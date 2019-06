Cocktails, Gaming und Minigolf für Bücherwürmer

Julius-Club: Stadtbibliothek sorgt bei der Sommerleseaktion wieder für reichlich Abwechslung

+ Janina Jordis erklärt das Prozedere: Zum Zeitpunkt der Auftaktveranstaltung hatten sich bereits 100 Kinder und Jugendliche für den Julius-Club angemeldet. Foto: Niemann

Verden – Mit Freude und ohne Leistungsdruck lesen und so Lesekompetenz entwickeln – das ist die Idee hinter dem Julius-Club, einem gemeinsamen Projekt von Büchereizentrale Niedersachsen und VGH Stiftung. Am Freitagnachmittag ist der Sommerleseclub, der diesmal am 21. August endet, mit einer Auftaktveranstaltung mit einem digitalen Wissensquiz in der Verdener Stadtbibliothek am Holzmarkt gestartet.