Kreis Verden: Corona zurück, Panik nicht

Von: Heinrich Kracke

„Wir stellen weiterhin eine mild verlaufende Omikron-Variante fest“: Jutta Dreyer, Amtsärztin. © Kracke

In den Aller-Weser-Kliniken hat sich die Zahl der Corona-Fälle zwar erhöht, die Welle ebbe jedoch schon wieder ab, so Amtsärztin Jutta Dreyer.

Verden – Als es plötzlich wieder aufgetaucht war, das C-Wort, das keiner mehr hören kann, Corona, da hatte das Virus, das die Region mehr als zwei Jahre beherrschte, da hatte es seinen Schrecken verloren. „Trifft zwar zu, es hat in den Aller-Weser-Kliniken ein erhöhtes Aufkommen gegeben“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer auf Nachfrage. Und man nehme diese Entwicklung auch keineswegs auf die leichte Schulter, aber ein Grund zur Panik bestehe nicht. „Vorsicht ist geboten, vulnerable Personenkreise sollen geschützt werden, Menschen, die beispielsweise eine Operation hinter sich haben oder eine Chemotherapie. Das ist aber auch schon alles, was aktuell zu tun ist“, so die Leiterin des Gesundheitsamtes beim Landkreis Verden.

Das erhöhte Aufkommen aus der zurückliegenden Woche in den Kliniken führt allerdings zu einer Korrektur der Corona-Einschätzung im Raum Verden/Achim. „In den Krankenhäusern entspannt sich die Lage seit dem Wochenende“, so Dreyer. „Aber generell müssen wir von einem erhöhten Aufkommen im Herbst ausgehen. Offenbar setzt der Herbst dieses Jahr früher ein.“

Große Maßnahmen indes sind nicht zu erwarten. „Wir geben keine Vorschriften heraus, wir verfügen keine Isolierungen, wir verlangen nicht mehr, dass sich das Personal bei jedem Dienstantritt testet. Das gibt es alles nicht mehr.“ Das einzige, was geblieben ist: Treten mehrere Fälle gleichzeitig in Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge auf, und dazu gehören Krankenhäuser genauso wie Senioreneinrichtungen, wird das Gesundheitsamt hinzugezogen. „Das gilt nicht nur für Corona, es gilt auch für Influenza.“

Überhaupt ist das Covid-Virus auf der Gefahrenstufe der üblichen Grippe angekommen. „Wir verzeichnen weiterhin die Omikron-Mutation, mal die eine oder andere Variante, aber weiterhin Omikron.“ Und das sei weiterhin eine mild verlaufende Infektion. Treffe es jemanden schwerer, so müsse er halt ein paar Tage zu Hause bleiben. Gehe der Betroffene zur Arbeit, so sei ihm ein Mundschutz anzuraten, um andere zu schützen. Trete das Virus in Gemeinschaftseinrichtungen auf, in Seniorenheimen, so werde der Infizierte im Einzelzimmer separiert. „Da ist Vorsicht geboten.“

Der sorglosere Umgang mit dem Virus, der einst den Globus beherrschte, hat seine Ursache in der Vorbeuge. „Der größte Teil der Menschen ist geimpft, viele haben zwischenzeitlich eine Infektion durchgemacht. Impfung und Durchseuchung schützen uns“, sagt die Amtsärztin. Eine Faustformel habe sich durchgesetzt: Wer vollständig mit zwei Piksern geimpft ist und anschließend eine dritte Immunisierung erhalten habe oder an Corona erkrankt sei, der sei in der Regel gut abgesichert.

Ältere Personenkreise ab 60 sollten für sich entscheiden, welche Maßnahmen sie zusätzlich ergreifen. Ein nochmals angepasster Impfstoff komme im September und dürfte spätestens ab Oktober vor Ort verfügbar sein. Genauso wichtig sei allerdings der Grippe-Schutz. Dreyer: „Am besten mit dem Hausarzt absprechen, welche Impfung vorrangig ist.“