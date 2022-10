Vortrag in Verden: Präventionsketten können Kindern helfen

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Teilen

Wirbt für eine armutssensible Grundhaltung: Dr. Antje Richter-Kornweitz (Mitte) mit den Mitgliedern des Präventionsrates Mareike Tari (Geschäftsführerin), Andreas Lohmann (stellv. Vors.), Christian Piechot (stellv. Vors.) und Lutz Brockmann (Vors.). © Antje Haubrock-Kriedel

Arme Kinder spüren die Pandemie mit voller Härte. Besonders bei ihnen konnte eine geringere Lebenszufriedenheit festgestellt werden. Zur Prävention dieses Problems, hielt Dr. Antje Richter-Kornweitz einen Vortrag.

Verden – Die Folgen der Pandemie treffen arme Kinder besonders. Einkommensarmut mindert ihre Entwicklungschancen und erschwert gesellschaftliche, kulturelle und gesundheitliche Teilhabe. Der Präventionsrat Verden ist sich dieses Problems bewusst.

Zum Auftakt der Vollversammlung des Gremiums war jüngst daher Dr. Antje Richter-Kornweitz mit ihrem Vortrag zum Thema „Armutssensible Präventionsarbeit bei Kindern und Jugendlichen nach der Pandemie“ eingeladen. Richter-Kornweitz ist Fachreferentin der Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen und Akademie für Sozialmedizin und leitet das Programm „Präventionsketten Niedersachsen: Gesund aufwachsen für alle Kinder!“

In Niedersachsen ist jede fünfte Familie von Armut betroffen. Richter-Kornweitz baut als Programmleiterin derzeit in 22 Kommunen Präventionsketten auf, die auch armen Kindern eine Teilhabe in allen Bereichen ermöglichen.

„Die Belastungen der Pandemie treffen Familien und Kinder sehr unterschiedlich“, erklärte die Referentin. Während einige wegen fehlender Betreuung der Kinder Angst haben, ihren Job zu verlieren und erschöpft von der Doppelbelastung sind, genießen andere die freie Zeit zu Hause ohne auswärtige Termine. Eine Befragung unter Müttern von drei bis zwölfjährigen Kindern ergab, dass 74 Prozent über übermäßigen Medienkonsum und 63 Prozent über Bewegungsmangel ihrer Kinder klagten.

Als positive Folgen der Pandemie nannten 73 Prozent mehr Zeit für die Familie, knapp 39 Prozent freuten sich über neue Hobbys.

Besonders Kinder spüren die Folgen der Pandemie mit voller Härte. So gab es bei den AOK-Versicherten bei jedem dritten Kind im Alter von zehn bis zwölf Jahren eine Gewichtszunahme. Laut DAK-Präventionsradar vermelden Kinder und Jugendliche ein geringeres psychisches Wohlbefinden und eine geringere Lebenszufriedenheit. Betroffen sind hier vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien.

„Daten und Erfahrungswissen verweisen auf einen hohen Präventionsbedarf in allen Altersgruppen, besonders der Kinder und Jugendlichen in Armutslagen. Junge Menschen sind tiefgehender und lang anhaltender betroffen. Ihnen fehlen Ressourcen zur produktiven Auseinandersetzung oder Kompensation der Krise“, betonte Richter-Kornweitz. Auch müssten die Interessen Jugendlicher stärker berücksichtigt werden. Viele Jugendliche hätten sich beschwert, dass sie zu wenig gefragt würden.

Neben dem Aufholen von Lernrückständen seien Spiel und Freizeit für sie ebenso wichtig. Als Leitmotiv nannte die Referentin „Aufwachsen in Wohlergehen für alle“. Dieses umfasst den materiellen Bereich, Gesundheit und Bildung sowie die Teilnahme an der Jugendkultur. Leider würden die Unterstützungsangebote der Kommunen oft nicht den tatsächlichen Bedarf treffen.

„Angebote und Leistungen kommen unzureichend an“, weiß Richter-Kornweitz. Präventionsangebote erreichen gerade die Menschen nicht, die einen hohen Präventionsbedarf haben. Um dieses „Präventionsdilemma“ zu bekämpfen und Kindern ein Aufwachsen im Wohlergehen zu ermöglichen, sei Armutssensibilität unabdingbar.

„Wir setzen oft Dinge voraus, die für uns selbstverständlich sind, zum Beispiel die Beschaffung teuren Schulmaterials. Das können sich nicht alle Familien leisten“, so die Referentin. Daher sei eine strukturell orientierte Armutsprävention unverzichtbar.

So müsse man institutionell Wissen über Armut und die Folgen haben, Strukturen, Konzepte und Ziele überprüfen und für ihre armutssensible Gestaltung werben. Individuell müsse man eine armutssensible Grundhaltung entwickeln und das eigene Verhalten kritisch reflektieren.

„Eine strukturell orientierte Armutssensibilität kombiniert individuelle Förderung und Prävention an Lebensorten“, erklärte die Referentin. Je nach Altersgruppe müssten die relevanten Entwicklungsthemen berücksichtigt werden, was eine ressortübergreifende Zusammenarbeit erfordere. „Die zentrale Frage ist, was braucht das Kind wann“, so Richter-Kornweitz. Struktur zu schaffen sei wichtig, damit Präventionsketten entstehen können. Diese ermöglichen den Fachbereichen, gemeinsam zu handeln, sprechen Akteure verwaltungsintern und extern an, begünstigen gezielte Zusammenarbeit an Schnittstellen, sichern Übergänge und schließen Angebotslücken. „Man muss sehen, was zur eigenen Kommune passt. Oft läuft es anfangs etwas zäh. Dann kommen aber viele gute Ideen zusammen“, weiß Richter-Kornweitz aus Erfahrung.