Mit Cuttermesser attackiert

Verden – Kurz vor Feierabend ist am 1. August 2019 ein Verdener Geschäftsinhaber vor seinem Laden in der Großen Straße angegriffen und mit einem Cuttermesser im Gesicht und am Arm verletzt worden. Der 50-Jährige wurde gestern im Sicherungsverfahren gegen einen 25 Jahre alten Beschuldigten am Landgericht Verden gehört. Zu Beginn dieses dritten Verhandlungstages hatte der Beschuldigte diese und weitere Taten gestanden.

Den für das Opfer unvorhersehbaren Angriff wertet die Staatsanwaltschaft Verden als versuchten Mord. Begangen im Zustand einer nicht ausschließbaren Schuldunfähigkeit wegen einer paranoiden Schizophrenie. Der Beschuldigte höre immer wieder „imperative Stimmen, die ihm befehlen, Menschen zu töten“, heißt es in der Antragsschrift.

Doch der 25-Jährige, der infolge der Tat in einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg untergebracht wurde, hat das Hören von Stimmen gestern bestritten. Alkohol und Drogen hätten zu der Tat geführt. Er habe das Opfer zwar gezielt angegriffen, aber nur am Arm verletzen wollen. Eigentlich habe er den Mann nur schlagen wollen. Das Messer habe er zwar am selben Tag gekauft, aber nur, um sich selbst zu verletzen. Als Beweis für das sogenannte Ritzen zeigte er den Richtern und Anwälten seine Unterarme.

„Ich hatte früher Probleme mit ihm“, sagte der Beschuldigte über das Opfer. Der 50-Jährige habe ihn mal aus einer Wohnung geworfen. Rund eineinhalb Jahre zuvor sei das gewesen, bestätigte der Geschädigte.

Bis zur Tat sei er in der Flüchtlingsarbeit aktiv gewesen und habe dem Beschuldigten damals im Haus eines Bekannten eine Wohnung besorgt. „Da hat er nur Ärger gemacht“, berichtete der Verdener.

Bezüglich der Tat bestätigte er, dass der 25-Jährige an dem Tag erst noch wegen einer Kopie in seinem Geschäft gewesen sei. Als er dann später draußen an einem Tisch eine Feierabendzigarette rauchte, sei der Täter plötzlich von der Seite gekommen. „Es hat geklatscht. Ich bin aufgesprungen, einen Schritt auf ihn zu. Da habe ich gemerkt, dass ich blute und habe dann das Cuttermesser gesehen.“ Bei einem zweiten Angriff habe er schützend den Arm hochgehalten. Dann hätten schon Autos angehalten.

Selbst sei er zu einem benachbarten Laden geflüchtet, und der Beschuldigte sei weggelaufen. Das Messer entsorgte der Täter in einem Beet vor dem Holzmarkttunnel. Die Stelle zeigte er später der Polizei.

Der Geschädigte, der infolge der Tat noch immer krankgeschrieben ist, sprach von „zwei Gesichtern“, die der Beschuldigte habe. „Ich glaube, dass er genau weiß, was er in welcher Situation machen muss.“

Auffällig waren gestern bei dem Beschuldigten die Schilderungen seines Drogenkonsums. Er berichtete von 1 000 Euro Sozialleistungen, die er bezogen habe, was aber nicht zu den genannten Kokainmengen passte. Finanziert mit Ersparnissen von 3 000 bis 4000 Euro. Bei einem Tiefbauer habe er wöchentlich 600 Euro verdient, erklärte er auf Nachfragen der Staatsanwältin.

Drogen will er auch vor einem räuberischen Diebstahl bei einer Tankstelle in Verden im Juli 2019 und einer Brandstiftung in Finsterwalde im November 2016 konsumiert haben. wb