, erzählt Lüpkes. „In der regionalen Verwaltung hat sich jemand wohl nicht vorstellen können, dass ich ehrenamtlich und unbezahlt so eine Aufgabe übernehmen würde, ohne versteckte politische oder religiöse Absichten zu verfolgen.“

Den Schrecken und die Enttäuschung verdaut sie schnell. Denn kurze Zeit später kommt eine Anfrage aus Waisai, Raja Ampat, ganz im Osten Indonesiens. Hier wurde eine neue Berufsschule für Tourismus eröffnet, die Hilfe bei der Umsetzung der Lehrpläne und vor allem bei der Anbahnung von Kooperationen mit Unternehmen aus dem örtlichen Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe suchte.

Beeindruckt vom Optimismus der Einheimischen

„Von der Region hatte ich noch nie gehört und musste sie auf der Landkarte erstmal suchen. Das klang nach einer Herausforderung“, meint sie und machte sich auf dem Weg. Fast zwei Monate arbeitet sie Anfang 2015 an der SMK 2, so heißt die Schule, mit dem Kollegium.

„Raja Ampat ist ein Paradies für Taucher. Fast 1 700 Inseln. Schöne Tauchresorts unter internationaler und nationaler Leitung. Mit den Lehrkräften habe ich eine Reihe der Resorts besucht und gemeinsam mit den Betreibern diskutiert, wie es eine Zusammenarbeit mit der Schule geben könnte. So eine Art „Duales Berufsbildungssystem light.“ Englisch war zwar die Geschäftssprache, doch es war gut, dass fast immer ein Dolmetscher dabei war.“

Beeindruckt hat Almut Lüpkes der Optimismus des Schulleiters und der Lehrkräfte. Auf dem Schulgelände war für Ausbildungszwecke ein „Trainingshotel“ mit vier Zimmern und einer Rezeption eingerichtet worden. Allerdings endete die Wasserleitung etwa zwei Kilometer vor der Schule und auch die Stromversorgung war nicht zuverlässig. „Heute sieht es da besser aus, selbst wenn alle Schritte auch dort sehr viel Zeit brauchen. Ein bisschen haben mir, ehrlich gesagt, der viele Müll und das warme, feuchte Klima zu schaffen gemacht.“

Zweimal zu Gast in Uganda

Keine Gründe für Almut Lüpkes, nicht auch weitere SES-Einsätze in warmen Regionen zu übernehmen. 2018 und 2019 reist sie jeweils für vier Wochen in den Südwesten Ugandas und arbeitet mit einer kleinen gemeinnützigen Organisation daran, Frauen in ländlichen Bereichen bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen. Im Gepäck hat sie sogenannte „Menstru-Cups“, weil sie weiß, dass Hygieneprodukte und Familienplanung sehr wichtige Themen sind.

„Im Dorf habe ich dann mit vielen Frauen im Schatten eines Baumes gesessen und ihnen auf meinem Handybildschirm zusammen mit Kiiza Evas von „Women for Development“ die Anwendung der Menstruationstassen vorgestellt. Primär ging es aber darum, Einkommensquellen für Frauen zu erschließen. Das war zum Beispiel möglich durch den Anbau und Verkauf von Bohnen und die Herstellung und Vermarktung von Körben aus Bananenstauden oder Kunststoff. Anbau und Herstellung sind nicht mein Ding“, so Lüpkes, „Aber vom Organisieren, vom Planen und Umsetzen von Vorhaben unter schwierigen Bedingungen verstehe ich was. Und genau das war mein Auftrag hier in Ostafrika.“

Wäre die Pandemie nicht dazwischengekommen, hätte die erfahrene Berufspädagogin mittlerweile im Bildungsministerium Ecuadors die Abteilung für Berufliche Bildung beraten. „Das kann ja noch klappen“, lacht sie, „Erstens spreche ich ein bisschen Spanisch und zweitens bin ich längst nicht zu alt, um mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben.“

Von Claus Oellerking