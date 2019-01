Chancengleichheit bleibt Thema

Verden - Der Vorsitzende des Türkischen Elternvereins Verden, kurz TEV, kam aus dem Händeschütteln kaum heraus. Um die 100 Gäste waren der Einladung zum neunten Neujahrsfrühstück des Vereins in die Mensa der Grundschule am Sachsenhain gefolgt und bis auf drei krankheitsbedingte Absagen waren alle, Vereinsmitglieder, Förderer, Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, aus Vereinen, Initiativen, Polizei oder Schulen zum Frühstück mit Kulturprogramm gekommen.

Hektische Betriebsamkeit hatte schon weit vor der verabredeten Zeit eingesetzt: Ein Auto nach dem anderen war herangerollt, Kofferräume wurden entladen und zahlreiche Leckereien in die Schule geschleppt.

2010 hat sich der Elternverein gegründet. Er gibt Kindern und Jugendlichen türkischer Einwanderer und ihren Eltern eine Stimme mit dem Ziel, für Probleme der Kinder in Kita, Schule oder am Ausbildungsplatz gemeinsam mit den Bildungsträgern Lösungen zu finden. Das herauszustellen, war folglich auch erklärtes Ziel im Redebeitrag des Vorsitzenden, der aber zunächst auf die gute und erfolgreiche Tradition des Neujahrsfrühstücks verwiesen hatte. „Wir erhoffen uns dadurch mehr Sensibilität in der Verdener Bevölkerung für die Themen, die uns wichtig sind“, sagte Üzgün und kam auf den aktuellen Bericht der OECD für die Neuauswertung der Pisa-Ergebnisse von 2015 zu sprechen. „Daraus geht hervor, dass sich in Deutschland die Chancen benachteiligter Kinder, überwiegend mit Migrationshintergrund, nur langsam verbessern werden. 16 Prozent der Leistungsunterschiede werden auf sozioökonomische Faktoren wie Herkunft und Bildung der Eltern zurückgeführt, vor neun Jahren lag der Wert bei 20 Prozent.“

Üzgün ging auch auf die unterschiedlichen in der Studie aufgeführten Ursachen ein. So sei die Wahl der Schule als entscheidend für den Bildungserfolg. „In Deutschland ist der Bildungserfolg zu sehr an die Herkunft gekoppelt.“ Der Redner verwies weiter auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus dem Jahr 2017, die bestätige, dass der geringere Bildungserfolg nicht an niedrigeren Bildungszielen der Eltern liege.

„Eher das Gegenteil ist der Fall. Eingewanderte Eltern verfolgen laut Studie sogar höhere Bildungsziele für ihre Kinder, was auch wir uneingeschränkt bestätigen können.“ Pisa-Pabst Andreas Schleicher habe unlängst bei der Präsentation einer Studie in Bremen klargestellt „Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Außerdem habe in der gleichen Organisation der Vizepräsident der Handelskammer Bremen Dubbers-Albrecht die Korrelation von sozialer Herkunft und Bildungserfolgen gerügt, da sie zu einer modernen Gesellschaft einfach nicht passen würde. „Wir können diese Aussagen nur unterstützen, wenngleich wir seit Jahren eine Verharmlosung des Problems auf dem Rücken künftiger Generationen spüren.“ Vieles bleibe für den TEV noch zu tun, denn Chancengerechtigkeit sei das Ziel.

Zum Thema Rechtsradikalismus sagte Üzgün, dass es nach Ermessen des Vereins eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft sei. „Ereignisse, wo Menschen offen auf der Straße wegen ihres Äußeren bedroht und verfolgt werden, dürfen nicht das Bild Deutschlands prägen“, sagte er und verwies auf über 1 000 Angriffe auf Geflüchtete im vergangenen Jahr. Am Ende seiner Rede wies der Vorsitzende noch auf interne Veranstaltungen im abgeschlossenen Vereinsjahr hin. Laut Üzgün hat der Verein auch im laufenden Jahr viele Aktivitäten geplant, außerdem werde man in Kürze mit 50 Teilnehmern auf Einladung des Abgeordneten Andreas Mattfeldt den Bundestag in Berlin besuchen.

Von unterschiedlichen Aspekten für das Miteinander der Kulturen und für eine interkulturelle Öffnung waren dann die Grußworte von Landrat Peter Bohlmann, Bürgermeister Lutz Brockmann, Andreas Mattfeldt und der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth geprägt. Die Redner sprachen sich für mehr Teilhabe, Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Menschen mit Zuwanderungshintergrund aus. 10 500 der 135 000 Landkreisbewohner hätten eine Zuwanderungsgeschichte, so der Landrat. Die Zahl der Türkischstämmigen mit 1 600 Personen sei vor Polen und Syrern die größte Gruppe. Es sei wichtig, die Kinder gut zu integrieren. nie

