Corona-Ausbruch auch in Klinik Achim

+ © AWK/Archiv In Schutzkleidung zum Patienten: Stationsleiterin Heike Buchholz (r.) und Assistenzärztin Valentina Strauß vor einem Isolationszimmer in Verden. © AWK/Archiv

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Heinrich Kracke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Neun Infektionen wurden auf der Station 3 festgestellt. Gestern erfolgten schon wieder erste Operationen in Verden.

Verden/Achim – Einen Tag nach dem Corona-Ausbruch in der Klinik Verden hat es auch die Klinik Achim erwischt. „Wir haben zwei positive PCR-Tests und neun positive Schnelltests verzeichnet“, erklärte am gestrigen Abend der Ärztliche Direktor Dr. Peter Ahrens auf Nachfrage. Betroffen sei allerdings nur eine einzige Station, die Geriatrie. „Anders als in Verden, wo für das gesamte Krankenhaus ein Besuchsverbot gilt, verhängen wir deshalb ein solches für Achim eben nur für die Station 3.“

Schon einen Tag nach dem Ausbruch in Verden (wir berichteten), begann sich der Betrieb am Freitag allerdings ein Stück weit schon wieder zu normalisieren. „Das Besuchsverbot bleibt bis zum Mittwoch bestehen, das Operationsprogramm ist aber bereits fast vollständig absolviert worden“, sagt auf Nachfrage der Ärztliche Direktor Dr. Peter Ahrens. Auch das ursprüngliche OP-Programm für den Montag sei keineswegs abgesagt. „Wir wollen es abarbeiten.“

Unklar indes, wie es mit der Besucherregelung weitergeht. „Wir wissen zwar, dass andere Häuser schon ein Verbot bis zum Jahresende ausgesprochen haben, aber für uns war eine der wichtigsten Lehren aus der Pandemie, dieses Verbot so kurz wie möglich zu halten“, so Ahrens. Daher solle erst am Mittwoch über weitere Maßnahmen entschieden werden, das gelte sowohl für Achim als auch für Verden. „Wir versuchen, das Verbot zumindest über die Festtage zu lockern.“

Das Problem allerdings bleibt der hohe Krankenstand der Mitarbeiter aufgrund der allgemeinen Infektionslage. „Wir bilden da bundesweit keine Ausnahme“, sagt Ahrens. Er beziffert die Ausfallquote für beide Häuser je nach Station mit 15 bis 50 Prozent. Gleichzeitig habe der Corona-Ausbruch vom Donnerstag zu einer zusätzlichen Belastung geführt. „Bisher konnten wir die Station 5 in Verden teilen, die eine Hälfte diente als Infizierten-Station, die andere dem normalen Krankenhausbetrieb. Jetzt mussten wir die komplette Abteilung für Covid-19-Patienten reservieren.“ Und das ist nicht so einfach gemacht. Ein knappes Dutzend Patienten wurde auf andere Flure verlegt, ehe die Grunddesinfektion begann und erst anschließend neue Betten aufgestellt werden konnten. „Das hat den gesamten Donnerstag bis tief in die Nacht in Anspruch genommen.“

Zusätzlich erschwere die hohe Auslastung, die von der Klinik-Leitung mit aktuell 100 Prozent angegeben wird, die Disposition. „Wir sind dazu übergegangen, Patienten, die sich außerhalb der Risikobereiche befinden, zu entlassen.“ Das treffe auf einen „kleinen Teil“ der Belegung zu. Darüber hinaus seien auch erste Infizierte sozusagen der heimischen Quarantäne übergeben, dann jedenfalls, wenn es sich um Menschen handelte, die eigentlich einen OP-Termin wahrzunehmen hatten, in diesem Zusammenhang positiv getestet wurden und unter milden Symptomen litten.

Auch am gestrigen Freitag seien weitere Infektionsfälle aufgetreten. Am späten Nachmittag befanden sich noch 18 Corona-Erkrankte in der Klinik, zwei davon auf Intensiv. Keineswegs allerdings die einzige Quarantäne-Abteilung. Auch für Erkrankte mit Influenza, dem Norovirus oder RS-Virus wurden separate Stationsbereiche angelegt. „Daraus resultiert nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiter eine extreme Belastung“, wie Ahrens findet. Zwei Influenza-Erkrankte befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Die hundertprozentige Bettenauslastung führe allerdings nicht zu Einschnitten bei der Versorgung, es werde niemand abgewiesen. „In der aktuellen Lage steht aber die medizinische Indikation im Vordergrund“, sagt Ahrens. Klartext: Für eine Aufnahme in die Klinik müssen schon harte medizinische Gründe vorliegen. Gleichzeitig sei es zu jedem Zeitpunkt möglich, Personen mit akuten Vorfällen, mit Herzinfarkt etwa, oder Darmverschluss zu behandeln. „Das haben wir sichergestellt.“