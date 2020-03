Clou: Glasetage mit Allerblick

Seit gestern Nachmittag ist die Tinte trocken. Mit der Unterschrift der Leitenden Staatsanwältin Angelika Gresel-Appelbaum und Bürgermeister Lutz Brockmanns geht ein prägendes Verdener Industriegebäude einer neuen Geschichte entgegen. Die frühere Gaswaschanlage der Stadtwerke am Allerufer beherbergt künftig die Staatsanwaltschaft Verden. Der Einzug ist für das kommende Jahr geplant.

VON HEINRICH KRACKE

Verden – Am Ende steht einer der längsten Mietverträge in der Geschichte der niedersächsischen Justiz. Auf 30 Jahre mit der Option auf weitere Verlängerungen verständigten sich Stadt und Gerichtsbarkeit, wie gestern bei der Unterzeichnung der gut 30-seitigen Mietnebenabsprachen im Rathaus bekannt wurde. Im Dezember war bereits der Generalmietvertrag signiert worden. Allerdings wird sich die Stadt zunächst ziemlich ins Zeug legen müssen. Die Gesamtsanierung einschließlich aller Nebengeräusche ist mit rund 14 Millionen Euro kalkuliert. Das Gebäude verbleibt in städtischem Besitz. Über den Mietzins wurde Stillschweigen vereinbart.

Obwohl es sich nicht um eine denkmalgeschützte Fassade handelt, so Bürgermeister Lutz Brockmann gestern, wird sie erhalten bleiben und neu herausgeputzt. Gut 80 Prozent der vertrauten äußeren Bausubstanz sollen in die nächste Nutzungsperiode hinübergerettet werden. Um den Bedarf der Staatsanwaltschaft von 3 000 Quadratmetern Nutzfläche zu decken, ist nicht an Anbauten, sondern an Aufstockung gedacht. Der Gebäude-Flügel in Richtung Aller soll eine gläserne vierte Etage erhalten. Und dies nicht als Platz für Konferenzräume mit Blick über Aller und Alte Aller, sondern als schnörkellose Büroetage.

Gegenwärtig läuft bereits die europaweite Ausschreibung der Bauarbeiten. Schon im Mai soll der Baustart folgen. Plänen des Oldenburger Architekturbüros Angelis und Partner zufolge ist es lediglich notwendig, einige Zwischendecken einzuziehen, ehe bereits mit dem Aufbau der Büros begonnen werden kann. Dies allerdings mit dem Hang zur Detailliebe. In den Ausbau sind erhebliche Sicherheitsvorkehrungen einzubeziehen. Rund 100 der insgesamt 140 Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft werden hier ein neues Domizil erhalten.

Erst nach dem Neubau der Allerbrücke geht das Projekt in die Endphase. Die künftige Fahrbahn wird nach Norden verschwenkt, der freiwerdende Raum wird zu Parkplätzen umgebaut. Abstellflächen für Autos sind sogar beidseitig der neuen Brücke vorgesehen. „Wir bemühen uns um einen Erwerb des Grundstücks Allerufer 10, hier entstehen Beschäftigten-Parkplätze“, verriet Bürgermeister Brockmann gestern.

Die Staatsanwaltschaft betrachtet das Allerufer 8 nicht nur als angemessene Adresse in der Innenstadt, sondern auch als dringend notwendige Erweiterung. „Auslöser waren die Schäden an den Fassaden der Justizgebäude“, sagt Oberstaatsanwalt Marcus Röske, „die Sanierung kann nicht bei laufendem Betrieb erfolgen. Gleichzeitig ist eine Erweiterung dringend notwendig.“ Mit dem neuen Standort sei das Platzproblem behoben, ferner könne die Neuorganisation der Behörde bis hin zur digitalen Akte gestartet werden.

In den Besitz des Gebäudes war die Stadt eher durch Zufall gekommen. „Das ist Beifang“, scherzte Brockmann. Gebraucht habe man beim Erwerb vor gut einem Jahrzehnt lediglich die Freifläche, auf der jetzt die Parkpalette steht. Dass der mächtige Industriebau die Zeiten überdauerte, verdankt er eher einem Zufall. „Das Gebäude ist so massiv errichtet, dass der Abriss zu teuer gekommen wäre.“ Jetzt bleibt es bestehen, und aus der Not ist längst eine Tugend geworden. „Wir hatten Sorge, es könnte direkt neben der Brücke zu laut sein“, sagt Röse, „das hat sich nicht bestätigt. Schon bei der ersten Begehung wurde klar, innen ist es erstaunlich ruhig.“

Die Baupläne gehen auf das Jahr 1949 zurück. Damals brauchten die Stadtwerke eine Anlage zum sogenannten Gaswaschen. In den 80er-Jahren trennte man sich von dem Objekt, das zunächst langjährig als Verkaufsfläche für Sanitär- und Heizungsbedarf diente. Nach der Insolvenz des Eigentümers übernahm die Stadt Verden die Immobilie.