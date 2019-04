Chemie in der Gemeinschaft passt

Verden - Von Harald Röttjer. Positiv sehen Spartenleiter Uwe Pätzold und der musikalische Leiter Mattis Meyer die Entwicklung im Verdener Blasorchester im TSV Borstel. Beide betonten im Rahmen der Jahreshauptversammlung, dass es doch rasch und ohne Probleme gelungen sei, die neuen Mitglieder musikalisch in das Orchester zu integrieren. Auch ansonsten passe die Chemie innerhalb der Gemeinschaft. Von den insgesamt 61 Mitgliedern zählten immerhin 38 Musiker zum aktiven Stamm.

In den vergangenen zwei Jahren seien es knapp mehr als 15 neue Aktive im Alter von 15 bis mehr als 70 Jahren gewesen, die sich beim Orchester meldeten. Dem gegenüber standen lediglich vier Austritte. „Unter den Neuzugängen waren deutlich mehr Erwachsene in einem Alter von über 40 Jahren“, teilte Pätzold mit. Das sei in erster Linie wohl darauf zurückzuführen, dass Väter und Mütter ein neues sowie interessantes Hobby suchten und sich für die Musik entschieden oder die frühere Leidenschaft zu musizieren neu für sich entdeckten, nachdem die Kinder auf eigenen Füßen stehen.

Schließlich sei es erfreulich, dass sämtliche Neuzugänge über gute musikalische Vorkenntnisse und Erfahrungen verfügten, so der Spartenleiter. Einige seien aus eigenen Antrieb und auf eigenen Kosten von Musiklehrern ausgebildet worden. „Das können wir schon aus zeitlichem Gründen nicht schaffen, und es fehlen uns auch ausgebildete Leute.“ Bei entsprechendem Interesse sei aber eine mehrtägige Weiterbildung an der Turner-Musik-Akademie des Deutschen Turnerbundes möglich, entweder speziell auf das Instrument bezogen oder auch allgemein musikalisch.

Mattis Meyer sah wie auch Pätzold einen weiteren Vorteil darin, dass die Generation Ü40 im Orchester bleibt, während die Jugend sich nach der Schulzeit durch Beruf oder Studium oft aus der Region verabschieden. Für Meyer war noch wichtig, dass die Ausrichtung des Orchesters von den Älteren voll und ganz mitgetragen werde. Bereits vor etwa 20 Jahren sei damit begonnen worden, das bei Auftritten gespielte Repertoire nach und nach umzustellen.

Dabei würden nicht mehr nur traditionelle Schienen gespielt werden, sondern vor allem Bearbeitungen von Pop- und Rock-Songs sowie Jazz, Swing, Klassik und auch Ausschnitte aus Musicals oder eigens für Blasorchester geschriebene Kompositionen. Ihm mache die Arbeit mit dem Orchester sehr viel Spaß, zumal die Musiker bei den Proben durchweg diszipliniert und aufmerksam seien, so Meyer.

Bei den Ehrungen für die Mitglieder-Beteiligung würdigte Pätzold das Engagement nicht nur der zehn Ausgezeichneten, er bezog dabei das gesamte Orchester mit ein. Unter den Ausgezeichneten waren Steffen Kommer und Jens Krüger, die als Neuzugänge Ende 2017 eintraten, sowie Anja Krüger, die nach einer längeren musikalischen Pause gemeinsam mit Ehemann Jens wieder aktiv wurde. Geehrt wurden schließlich noch Björn Lücke, Wilfried Künne, Rainer Albert, Karsten Sprenger, Manfred Muchow, Mattis Meyer und Uwe Pätzold.

Ein Konzert im Frühjahr im Domgymnasium werde es in diesem Jahr nicht geben, da der Ausbildungsleiter an einer Weiterbildung mit dem Abschluss Dirigent als Ziel beschäftigt sei, so Pätzold. Diese Seminarreihe an mehreren Wochenenden sei Mitte des Jahres beendet. Dann werde intensiv das Musikprogramm für das Konzert in Hoya geprobt.