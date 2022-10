Christine Borchers ist seit 30 Jahren das Gesicht der Gleichstellung im Landkreis Verden

Von: Ronald Klee

Drei Jahrzehnte Gleichstellung enden mit Christine Borchers Eintritt in den Ruhestand. Landrat Peter Bohlmann und Kreisrätin Regina Tryta (r.) wünschten ihr Glück. © Klee

Verden – Seit drei Jahrzehnten ist Christine Borchers das Gesicht der Gleichstellung in der mitarbeiterstärksten Behörde im Kreisgebiet. Und nicht zuletzt, weil sie in dieser Zeit ein Auge darauf hatte, ist die Kreisverwaltung heute eine andere als damals, als sie anfing, im Jahr 1993. Bis in die Führungsetage des Kreishauses hinein kann sie sich mit ihrem Erfolg in Sachen Gleichstellung sehen lassen, bilanzierte Landrat Peter Bohlmann, als er die verdiente Mitarbeiterin in den Ruhestand versetzte. Zahlreiche Gäste erfuhren bei der Feierstunde im Bio-Restaurant Liekedeeler zugleich, dass Dr. Kerstin Blome die Arbeit fortsetzen wird.

Vor 30 Jahren war Christine Borchers gewissermaßen die erste ihrer Art im Landkreis. „Im Jahr der Verabschiedung des Niedersächsischen Frauenbeauftragtengesetzes begannen Sie beim Landkreis Verden“, erinnerte der Verwaltungschef in seiner Laudatio. Diese Kraft für die neue Aufgabe zu gewinnen sei damals ein Glücksfall für den Landkreis gewesen, konnte er zufrieden feststellen. Als ehemalige Leiterin des Referats für Gleichstellung und des Frauenbüros im Landkreis Goslar habe mit Christine Borchers damals eine bereits erfahrene Kraft die neue Aufgabe übernommen. „Davor arbeiteten Sie als Absolventin der Journalistenschule München und als studierte Germanistin, Politologin und Publizistin zwischen 1983 und 1986 als Journalistin in unserer Region. Danach sammelte sie Erfahrungen im öffentlichen Dienst als Leiterin der Referate für Öffentlichkeitsarbeit bei zwei Bremer Senatoren (1986 bis 1989)“, listete Bohlmann den Werdegang auf.

Dass ein Stück weit Gleichstellung geschaffen wurde, deutete der Landrat an einer gewandelten Führungsstruktur im Kreishaus an. „Betrug der Anteil der Frauen an den Führungskräften 2012 noch 46 Prozent, waren es zehn Jahre später schon 56 Prozent. Noch deutlicher wird dies bei den Fachdienstleitungen, deren Frauenanteil 2012 gerademal 18 Prozent betrug und sich jetzt auf 59 Prozent beläuft.“

Ähnlich deutliche Zahlen lieferte Personalchef Gunnar Keller nach. 1992 seien von den 57 Fachbereichen 98 Prozent männlich geführt gewesen und heute seien die Leitungen zu 67 Prozent weiblich. In unzähligen Besprechungen über die Stellenbesetzung hatten Keller und Borchers ein vertrauensvolles Verhältnis für ihre Arbeit entwickelt, die beide als etwas Besonderes bewerteten.

Neben den Zahlen, die Indizien für ein Umdenken und einen veränderten Charakter der Strukturen im Kreishaus sind, betonten der Landrat, aber auch diverse andere Redner und vor allem Rednerinnen der Feierstunde den klaren Werte-Kompass von Christine Borchers, eine große Fähigkeit sich zu vernetzen und in konstruktiver Auseinandersetzung Probleme zu lösen. So machte Karin Labinsky-Meyer als Vorsitzende des Kreisfrauenrates auf die schwierige Arbeit aufmerksam. „Wir haben vieles erreicht und manches verhindert“, zog auch sie eine positive Bilanz, betonte aber auch, dass die Arbeit noch lange nicht zuende sei. Sie deutete eine lange Liste von Themenbereichen an, die noch auf Lösungen warten: Gewalt an Frauen, ungleiche Bezahlung oder der Mangel weiblicher Stimmen in der Kommunal Politik. Dabei hatte Labinsky-Meyer auch die Nachfolgerin von Christine Borchers im Amt der Gleichstellungsbeauftragten im Blick. Dr. Kerstin Blome hatte die ausscheidende Mitarbeiterin selbst noch mit aussuchen können und auch in ihre Obliegenheiten eingeführt. Nicht zuletzt deshalb hatten Landrat und Personalchef beobachtet, dass die angehende Ruheständerin bis zur letzten Minute gearbeitet hat.

Über den Kreisfrauenrat hinaus und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, hier vertreten von Eva Hibbeler und Marlies Meyer, hatte sich Christine Borchers auch mit ihrem Engagement im Landesfrauenrat und für die Frauenorte überregional engagiert. So konnte sie zur Feier auch Gäste aus Hannover, ihre Jugendfreudin Bernhild Schrand aus Goslar und von verschiedenen Vereinen, wie etwa den gerade gegründeten Anita-Augspurg-Verein, begrüßen.

Auf ein weiteres Feld wies Landrat Bohlmann hin: „Sie setzten viele Impulse für konkrete Maßnahmen, die Gleichstellung von Frauen zu verwirklichen. Beispielhaft sei genannt, dass Sie gemeinsam mit dem damaligen Wirtschaftsförderer Dieter Sander den ersten Projektantrag für die „Koordinierungsstelle zur beruflichen und betrieblichen Förderung von Frauen“ initiierten, die dann im Mai 1997 ihre Arbeit aufnahm und inzwischen als „Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft“ seit 25 Jahren in dieser Region unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Landkreis Verden aktiv ist.“

Ihrer langjährigen Freundin hatte Borchers es vorbehalten, die letzten Worte zu sagen. „Aus einem Nischenthema in Randlage ist eine Querschnittsaufgabe geworden“, versuchte Schramm eine Bewertung von Borchers Leistung aus ihrer größeren Distanz. Dann sagt Christine Borchers „Tschüss“. Sie freut sich, sich künftig mehr ihrer anderen Leidenschaft, der Gesundheitsmethode Feldenkrais, widmen zu können.