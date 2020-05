Corona im Kreis Verden: Zahl der aktuell Infizierten steigt moderat 

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Verden weiter aus. Das Wolfcenter Dörverden darf wieder öffnen. Die Polizei berichtet über ihre bisherigen Einsätze im Zusammenhang mit Corona. Unser Corona-Ticker zur Krise.

Landkreis Verden meldet 134 bestätigte Covid-19-Infektionen

Wolfcenter Dörverden darf unter strengen Hygieneverschriften wieder öffnen

Update, 11. Mai: Zum Wochenbeginn hat der Landkreis neue Zahlen zur aktuellen Corona-Pandemie im Landkreis Verden veröffentlicht. Demnach sind derzeit 17 Personen nachweislich an Covid-19 erkrankt. Insgesamt beläuft sich die Zahl aller Infizierten seit Beginn der Krise auf 134, 115 infizierte Menschen sind bereits wieder genesen, zwei starben an den Folgen der Corona-Infektion.

Update, 9. Mai: Für Schüler und Schülerinnen gilt im Landkreis die Maskenpflicht in Bussen. Auch die Viertklässler sind betroffen und halten sich mit großer Disziplin an die Regeln - das zeigt ein Besuch in Bendingbostel. Schulleiterin Julia Weddige sagt: „Ich glaube, sie sind froh, dass sie endlich wieder in die Schule dürfen.“

+ Beim Einsteigen wird nicht gedrängelt. Zum Schutz des Fahrpersonals bleibt der Eingang vorne vorerst geschlossen. © Raczkowski

Update, 8. Mai, 17.30 Uhr: Um den Bewohnern im Kreisalten- und Pflegeheim am Hesterberg in diesen schwierigen Seiten eine kleine Freude zu bereiten, versammeln sich die Mitglieder des Posaunenchors Dörverden seit neuestem immer sonntags, um 15.30 Uhr, mit ihren Instrumenten vor dem Pflegeheim und geben dort ein Ständchen zum Besten.

Die Bewohner hörten an den Fenstern ihrer Zimmer und der Gemeinschaftsräume zu und applaudierten dem kleinen Konzert, das ihnen diesmal von Kirsten, Klaus und Jonas Krause mit Kompositionen aus der weltlichen und geistlichen Liedliteratur geboten wurde.

Coronavirus im Landkreis Verden: Wolfcenter Dörverden darf wieder öffnen

Update, 8. Mai, 16.20 Uhr: Nach wochenlangem Bangen und Stillstand darf das Wolfcenter in Dörverden wieder seine Türen für Besucher öffnen. Sieben Wochen hatte das Wolfcenter wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch es gibt für die Besucher eine Reihe von neuen Regeln zu beachten.

+ Center-Chef Frank Fass ist erleichtert, dass der Park nach wochenlangem Stillstand endlich wieder öffnen darf. © Wolfcenter

Beispielsweise ist bereits draußen vor dem Eingang ein Mindestabstand einzuhalten, sodass es zu – wenn auch kurzen – Wartezeiten kommen kann. Beim Aufenthalt im Gebäude ist es verpflichtend, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Coronavirus im Landkreis Verden: 131 Personen mit Virus infiziert

Update, 8. Mai, 15.10 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Verden ist um einen weiteren Fall angestiegen. Wie der Landkreis am Freitagmittag mitteilt, sind nun insgesamt 131 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt worden. Bei dem Neuerkrankten handelt es sich um einen Mann aus dem Nordkreis.

Von den 131 infizierten Personen sind inzwischen 114 und somit zwei weitere Personen aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befindet sich derzeit eine Person weiterhin in stationärer Behandlung. Bislang sind zwei Personen verstorben.

Coronavirus im Landkreis Verden: Polizei berichtet über Corona-Einsätze

Update, 8. Mai, 14.20 Uhr: Weiterhin kontrollieren Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Einhaltung der Regelungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei jetzt darauf hin, dass sich die Bürger regelmäßig über die Änderungen der Niedersächsischen Verordnung informieren sollten. Derzeit ändern sich viele Beschränkungen und teilweise bestehen hierbei Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern.

Nach der Einführung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen und im ÖPNV schritt die Polizei gleich zweimal aufgrund von Beleidigungen ein. Am 30. April wurden zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in Ottersberg von einem 43-Jährigen beleidigt. Die Frauen hatten den Mann und seine Begleiterin zuvor darauf hingewiesen, dass der Mund und die Nase in dem Geschäft fortwährend zu bedecken sind, nachdem die beiden Personen ihren Schutz zum Reden heruntergezogen haben. Auch am vergangenen Samstag wurde ein 32-jähriger Angestellter eines Lebensmittelgeschäftes in Dörverden Opfer einer Beleidigung. Ein 19 Jahre alter Mann trug beim Betreten des Supermarktes keine Mund-Nasen-Bedeckung. Als er von dem 32-Jährigen daraufhin angesprochen wurde, beleidigte er den Angestellten und nach derzeitigen Erkenntnissen trat sowie bespuckte er ihn. Verletzt wurde der 32-Jährige hierbei nicht.

Außerdem mussten die Einsatzkräfte in den vergangenen Wochen erneut wiederholt einschreiten, weil die Kontaktbeschränkungen sowie der Mindestabstand in der Öffentlichkeit nicht eingehalten wurden.

Beispielsweise trafen sich am vergangenen Samstag vier Personen auf einem Schulgelände in Worpswede zum Grillen. Als die Polizei die jungen Männer ansprechen wollte, flüchteten diese zunächst, wurde wenig später jedoch in der Nähe angetroffen. Die Polizei hat nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Samstag trafen die Polizistinnen und Polizisten außerdem sieben junge Erwachsene auf dem Waldspielplatz in Verden an. Die Personen waren einsichtig und verließen die Örtlichkeit umgehend. Auch in Ottersberg wurden mehrere Personen gemeinsam auf einer Wiese kontrolliert. Zudem wurden acht Senioren auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, als diese gemeinsam in Verden angetroffen wurden.

Update, 8. Mai, 13.30 Uhr: Nach dem von Bund und Ländern vereinbarten Notfallmechanismus soll künftig im Verdener Kreishaus festgelegt werden, welche Einschränkungen erlassen werden, wenn in einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100. 000 Einwohner festgestellt werden.

Diese neue Verantwortung für die Eindämmung der Corona-Pandemie begrüßen die Mitarbeiter sowie Amtsärzt in Jutta Dreyer, besonders. Wieso diese neue Regelung so sinnvoll und nützlich ist, insbesondere wenn in einem der Seniorenheime im Landkreis ein Corona-Hotspot entstehen sollte, erklärt sie im Gespräch.

Coronavirus im Landkreis Verden: Gottesdienste können demnächst wieder starten

Update, 8. Mai, 12.30 Uhr: Die niedersächsische Landesregierung und Vertreter der großen Glaubensgemeinschaften haben in einer Erklärung Rahmenbedingungen genannt, unter denen Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen wieder möglich sind.

Der genaue Termin für die Wiederaufnahme von katholischen Gottesdiensten im Bistum Hildesheim steht noch nicht fest, teilt Matthias Ziemens, Propst der Gemeinde St. Josef in Verden, mit. Er bittet um Geduld bis mindestens 16. Mai. Eine diözesane Arbeitsgruppe arbeite an einer Handreichung.

Coronavirus im Landkreis Verden: Serie - Helden des Alltags

Update, 8. Mai, 11 Uhr: Die Corona-Krise stellt aktuell weltweit den Alltag vieler Menschen auf den Kopf. Abläufe ändern sich, der Mensch wird in seiner Bewegungsfreiheit eingegrenzt und muss sich komplett neu orientieren. Trotz all dieser Widrigkeiten gibt es Menschen, die ihre Gesundheit riskieren, um die Versorgung der Bevölkerung weiter aufrecht zu erhalten,die wir ihnen in einer Serie vorstellen.

Coronavirus im Landkreis Verden: Restaurants können demnächst öffnen

Update, 7. Mai, 17.45 Uhr: Zwischen Insolvenz und Umsatzeinbußen befinden sich aktuell viele Verdener Gastronomie-Betriebe. Nachdem sie wegen der Corona-Krise zwangsweise über mehrere Wochen hinweg ihre Geschäfte schließen mussten und somit die Einnahmen dieser Zeit komplett wegfallen, sind einige von ihnen kreativ geworden: Sie versuchen sich mit neuen Ideen, vor allem aber dem Außer-Haus-Verkauf, über Wasser zu halten.

+ Die Domschänke will mit erweiterten Öffnungszeiten die Wirtschaftlichkeit des Restaurants verbessern. © Wennhold

So zum Beispiel auch die Verdener Domschänke. Bevor sie ihr Restaurant auf eine Wiedereröffnung vorbereiten, wollen Nicolle und Frank Stauga erstmal die Absprachen zwischen Bund und Ländern abwarten. „Wir haben sofort Anfragen für Tischreservierungen bekommen, und freuen uns wie Bolle auf die Gäste."

Coronavirus im Landkreis Verden: Stiftung Waldheim näht 12.000 Masken

Update, 7. Mai, 16.50 Uhr: Seit knapp sieben Wochen nähen die Mitarbeiter der Stiftung Waldheim gemeinsam Mundmasken. Doch dabei sind sie „so eifrig, dass wir nun die 12 .000-Marke geknackt haben", berichtet jetzt Annelore Metterlein, Fachdienstleiterin Näherei. Auch die Teams der Waldheim Werkstätten seien in dieses Projekt involviert, denn außer einer Notbetreuung finden auch dort keine offiziellen Arbeiten statt.

Zunächst sei es beim Maskennähen schlicht um die Deckung des großen Eigenbedarfs für rund 800 Menschen in und für die Gruppe gegangen. Mittlerweile allerdings werden die Masken in verschiedenen Ausführungen und Größen auch extern verkauft.

Coronavirus im Landkreis Verden: Noch eine Person in stationärer Behandlung

Update, 7. Mai, 15.45 Uhr: Im Landkreis Verden hat es keinen neuen Corona-Fall gegeben. Das teilt die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag in einer Pressenotiz mit. Insgesamt bereits positiv getestet wurden 130 Personen. Davon sind mittlerweile 112 zuvor Infizierte wieder genesen.

Nur noch eine Person befindet sich in stationärer Behandlung, zwei Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit Sars-Cov-2 gestorben. 16 Personen sind folglich noch akut erkrankt.

Update, 7. Mai, 14.45 Uhr: Das Sommerferienprogramm in der Gemeinde Dörverden wird dieses Jahr nicht nicht in gewohnter Form stattfinden können. Doch noch hat Bürgermeister Alexander von Seggern Hoffnung, dass das Programm nicht komplett abgesagt werden muss: „Trotzdem wäre es vielleicht möglich, je nach Verlauf der Pandemie, im Einzelfall auch kurzfristig noch Aktionen zu organisieren, die unter Beachtung der jeweiligen Hygiene- und Abstandsregelungen und mit einer begrenzten Teilnehmerzahl im Sinne der Kinder ermöglicht werden könnten."

Update, 7. Mai, 13.30 Uhr: Gute Neuigkeiten aus dem Kletterpark Verden: Pünktlich zum zehnjährigem Bestehen, am kommenden Samstag, kann der Park wieder für Kletterbegeisterte öffnen. Geöffnet ist die Anlage immer freitags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr.

Als Jubiläumsangebot bietet der Kletterpark an diesem Wochenende das Klettererlebnis zum Sonderpreis von zehn Euro pro Person an. Da das Klettern nur einzeln oder in Kleingruppen möglich ist, werden Gäste gebeten, in jedem Fall schriftlich per E-Mail zu reservieren (info@kletterpark-verden.de) oder über das Formular auf www.kletterpark-verden.de.

Coronavirus im Landkreis Verden: Kreishaus öffnet wieder

Update, 7. Mai, 12.30 Uhr:Zu ihren regulären Öffnungszeiten öffnet die Kreisverwaltung ab kommendem Montag wieder ihre Türen. Das Betreten des Gebäudes ist allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Seit Mitte März gab es keinen Publikumsverkehr, um die Ausbreitung des Coronavirus zu behindern. „Die Kreisverwaltung war dennoch ansprechbar, vorrangig telefonisch, per Post oder E-Mail“, erklärt Landrat Peter Bohlmann.

Coronavirus im Landkreis Verden: Landrat informiert über Schülerbeförderung

Update, 7. Mai, 11.30 Uhr: In Schritten setzt sich bei den Schulen die Rückkehr in die Normalität fort. Und mit den steigenden Schülerzahlen füllen sich auch die Busse in der Schülerbeförderung immer mehr. „Auf Grund der Zahlen gehen wir davon aus, dass der Abstand von eineinhalb Metern in den nächsten Wochen weitgehend eingehalten werden kann“, teilt Landrat Peter Bohlmann auf Anfrage mit. Die Verordnung fordere die Einhaltung im ÖPNV allerdings nur, „wenn möglich“. Deshalb gebe es auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.

+ Der Landrat geht davon aus, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern in den nächsten Wochen weitgehend eingehalten werden kann. © dpa

Am kommenden Montag werden laut Information aus dem Kreishaus neben den Abschlussklassen, die kompletten vierten und die zwölften Klassen zur Schule gehen. „Das entspricht an den Grundschulen 25 Prozent der 5.000 Schülerinnen und Schüler und bei den Gymnasien zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler. Insgesamt sind es 4.230“, teilt der Landrat mit. Am 18. Mai würden dann komplett die Klassen 3, 9 und 10 hinzukommen. Dann würden knapp die Hälfte der Grundschüler im Landkreis wieder beschult.

Von den insgesamt 17.200 Schülerinnen und Schülern an den allgemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis sind 7.000 Fahrschüler, also 40 Prozent. „Alle genannten Zahlen sind allerdings nur Maximalwerte“, erklärt Bohlmann. Genauere Daten gebe es noch nicht, weil einzelne Einrichtungen ihre Schülerinnen und Schüler vorerst nur im Wechsel alle zwei Tage beschulen wollen.

Coronavirus im Landkreis Verden: Rathaus und Bürgerbüro öffnen ihre Türen

Update, 7. Mai, 10.45 Uhr: Sowohl das Rathaus, als auch die Stadtbibliothek und das Bürgerbüro in Achim werden ab dem kommenden Montag wieder öffnen. Das berichtet Bürgermeister Rainer Ditzfeld in einem Pressegespräch. Außerdem informierte er darüber, in welcher Form die Einrichtungen trotz weiter andauernder Corona-Krise öffnen dürfen und welche Öffnungszeiten und Regeln gelten.

Um genau steuern zu können, wer wann das Rathaus betritt und verlässt, wurde beispielsweise eine Schleuse im Eingangsbereich errichtet und jeder Besucher wird mit seinem Anliegen und seinen Kontaktdaten registriert, um im Falle eines Falles Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Coronavirus im Landkreis Verden: Bürgertelefon in Verden registriert weniger Anrufe

Update, 6. Mai, 17.30 Uhr: Die anfangs glühenden Drähte des Bürgertelefons im Kreishaus haben sich etwas abgekühlt. „Aber es bleibt geschaltet“, sagt Ulf Neumann. Das Team am Telefon 04231/158778 wird immer noch benötigt, weiß der Kreissprecher. Coronazahlen, Kontaktbeschränkungen und mittlerweile auch Lockerungen. Die Pandemie prägt nicht nur den Alltag, sie ist nach zwei Monaten auch schon ein Stück weit alltäglich geworden.

+ Die anfangs glühenden Drähte des Bürgertelefons im Kreishaus haben sich etwas abgekühlt. © picture alliance / Jan-Philipp S

Weiterhin bleibt die Spanne der Fragen, die die Leute beschäftigen, groß. Die Fragen sind manchmal banal und ganz einfach zu beantworten und manchmal müssten laut Ulf Neumann sogar Fachleute ran.

Coronavirus im Landkreis Verden: Hebammen stellen Arbeit komplett um

Update, 6. Mai, 16 Uhr: Als das Coronavirus in ganz Deutschland und auch im Landkreis Verden plötzlich für Stillstand sorgte, war für die Praxis von Sabine Krauss-Lembcke auf einen Schlag alles anders. Die freiberufliche Hebamme arbeitet seit 40 Jahre Jahren in Verden und hat viele Erfahrungen mit Schwangerschaften und Geburten gemacht.

Jetzt meldet sich die freiberufliche Geburtshelferin zu Wort. Sie berichtet, wie sie und ihre Kolleginnen in diesen Epidemie-Zeiten trotz Kontaktbeschränkungen Schwangere und Frauen mit ihren Kindern nach der Geburt begleiten, wie manches schwieriger wurde, wie sich aber auch Chancen eröffnen.

Coronavirus im Landkreis Verden: Drei weitere Neuinfektionen gemeldet

Update, 6. Mai, 14.45 Uhr: Im Landkreis Verden sind bereits 130 Personen insgesamt nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bedeutet im Vergleich zum Vortag eine Zunahme um drei Fälle. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um drei Frauen, informiert Ulf Neumann im Namen des Landkreises. Alle Personen kommen aus dem Nordkreis.

Von den 130 infizierten Personen sind inzwischen zwei weitere und somit 112 Personen insgesamt aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befindet sich derzeit eine Person in stationärer Behandlung in den Aller-Weser-Kliniken. Bislang sind zwei Person verstorben.

Coronavirus im Landkreis Verden: 127.000 Euro für das

Update, 6. Mai, 12.45 Uhr: Gute Nachrichten aus Thedinghausen: Die Samtgemeinde erhält 127.000 Euro für das „Homeoffice-light“-Projekt.Mit dem Geld soll ein sogenannter Co-Working-Spaceeingerichtet werden. Sie hat sich erfolgreich beim Programm „Zukunftsräume Niedersachsen“ beworben. Dabei handelt es sich um eine Art offenes Büro, das jedermann zugänglich ist, der nicht im Homeoffice arbeiten kann oder will, aber dafür nicht zu seinem eigentlichen Arbeitsplatz pendeln muss.

Monika Scherf vom Amt für regionale Landesentwicklung in Lüneburg hat jetzt einen entsprechenden Förderbescheid in die Post gegeben.

Coronavirus im Landkreis Verden: Polizei informiert über Betrüger und Corona-Maschen

Update, 6. Mai, 11.45 Uhr: Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz macht per Twitter auf ein Plakat des Landeskriminalamtes Niedersachsen aufmerksam. Dort hat das Amt Präventionstipps rund um Betrugsdelikte in Zusammenhang mit dem Coronavirus zusammengestellt. Demnächst sollen diese Plakate auch in Verden und Achim aufgehängt werden.

Erst vor wenigen Tagen erreichten die Polizeiinspektion Hinweise, dass sich Betrüger, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben, in Verden/Dauelsen unterwegs gewesen seien.

+ Die Polizei veröffentlichte Präventionstipps rund um Betrugsdelikte in Zusammenhang mit dem Coronavirus. © Polizei Verden

Update, 6. Mai, 10.30 Uhr: Nicht nur Restaurants, Fitnesszentren und Kinos bleiben bis auf Weiteres geschlossen, auch Freibäder dürfen ihre Türen noch nicht wieder für ihre Badegäste öffnen. Im Achimer Freibad wäre alles vorbereitet für den offiziellen Saisonstart am 16. Mai. Aber die Corona-Pandemie macht diesem Plan einen Strich durch die Rechnung.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld hofft, dass die Achimer bald die Möglichkeit haben werden, das frisch sanierte Freibad zu besuchen. „Eventuell besteht die Chance, mit Beginn der Sommerferien zu öffnen“, sagt der Verwaltungschef. Aber erst einmal bleibe abzuwarten, worauf sich Bund und Länder einigen.

Coronavirus im Landkreis Verden: Ritter Rost Magic Park stellt Take Away auf

Update, 5. Mai, 17.30 Uhr: Auch der Ritter Rost Magic Park Verden leidet stark in der Corona-Krise. Um die Folgen dieser Ausnahmesituation zu lindern, sind die Parkbetreiber kreativ geworden: Nach Abstimmung mit dem Landkreis konnte der Magic Park die „Ritter Rosts Brutzel Butze“ als Take Away beziehungsweise Drive In vor dem Eingang zum Park aufstellen. Es gibt täglich Hähnchen, Currywurst, Eis und Pommes. „Wenigstens ein paar Mitarbeiter können jetzt ein paar Stunden arbeiten“, freut sich Lampe.

+ Aus Ritter Rosts Brutzel Butze strömt wieder täglich der Duft von Grillhähnchen, Currywurst und Pommes. Die Parkbetreiber hoffen auf viele Kunden, denn der kleine Imbiss ist derzeit die einzige Einnahmequelle. © Magic Park

Allerdings sehe es ansonsten gar nicht gut für den Park aus. Das Hauptproblem der Branche sei der Saisonbetrieb. Die Rückzahlungen der Hilfsgelder, die der Park bereits bekommen hat, würden so viel vom Umsatz aufbrauchen, dass für ihn selbst nichts bliebe.

Coronavirus im Landkreis Verden: Maibaum ohne Maibaumfest in Eitze aufgestellt

Update, 5. Mai, 16.30 Uhr: Aufgrund der Pandemie und den Kontaktverboten fiel das öffentliche Maibaumfest in Eitze aus. Trotzdem wurde ohne Programm und Publikum der Maibaum aufgerichtet.

+ Mit dem Baum begrüßt Eitze den Mai. © Panning

„Da aufgrund des Kontaktverbotes keine Helfer zur Verfügung standen, mussten wir uns in diesem Jahr mit Stützen und langen Holzlatten behelfen“, schreibt Patrick Panning in einer Pressemitteilung der Eitzer Vereine. Nach einigen Handgriffen und ordentlich Kraft, sei der Maibaum am Eitzer Schützenhaus aufgestellt worden. Dort kann er für die nächsten rund 150 Tage bestaunt werden, ehe er im Oktober abgebaut und im Winterquartier für das Jahr 2021 hergerichtet wird. Am Abend bleibt der Maibaum ein Hingucker. 200 LED-Lichter sind im Kranz verbaut worden.

Coronavirus im Landkreis Verden: Viertklässler kehren in Grundschulen zurück

Update, 5. Mai, 16 Uhr: Knappe acht Wochen haben die Corona-Ferien gedauert. Jetzt kehren die Viertklässler der verschiedenen Verdener Grundschulen in ihre Klassenräume zurück - im Schichtsystem. War der gestrige Schulbeginn noch relativ entspannt, sehen einige Schulleiter mit Sorge in die Zukunft.

Meike Wernwag beispielsweise von der Grundschule am Sachsenhain hat jetzt schon um die 40 Kinder aus den vierten Klassen täglich in der Schule, dazu kommen 14 in der Notbetreuung. Wenn auch noch die Drittklässler dazukommen, bräuchte man noch viel mehr Aufsicht, um den Rahmenhygieneplan des Niedersächsischen Kultusministeriums einzuhalten.

Coronavirus im Landkreis Verden: Zwei weitere Neuinfektionen gemeldet

Update, 5. Mai, 15 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Verden ist um zwei weitere Fälle angestiegen. Wie der Landkreis am Dienstagmittag mitteilt, sind nun insgesamt 127 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt worden. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um zwei Frauen, eine aus dem Nord- und eine aus dem Südkreis.

Von den 127 infizierten Personen sind inzwischen 110 und somit zwei weitere Personen aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befindet sich derzeit eine Person weiterhin in stationärer Behandlung. Bislang sind zwei Personen verstorben.

Coronavirus im Landkreis Verden: Unterstützung für die Gastronomie

Update, 5. Mai, 14.15 Uhr: Damit künftig in der Außengastronomie auf den Straßen und Plätzen in Verden bei gleichbleibender Anzahl von Tischen und Stühlen gleichzeitig mehr Abstand möglich ist, erlaubt die Stadt eine gebührenfreie Erweiterung der Sondernutzungsfläche.

+ Mit viel Luft dazwischen dürfen hier schon bald wieder Tische und Stühle für Gäste stehen. © Wennhold

Diese neue Regelung ermöglicht den Verdener Gastronomiebetrieben, alle bisher vorhandenen Tische und Stühle mit dem notwendigen Abstand weiter zu bewirtschaften. Sobald Bund und Land eine Lockerung erlauben, können sich dann bei gutem Wetter wieder viele Gäste in Verden gastronomisch verwöhnen lassen.

Coronavirus im Landkreis Verden: Erste Sitzung der Strafkammer in der Stadthalle

Update, 5. Mai, 13.15 Uhr: Erstmals fand sich am Montag die 2. große Strafkammer zu einer Strafsitzung des Landgerichts in der Verdener Stadthalle ein. Aufgrund der vom Land Niedersachsen erlassenen Abstandsregelungen reichten die Räumlichkeiten nicht mehr aus, um die Mindestabstände zwischen den einzelnen Personen einzuhalten.

Alles in allem sei es eine gelungene, aber kurze Premiere gewesen, berichtet unsere Reporterin von vor Ort. Denn die vier Angeklagten wollten sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Deren Platzreservierungen bleiben nach derzeitigem Stand bis zum 10. August 2020 aufrechterhalten.

Coronavirus im Landkreis Verden: Was ist zu tun bei Verdacht auf Corona?

Update, 5. Mai, 12 Uhr: Wer denkt, dass er sich vielleicht mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben könnte, kann nicht ohne Weiteres in ein Testzentrum fahren, um sich auf das Virus testen zu lassen. Der erste Ansprechpartner ist und bleibt der eigene Hausarzt.

Doch welche Symptome verursacht das Virus und an wen kann ich mich wenden, wenn mein Hausarzt gerade nicht zu erreichen ist? Auf diese und weitere Fragen rund um Covid-19 haben wir Antworten und Tipps in einem Infoartikel zum Coronavirus für den Landkreis Verden erstellt.

Update, 5. Mai, 11.30 Uhr: Helfende Hände in Zeiten der Corona-Krise sind enorm wertvoll. Im Landkreis Verden sind daher viele Hilfsangebote entstanden. Wir bieten einen Überblick.

Coronavirus im Landkreis Verden: Ein kurzer Überblick zur Entwicklung der Krise

Erstmeldung am 5. Mai: Vor exakt neun Wochen, am 10. März 2020, wurde im Landkreis Verden der allererste bestätigte Corona-Infizierte gemeldet. Seitdem stieg die Zahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, kontinuierlich an. Insgesamt 125 Menschen haben sich bis heute, Dienstag, 5. Mai, mit dem neuartigen Virus angesteckt.

Zum ersten Mal kam das Thema Corona aber bereits sechs Wochen vor der allerersten Infektion auf. Damals kam eine junge Frau als Verdachtsfall in die Aller-Weser-Klinik in Achim, die zuvor im Ausland Urlaub gemacht hatte und für die Erkrankung typische Symptome zeigte.

Seitdem hat sich viel am Alltag der Menschen geändert. Die Schließung der Schulen und Kindergärten, dann die Kontaktsperre, und nun die Maskenpflicht: Eine Reihe unterschiedlichster Regelungen zur Wahrung von Abstand und Hygiene, verlangt den Menschen eine grundsätzliche Umstellung ihres Lebenstils ab. Viele Großveranstaltungen wie beispielsweise die Lätare-Spende und nun auch die weit bekannte Verdener Domweih 2020, mussten wegen des neuartigen Virus bereits abgesagt werden.

+ Die Verdener Domweih wurde ersatzlos abgesagt. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christel Niemann

Auch das Stadtbild hat sich maßgeblich verändert. So steht seit geraumer Zeit auf dem Gelände der Kreisverwaltung ein KVN-Testzentrum, in den Läden schützen Glasabtrennungen die Mitarbeiter hinter den Kassen vor den Kunden und wo man geht und steht finden sich Markierungen auf dem Boden, die die Menschen an den Mindestabstand erinnern, den es einzuhalten gilt.

Im Landkreis Verden scheinen diese Maßnahmen mittlerweile deutliche Früchte zu tragen, denn die Anzahl der Infizierten, die täglich von der Kreisverwaltung gemeldet werden, sanken während der letzten Tage stetig. So sind aktuell nur noch neun Personen mit dem Coronavirus infiziert, zwei davon sind in stationärer Behandlung in den Aller-Weser-Kliniken. Die Anzahl der Menschen, die bis jetzt an den Folgen einer Erkrankung mit Sars-Cov-2 gestorben sind, liegt bei zwei. In beiden Fällen handelte es sich um ältere Herren.

