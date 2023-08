Chayenne und ihre tadellosen Töchter

+ © Kaschek Schon beim Freispringen durften sich die Stuten von der besten Seiten präsentieren, hier die Nr. 10, Djuna. © Kaschek

Als beste Stutenfamilie bei der Herwart von der Decken-Schau besonders ausgezeichnet

Verden – Die Verdener Championate locken alljährlich viele Pferdebegeisterte in die Domstadt. Auch in diesem Jahr startete die Veranstaltung mit den ersten Prüfungen schon am Dienstag und Mittwoch. Die Herwart von der Decken-Schau, die am Donnerstag über die Bühne ging, war dabei sowohl züchterisches Highlight als auch gesellschaftliches Event.

Schon zum Freispringen, das in der Niedersachsenhalle am frühen Morgen stattfand, reisten viele Interessenten an, um bei der Vorstellung der Spring- und Dressurstuten dabei zu sein, tauschten sich über Entwicklungen der Branche, Pedigrees und sportliche Erfolge aus. Nur die besten Youngsters durften sich dabei dem Verdener Publikum und dem kritischen Blick der Richter stellen: 70 Nachwuchspferden ist es gelungen, sich über eine der regionalen Schauen zu qualifizieren. Darunter befinden sich 22 spring- und 48 dressurbetonte Stuten.

„Die Stuten kommen aus den einzelnen Bezirksverbänden und diese haben ein Kontingent, das darüber entscheidet, wie viele Stuten zur Herwart von der Decken-Schau zugelassen werden dürfen. Bewertet werden die äußere Erscheinung, das Exterieur, die Korrektheit und die Leistung. Vorgestellt werden die Springstuten daher im Freispringen, um das Potenzial und das Vermögen bestmöglich erkennen zu können.“ erklärt Maren Schlender, die stellvertretende Zuchtleiterin des Hannoveraner Verbandes.

Wichtig ist den Züchtern dabei aber nicht der finanzielle Erfolg, es handelt sich um eine besondere Auszeichnung, die mit großer Anerkennung einhergeht, eine Siegerin der Herwart von der Decken-Schau gezogen zu haben. Verkauft werden viele Stuten daher im Anschluss an die Schau oftmals nicht, denn viele von ihnen sind bereits tragend.

„Natürlich wollen die Züchter im Sport erfolgreiche Pferde haben, der Zuchtfortschritt ist aber ebenso wichtig, daher bekommen viele Stuten zunächst ein Fohlen, bevor sie auf Turnieren vorgestellt werden. Für den Verband ist die Herwart von der Decken-Schau daher sehr bedeutend, es werden die besten Pferde des Jahrgangs präsentiert“, so Maren Schlender.

Zur besten Springstute wurde Donna Bella (Don x MV Cascadello) gekürt, eine Fuchsstute aus der Zucht von Stefan Aust aus Armstorf. Den Reservesieg holte sich Hann.Pr.A./Vet+ Emmy Joe vom Claashof von Emerald van het Ruytershof/Landjonker (Züchter/Austeller: Dr. Stephan Hinrichs, Welle). Bei den Halbblutstuten überzeugte Zambia (Zinedream x MV Ransom O’War) das Richterteam. Sie steht im Besitz ihrer Züchterin Ina von Estorff aus Rosche.

In der Dressur konnte sich Ballerina gegen die Konkurrenz durchsetzen. Gezogen wurde die Bon Courage-Tochter (MV Destano) vom Hof Schepergerdes in Meppen. Sie gehört Christa Zumbeel-Dust aus Bawinkel. Vor einem Jahr wurde ihr Halbbruder Big Ben von Bonds in Verden gekürt.

Kaum schlechter schloss Hann.Pr.A. Summersby von Sandro Hit/Donnerhall (Züchter/Aussteller: Gestüt W.M., Visselhövede) ab. Sie holte sich den Titel der Reserve-Siegerin. Die Stute kommt aus sportlichem Hause, ihre Großmutter Real Gold ist Mutter von Duke of Britain FRH, der mit Frederic Wandres bei den Europameisterschaften in Herning Team-Bronze gewann.

In der For Pleasure-Arena wurde außerdem die beste Stutenfamilie der zurückliegenden Schausaison ausgezeichnet. Der Friedrich Jahncke-Preis ging an Hann.Pr.St. Chayenne von Christ/Raphael (Züchter Marefield Meadows, Blender) und ihre beiden Töchter Hann.Pr.A. Doortje von D’Egalite und einer Zweijährigen von Jovian. Die Zuchtgemeinschaft Lange aus Albstedt (Kreis Cuxhaven) hatte diese überragende Familie aus dem Stamm der Schwanjungfrau in Elmlohe vorgestellt. kk