Corona kommt Verdener und Achimer Klinik teuer

+ © Kracke Einen sozusagen doppelten Durchbruch erzielten die Aller-Weser-Kliniken, hier Geschäftsführerin Marianne Baehr (l.) und Pflegedirektorin Christine Schrader. Einerseits beim Anschluss des Neubaus an den Altbau in Verden (im Hintergrund), andererseits in den Verhandlungen mit den Krankenkassen. © Kracke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Long Covid am Patientenbett: Die Pandemie führt zu steigenden Kosten in den Krankenhäusern. Zum Jahreswechsel droht die nächste Lawine.

Verden – Emporgeschnellt waren sie an den vergangenen Tagen. 20 und mehr Menschen, die mit Corona im Krankenhaus lagen, manche wegen des schweren Verlaufs eigens eingeliefert, andere waren nur getestet worden, weil ihnen eine Operation bevorstand, und plötzlich sendete der Streifen den zweiten Strich aus, was gleich Quarantäne bedeutete. Und schon war es da, das nächste Problem, das erst bei näherem Hinsehen zu einem Problem wird, und das den Aller-Weser-Kliniken die Bilanz zu verhageln droht. „Wenn Patienten isoliert werden müssen, dann bedeutet das, sie liegen allein im Zimmer. Heißt also, das zweite Bett im Patientenzimmer, das längst verplant war, es steht nicht mehr zur Verfügung, es ist gesperrt, und das bedeutet gleichzeitig finanzielle Ausfälle“, sagt Geschäftsführerin Marianne Baehr. Tatsächlich beschäftigt die Pandemie, die über den ganzen Sommer schon kein Thema mehr war, sie beschäftigt die Häuser in Verden und Achim weiterhin schwer. Long Covid der etwas anderen Art also.

Zwar könne sie leichte Entwarnung geben, sagt Baehr, es müsse zumindest für dieses Jahr kein weiterer Kapitalnachschuss beim Landkreis beantragt werden, über jene 7,5 Millionen Euro hinaus jedenfalls nicht, die einstimmig vom Kreistag gewährt wurden, gleichzeitig drohten im kommenden Jahr aufgrund der Energiekrise neue Engpässe.

In Sachen Corona fühlten sich die Aller-Weser-Kliniken wie alle anderen Krankenhäuser auch von der Politik im Stich gelassen. Mitte April war die Pauschale für die gesperrten Betten entfallen, Ende Juni auch der Aufschlag, der die Finanzfolgen noch etwas abgemildert hatte. Im Spätsommer stiegen dann die Zahlen der Corona-Patienten. Allerdings waren es nicht nur die Mindererlöse fürs ungenutzte Bett, auf denen die Kliniken sitzen blieben, es fielen zusätzlich steigende Material- und Personalkosten an. „Wer als Pflegekraft oder Arzt den Corona-Bereich betritt, muss den kompletten Schutzanzug tragen. Gleichzeitig darf er anschließend nicht in den ganz normalen Krankenhaus-Alltag zurückkehren.“ Beides allerdings wollen die Krankenhäuser im Kreis Verden kompensieren.

Bereitgestellt wurden die 7,5 Millionen vorrangig wegen der ins Stocken geratenen Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen. Hier können inzwischen Ergebnisse vermeldet werden. „Wir haben jetzt auch für das Jahr 2021 einen Vertrag geschlossen. Seit August treffen die offenen Gelder ein“, so Baehr. Ein allerdings kompliziertes Verfahren. Genehmigt sei lediglich ein Aufschlag auf jede einzelne aktuelle Rechnung, so dass die Zahlungen kleckerweise in größeren und kleineren Einzelsummen einträfen. „Nach aktueller Berechnung wird die ausstehende Summe bis zum Jahresende eingefordert sein.“

Gut möglich, dass dann aber die nächste Kostenlawine auf die Krankenhäuser zuläuft. „Bisher sind wir mit einem blauen Auge durch die Energiekrise gekommen. Wir hatten das Glück, unser Belieferungsvertrag läuft noch bis zum Jahresende“, so Baehr. Anschließend aber drohe angesichts explosionsartig steigender Energiekosten der Einbruch. Welche Dimension die Erdgaslieferungen einnehmen, verdeutlicht Baehr an einem Beispiel: „Die zwischenzeitlich geplante Gasumlage hätte uns voll getroffen.“ Aktuell gehen die Verden/Achimer Häuser im kommenden Jahr sogar von einem Mehrverbrauch aus. „Der gesamte Verdener Neubau muss beheizt werden. Die Fläche des Krankenhauses vergrößert sich damit auf das Doppelte.“ Zwar müsse wegen der Energieeinsparung im kommenden Bettenhaus mit Operationsetage natürlich nicht mit dem Doppelten gerechnet werden, ein Anstieg aber sei unumgänglich.

Deutlich verändern dürfte sich in den nächsten Monaten auch das Bild bei den Beschäftigten. Vor allem durch die hohe Corona-Belastung sei es verstärkt zu Krankheitsfällen gekommen, die oft nur durch kostspielige Leiharbeiter kompensiert werden konnten. „Das werden wir auf sicherere Füße stellen, damit wollen wir die Mitarbeiter-Zufriedenheit erhöhen.“ Gleichzeitig arbeite man an einer adäquaten personellen Besetzung des Neubaus. Immerhin steige die Bettenanzahl um 20 auf 150. „Neue Pflegekonzepte kommen darin zum Einsatz, wir benötigen weitere festangestellte Spezialisten mit unterschiedlichen Qualifikationen“, so Baehr. Sie gehe davon aus, der aktuelle Mitarbeiterstamm von 850 Beschäftigten, viele davon in Teilzeit, werde sich langfristig auf 870 erhöhen.

Erste Anzeichen dieses neuen Pflegekonzeptes sind im Neubau bereits erkennbar. „Dazu gehört unter anderem die Farbgebung auf den Fluren und in den Zimmern“, sagt Pflegedirektorin Christine Schrader. Je näher am Pflegezentrum, desto kräftiger der Wandanstrich. Generell werde man „völlig anders als im bisherigen Krankenhaus arbeiten.“ Wichtigstes Ziel sei, mehr Zeit für den Patienten zur Verfügung zu haben. Dafür werde der Personalstamm ausgebaut. „Die Suche nach Interessenten hat schon begonnen.“