Choreopgarphie überzeugt

Nur Musik aus der Konserve und schlichtes Bühnenbild trüben Tanzgenuss

+ Das ausgezeichnete Damenensemble setzte perfekt synchron die verzauberten Schwäne in Szene.

Verden - Von Christel Niemann. Wenn sich das von Konstantin Iwanow geleitete Russische klassische Staatsballett auf Deutschlandtournee begibt – was in schöner Regelmäßigkeit im Winter der Fall ist – dann sind die Besucher in der Regel voll des Lobes. Denn wenn die Tänzer gut sind, ist klassisches Ballett ein ästhetischer Hochgenuss. Und das Ensemble, das am Freitagabend die Verdener Stadthalle gut füllte, bot mit Tschaikowskys „Schwanensee“ klassische Tanzkunst von wirklich hervorragender Qualität.