Curtis Stigers und Karat die Verdener Publikumsmagneten

Von: Heinrich Kracke

Sowohl beim Domplatzfestival als auch bei der Jazz- und Blues-Nacht wird die Tausender-Marke ins Auge gefasst. © Kracke

Der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage peilt im Jubiläumsjahr gleich mehrfach die Tausendermarke an.

Verden – Es ist Jubiläum, es ist die 25. Auflage, aber im Grunde spielt die Zahl 1 000 in diesem Jahr die Hauptrolle. Zumindest zweimal in den nächsten Wochen will der Verein Verdener Jazz- und Blues-Tage die magische Vierstelligkeit erreichen. Bei den Zuschauerzahlen nämlich. Sowohl für den Auftritt von Karat am 19. August als auch die Kneipennacht am 23. September stehen die Chancen nicht schlecht. Allerdings hatte Vereinsvorsitzender Volkmar Koy bei der Vorstellung des restlichen Jubiläums-Programms auch eine nicht so schöne Nachricht parat. Das Domplatzfestival werde vorübergehend eine Pause einlegen. „Zu 99 Prozent wird es im Jahr 2024 nicht stattfinden“, sagte Koy.

„Über sieben Brücken“, „Der blaue Planet“, „Jede Stunde“ – wer diese Top-Titel noch einmal von den Original-Interpreten hören möchte, alles unter mächtigen Baumkronen und im Zeichen des Domes, für den wird es eng. „Für den Auftritt von Karat sind vielleicht noch 50 Karten verfügbar, mehr geht nicht.“ Dann habe das Refugium in der Verdener Altstadt die Marke von 1 000 Besuchern erreicht. „Aus Sicherheitsgründen ist das die absolute Obergrenze.“

Noch etwas Luft lasse die Resonanz für den vorausgehenden Freitag, für den 18. August. Frontman und Chris Jagger werden an jenem Abend erwartet. Ein Doppelkonzert mit klangvollen Namen. Die drei, die aktuell als Frontman unterwegs sind, haben Pop- und Rockgeschichte geschrieben. Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln stürmten einst als Sänger der Hollies, 10cc, Sweet oder Sailor die Charts. „Drei Gitarren und drei Stimmen – zusammen klingt das wie zwei Stunden mit einer dieser Radiostationen aus den Goldenen Zeiten“, heißt es in der Tourinfo. Ähnlich klangvoll der Hauptact des Abends. Chris Jagger, Bruder der Stones-Ikone, wird mit Band eigens aus Bristol eingeflogen. Eine Tour nicht ohne Überraschungspotenzial. „Bei seinem zurückliegenden Auftritt in Verden hat Chris als Gast Nena mitgebracht. Wir sind auch diesmal auf alles eingestellt“, sagt Musik-Leiter Dieter Rater.

Ungewöhnlich ferner die Begleitumstände für den Auftritt von US-Legende Curtis Stigers im Jubiläumskonzert der Jazz- und Blues-Tage. „I wonder why“ oder „Never saw a miracle“ – wer sich noch auf die Spuren des Singer-Songwriters und Saxofonisten begeben will, dem sei durchaus Eile ans Herz gelegt. Für das Konzert in der Stadthalle am Vorabend der Kneipennacht, am 22. September also, stehen ebenfalls nur noch knapp 50 Tickets zur Verfügung. Stigers befindet sich zu jenem Zeitpunkt auf Europatournee. Oldenburg, Aschaffenburg, Verden und London sind die Stationen.

Und schon wären wir wieder bei den vierstelligen Zahlen. Runde 1 000 Besucher peilt der Verein Jazz und Blues für die Kneipennacht am 23. September an. Allein der Hauptact verheißt hohe Magnet-Wirkung. Voodoo-Lounge, zu Gast im Domgymnasium, ist eine Rolling-Stones-Tribute-Band mit 20-jähriger Erfahrung in Sachen „Satisfaction“ oder „Angie“. Aber auch die elf weiteren Combos, die in den Gaststätten rund um Dom und Rathaus erwartet werden, haben schon häufig bewiesen, sie entfalten Sogwirkung.

Im zweiten Jahr nach Corona hofft Jazz und Blues, damit in die Erfolgsspur vergangener Jahre zurückzukehren. „850 Tickets sind im zurückliegenden September veräußert worden, das war ein ermutigender Wiederbeginn, aber es war wirtschaftlich noch nicht auskömmlich“, sagt Koy. Erst bei 1 000 Tickets könne eine schwarze Null geschrieben werden. In diesem Jahr aber habe die Riesenresonanz auf die Domweih gezeigt, die Menschen trauen sich wieder in Ansammlungen, das ermutige. Um auch den Letzten diesen Schritt zu erleichtern, bleibe der Vorverkaufspreis bei 15 Euro unverändert. An der Abendkasse müssten 20 Euro entrichtet werden. Tickets seien voraussichtlich ab Mitte August erhältlich.

Aber nicht nur die Jazz- und Bluestage feiern Jubiläum, auch die Zusammenarbeit mit wichtigen Unterstützern wie der Kreissparkasse und den Stadtwerken kann schon auf ein Vierteljahrhundert verweisen. „Zum 25. Male Publikumszuspruch, es wurde und wird also alles richtig gemacht“, sagte Dr. Beate Patolla (Sparkasse). „Wir freuen uns, unterstützen zu können“, ergänzte Stadtwerk-Geschäftsführer Jochen Weiland.

Jazz- und Blues-Tage: Das Jubiläumsprogramm

Domplatzfestival

18. August



Frontman



Chris Jagger



19. August



Karat



Jubiläumskonzert

22. September



Jugend jazzt Big Band



Curtis Stigers



Sonnabend, 23. September, Vorm.

Steve Clayton Quartett



Thorsten Vüllgraf



Andi Valandi & Band



Sundown Skiffers



(alles umsonst und draußen)



Kneipennacht

Sonnabend, 23. September



Domgymnasium: Voodoo Lounge



Domschänke: The Toughest Tenors



Glanders’s No. 13: Tenor Steps



Kostbar: Emanuel Jahreis und Band



La Piazza: Whiskey on Valentines



Lugenstein: Walter Mitty Bluesband



Osteria Max: RoMi



Pades: Maximilian Suhr Trio



Portofino: Free at last



Sottis: The Chikats



Café Tamke: Cissy Strut



Zur Brück: Ìt’s Me



Abschluss-Konzert (Innenstadt)



Sonntag, 24. September

Jugend jazzt



18. November

Abi Wallenstein



29. Dezember (Johanniskirche)

Jugend jazzt Bigband,



Weihnachtsprogramm